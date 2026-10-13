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Deli deli telesa, ki se najprej postarajo

Staranje ne vpliva na vse dele telesa enako.
FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Albina Gavrilovic/Gettyimages

FOTO: Albina Gavrilovic/Gettyimages

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Albina Gavrilovic/Gettyimages
FOTO: Shutterstock
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 13. 10. 2026 | 15:00
4:32
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Nekateri deli telesa začnejo znake izgube elastičnosti ali okorelosti kazati veliko prej, preden se sami počutite stari. Če veste, kateri prvi kažejo znake staranja, boste spremembe lažje sprejeli in se nanje ustrezno pripravili. Preverite, kateri deli telesa najprej razkrivajo leta in kaj lahko storite, da bi jih čim dlje ohranili zdrave in močne.

Obraz in oči

Pri številnih se prve vidne spremembe pojavijo na obrazu. Ko se kolagen in elastin postopoma razgrajujeta, koža postaja tanjša in manj elastična, zato okoli oči, na čelu in ob ustih nastajajo drobne gubice. Občutljiva koža vek izgubi elastičnost, mišice, ki jih podpirajo, pa slabijo. To povzroči povešene veke ali zabuhlost, zaradi katere so oči videti utrujene. Dermatologi pogosto poudarjajo, da stalna izpostavljenost soncu ta proces pospešuje, zato sta zelo pomembni vsakodnevna zaščita pred soncem in skrbna nega obraza.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Roke in prsti

Dlani in hrbtišča rok so čez dan izpostavljeni soncu, milom in temperaturnim spremembam, kar pospešuje izgubo kolagena in tanke zaščitne maščobne plasti. Ko ta podporna plast izgine, postanejo žile bolj izrazite. Koža je videti nagubana, pojavijo se drobne gubice in sončne pege, ki se pogosto razvijejo še pred globokimi gubami na drugih delih telesa. Številni dermatologi roke skupaj z dekoltejem opisujejo kot značilna predela, ki razkrivata pravo starost, piše Times of India.

Vrat in čeljustna linija

Vrat je še eno področje, na katerem se zgodaj pokažejo znaki staranja. Koža na vratu je naravno tanjša od tiste na obrazu in je pogosto prav tako izpostavljena soncu, vendar je običajno ne zaščitimo enako temeljito kot obraz. Ko podporna tkiva pod brado in vzdolž linije čeljusti izgubijo čvrstost, se lahko pojavijo gube na vratu, podbradek ali tako imenovani puranji vrat. Ker se pri negi pred ogledalom večinoma osredotočamo na obraz, spremembe na vratu velikokrat dolgo ostanejo neopažene.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Sklepi in kite

Z leti se spreminjajo tudi vezi in kite. Zaradi izgube vlage in sprememb v strukturi kolagena postajajo trše in manj elastične. Zato so sklepi lahko vse bolj okoreli. Vstajanje z nizkega stola ali dvigovanje rok nad glavo ni več tako preprosto kot nekoč. Dejavnosti, ki ste jih prej opravljali brez napora, zdaj zahtevajo nekaj predhodnega ogrevanja, saj mehka tkiva ne delujejo več tako prožno kot nekoč.

Hrbtenica

Čeprav najprej opazimo spremembe na koži, se mišično-skeletni sistem tiho spreminja tudi pod njeno površino. Z leti se gostota kosti postopoma zmanjšuje, medvretenčne ploščice pa izgubljajo tekočino, kar vpliva na telesno višino in gibljivost. Po podatkih portala MedlinePlus sta tanjšanje medvretenčnih ploščic in izguba kostne mase glavna razloga, da se številni ljudje z leti znižajo za nekaj centimetrov, hrbet pa postane nekoliko bolj sključen. Tudi če vaša telesna teža ostane enaka, vam lahko oblačila začnejo drugače pristajati, drža pa vse bolj razkriva spremembe, povezane s staranjem.

FOTO: Albina Gavrilovic/Gettyimages
FOTO: Albina Gavrilovic/Gettyimages

Kaj lahko storite?

Gre za naravne procese, ki spremljajo staranje. Kljub temu lahko nekatere navade pomagajo upočasniti izgubo čvrstosti in podpreti bolj zdravo staranje:

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

  • Vsakodnevna zaščita pred soncem: zaščitite izpostavljeno kožo, tudi na vratu in rokah.
  • Redna vadba za moč: pomaga ohranjati mišično maso in podpira zdravje kosti.
  • Vaje za gibljivost: redno gibanje in ustrezne vaje pomagajo ohranjati gibljivost sklepov.
  • Opustitev kajenja: pripomore k boljšemu splošnemu zdravju in zdravju kože.
  • Dobra nega kože: koži zagotavlja vlago in pomaga ohranjati njeno zaščitno funkcijo.
  • Pravilna drža in zavestno gibanje: pomagata ohranjati gibljivost ter zmanjševati nepotrebne obremenitve telesa.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Dobra nega kože, pravilna drža in redno gibanje ne morejo ustaviti časa, lahko pa pomagajo, da se telo stara postopoma in z več vitalnosti, namesto da bi spremembe občutili nenadoma. Cilj ni preprečiti staranja, temveč v vsakem življenjskem obdobju ohraniti čim več moči, gibljivosti in samozavesti.

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