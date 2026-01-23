  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRILJUBLJEN NAPITEK

Kava: tako dobra, pa še zdrava

Kava je izjemno priljubljen topel napitek, ki ga nikakor ne moremo uvrščati med nezdrave razvade, saj nam prinaša številne koristi.
Kavo si vse raje pripravljamo doma. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Kavo si vse raje pripravljamo doma. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Za nosečnice je dovoljena v omejeni količini. FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images

Za nosečnice je dovoljena v omejeni količini. FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images

V Sloveniji si je v povprečju privoščimo za 1,49 skodelice na dan. FOTO: Mindstyle/Getty Images

V Sloveniji si je v povprečju privoščimo za 1,49 skodelice na dan. FOTO: Mindstyle/Getty Images

Kavo si vse raje pripravljamo doma. FOTO: Inside Creative House/Getty Images
Za nosečnice je dovoljena v omejeni količini. FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images
V Sloveniji si je v povprečju privoščimo za 1,49 skodelice na dan. FOTO: Mindstyle/Getty Images
E. B.
 23. 1. 2026 | 10:09
A+A-

Tudi v Sloveniji obožujemo kavo, po raziskavi navad potrošnikov smo z 1,49 skodelice na dan na 14. mestu na svetu, vse pogosteje si kavo najraje pripravimo doma. K temu verjetno pripomorejo vrtoglave cene za skodelico priljubljenega toplega napitka v kavarnah, vse več gospodinjstev pa se hvali celo s svojim lastnim kavnim aparatom. Pitje kave sicer pogosto uvrščamo med nezdrave razvade, a to je napaka, poudarjajo tudi zdravstveni strokovnjaki. Kava nam v zmernih količinah namreč prinaša številne koristi: veste, katere?

Podpira tudi delovanje možganov.

Kava vsebuje kofein, stimulans osrednjega živčnega sistema, ki nam pomaga v boju proti utrujenosti in dviguje raven energije ter dopamina, hormona sreče. Nedavna študija je razkrila, da lahko uživanje kofeina za kar 12 odstotkov podaljša čas do izčrpanosti med kolesarsko vadbo, hkrati pa tudi znatno zmanjša stopnjo utrujenosti in sploh pomaga do večje športne vzdržljivosti. Podpira tudi delovanje možganov in pomaga preprečevati nevrodegenerativne bolezni, predvsem alzheimerjevo in parkinsonovo. Spet druga študija je pokazala, da kava pomaga zmanjševati tudi tveganje za depresijo, sploh če je spijemo več skodelic na dan.

Uravnava težo

Kava naj bi zmanjševala tudi tveganje za nastanek sladkorne bolezni, saj pomaga ohranjati delovanje celic v trebušni slinavki, ki so odgovorne za proizvodnjo inzulina. Ker spodbuja delovanje črevesja, pomaga pri uravnavanju telesne teže, varuje pa celo jetra, in sicer pred brazgotinjenjem in rakom, če spijemo do štiri skodelice na dan. Pomaga preprečevati tudi rak ustne votline in žrela. Kava je bogata z antioksidanti, kot so klorogenska kislina, polifenoli in melanoidi, ki pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu in vnetjem, zato pomaga podaljševati življenjsko dobo.

Kava je bogata z antioksidanti.

Skrbi za srce in ožilje ter pomaga preprečevati možgansko in srčno kap, toda, pozor: vpliva tudi na raven krvnega tlaka in srčni utrip, zato naj tisti, ki imajo težave s pritiskom ali srčnim ritmom, pijejo kavo v količinah, ki jih dovoljuje zdravnik. V zelo omejenih količinah je dovoljena tudi nosečnicam in doječim materam, ki naj ne zaužijejo več kot 200 miligramov kofeina na dan, zelo previdni pa naj bodo tudi tisti, ki trpijo za nespečnostjo in pogostimi prebavnimi težavami.

V Sloveniji si je v povprečju privoščimo za 1,49 skodelice na dan. FOTO: Mindstyle/Getty Images
V Sloveniji si je v povprečju privoščimo za 1,49 skodelice na dan. FOTO: Mindstyle/Getty Images

Za nosečnice je dovoljena v omejeni količini. FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images
Za nosečnice je dovoljena v omejeni količini. FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images

Več iz teme

kavazdravjeantioksidantinapitek
ZADNJE NOVICE
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRISTOJI MU

Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Zaveda se, da bo odgovoren očka.
23. 1. 2026 | 13:00
12:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delate narobe: tako očistite in ohranite lesene kuhinjske pripomočke

Kako pravilno čistiti in negovati lesene kuhalnice, deske za rezanje in nože? Preverite preproste nasvete za čiščenje in oljenje lesa v kuhinji.
23. 1. 2026 | 12:55
12:40
Lifestyle  |  Astro
POVEŽIMO SE S SABO

To je smisel meditacije

Ko se naučimo biti doma v sebi, nas nič ne more zlahka odnesti.
23. 1. 2026 | 12:40
12:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKI MITI

Jajc lahko užijemo pet na dan, a samo, če so takšna (po mnenju naturopatinje)

»Da jajca dvignejo holesterol, je čista laž,« pravi priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, ki nam je razkrila, zakaj je to živilo tako nujno za zdravje pozimi.
Barbara Kotnik23. 1. 2026 | 12:20
12:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči so ukradli mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica.
23. 1. 2026 | 12:13
12:12
Novice  |  Slovenija
ZVEZA NI NAREDILA DOVOLJ

Veterinarji zasolili cene cepljenja, rejci ogorčeni

Pred dnevi se je začelo cepljenje proti bolezni modrikastega jezika.
Drago Perko23. 1. 2026 | 12:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki