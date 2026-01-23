Kava: tako dobra, pa še zdrava

Tudi v Sloveniji obožujemo kavo, po raziskavi navad potrošnikov smo z 1,49 skodelice na dan na 14. mestu na svetu, vse pogosteje si kavo najraje pripravimo doma. K temu verjetno pripomorejo vrtoglave cene za skodelico priljubljenega toplega napitka v kavarnah, vse več gospodinjstev pa se hvali celo s svojim lastnim kavnim aparatom. Pitje kave sicer pogosto uvrščamo med nezdrave razvade, a to je napaka, poudarjajo tudi zdravstveni strokovnjaki. Kava nam v zmernih količinah namreč prinaša številne koristi: veste, katere?

Podpira tudi delovanje možganov.

Kava vsebuje kofein, stimulans osrednjega živčnega sistema, ki nam pomaga v boju proti utrujenosti in dviguje raven energije ter dopamina, hormona sreče. Nedavna študija je razkrila, da lahko uživanje kofeina za kar 12 odstotkov podaljša čas do izčrpanosti med kolesarsko vadbo, hkrati pa tudi znatno zmanjša stopnjo utrujenosti in sploh pomaga do večje športne vzdržljivosti. Podpira tudi delovanje možganov in pomaga preprečevati nevrodegenerativne bolezni, predvsem alzheimerjevo in parkinsonovo. Spet druga študija je pokazala, da kava pomaga zmanjševati tudi tveganje za depresijo, sploh če je spijemo več skodelic na dan.

Uravnava težo

Kava naj bi zmanjševala tudi tveganje za nastanek sladkorne bolezni, saj pomaga ohranjati delovanje celic v trebušni slinavki, ki so odgovorne za proizvodnjo inzulina. Ker spodbuja delovanje črevesja, pomaga pri uravnavanju telesne teže, varuje pa celo jetra, in sicer pred brazgotinjenjem in rakom, če spijemo do štiri skodelice na dan. Pomaga preprečevati tudi rak ustne votline in žrela. Kava je bogata z antioksidanti, kot so klorogenska kislina, polifenoli in melanoidi, ki pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu in vnetjem, zato pomaga podaljševati življenjsko dobo.

Kava je bogata z antioksidanti.

Skrbi za srce in ožilje ter pomaga preprečevati možgansko in srčno kap, toda, pozor: vpliva tudi na raven krvnega tlaka in srčni utrip, zato naj tisti, ki imajo težave s pritiskom ali srčnim ritmom, pijejo kavo v količinah, ki jih dovoljuje zdravnik. V zelo omejenih količinah je dovoljena tudi nosečnicam in doječim materam, ki naj ne zaužijejo več kot 200 miligramov kofeina na dan, zelo previdni pa naj bodo tudi tisti, ki trpijo za nespečnostjo in pogostimi prebavnimi težavami.

V Sloveniji si je v povprečju privoščimo za 1,49 skodelice na dan. FOTO: Mindstyle/Getty Images