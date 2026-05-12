  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA BOLJŠI SPANEC

Kdaj je najboljši čas za večerjo? Znanost ima odgovor

Medtem ko se veliko govori o tem, kaj jemo, vse več znanstvenih dokazov kaže, da je za naše zdravje, postavo in kakovost spanca enako ali celo pomembnejše tudi to, kdaj jemo.
FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages

FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Olena Mykhaylova/Gettyimages

FOTO: Olena Mykhaylova/Gettyimages

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

FOTO: Oatawa/Gettyimages

FOTO: Oatawa/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Dražen Žigić/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Olena Mykhaylova/Gettyimages
FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages
FOTO: Oatawa/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
M. Fl.
 12. 5. 2026 | 15:00
5:11
A+A-

Stari rek zajtrkuj kot kralj, večerjaj kot revež dobiva močno znanstveno potrditev. Naše telo deluje po notranjem 24-urnem ciklu, znanem kot cirkadiani ritem, ki uravnava vse: od hormonov do telesne temperature in presnove. Prehranjevanje v skladu s tem ritmom je lahko ključno za ohranjanje zdravja.

Kako pozni obroki zmotijo naš notranji ritem

Naše telo preprosto ni ustvarjeno za prebavljanje obilnih obrokov pozno ponoči. Ko sonce zaide, se organizem začne pripravljati na počitek in regeneracijo. Začne se izločati melatonin, hormon spanja, presnovni procesi se upočasnijo. Uživanje hrane v tem času, še posebej obrokov z veliko ogljikovimi hidrati pošilja telesu nasprotujoče si signale.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Trebušna slinavka začne izločati inzulin za uravnavanje krvnega sladkorja, kar je v neposrednem nasprotju z naravno težnjo po umirjanju organizma. Ta hormonski konflikt ne moti le priprav na spanje, temveč telo spodbuja, da energijo iz hrane, namesto da bi jo porabljalo, shranjuje kot maščobo. Raziskovalci univerzitetne medicinske šole Johns Hopkins so izvedli raziskavo, ki je to jasno pokazala.

Počasnejše izgorevanje maščob in višji krvni sladkor

V študiji, objavljeni v strokovni reviji Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, so zdravi prostovoljci jedli enak obrok ob dveh različnih urah: ob 18. in ob 22. uri. Rezultati so bili presenetljivi. Udeleženci, ki so večerjali pozneje, so imeli v povprečju 18 odstotkov višji porast krvnega sladkorja in 10 odstotkov počasnejše izgorevanje maščob ponoči v primerjavi s tistimi, ki so jedli prej. »Ko govorimo o presnovnem zdravju, je to, kaj jeste, enako pomembno kot to, kdaj jeste,« je poudarila dr. Daisy Duan, ena od avtoric raziskave. Dodala je, da se številni pacienti pritožujejo: »Jem zdravo, pazim na kalorije, pa ne morem shujšati.« Prav tu nastopi metabolizem, saj na ravnovesje energije vplivajo tudi drugi dejavniki, ne le s hrano zaužita energija.

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages
FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Raziskava univerze Harvard je te ugotovitve dodatno potrdila. Pokazala je, da pozno prehranjevanje vpliva na hormone lakote. Raven leptina, hormona sitosti, je bila pri ljudeh, ki so jedli pozneje, nižja, zaradi česar so bili bolj lačni. Hkrati je njihovo telo počasneje izgorevalo energijo, spremembe v maščobnem tkivu pa so spodbujale shranjevanje maščob.

Nismo vsi enaki: jutranji tipi so občutljivejši

Zanimivo je, da pozna večerja ne vpliva na vse enako. Raziskava šole Johns Hopkins je pokazala, da so bile negativne posledice precej izrazitejše pri ljudeh, ki hodijo zgodaj spat in zgodaj vstajajo, tako imenovanih jutranjih tipih. Pri njih se je raven krvnega sladkorja po poznem obroku povečala za kar 30, izgorevanje maščob se je zmanjšalo za 20 odstotkov. Po drugi strani so bili nočni tipi, ki običajno hodijo spat med drugo in tretjo uro zjutraj, precej manj prizadeti. To nakazuje, da bi moral biti idealen čas za obroke prilagojen posameznikovi notranji uri.  

FOTO: Oatawa/Gettyimages
FOTO: Oatawa/Gettyimages

Povezava med večerjo in kakovostjo spanca

Čas večerje neposredno vpliva tudi na kakovost spanja. Prebava je proces, ki zahteva energijo in zvišuje telesno temperaturo, kar oteži uspavanje in zmanjša delež globokega, obnovitvenega spanca. Velika raziskava prehranskih navad in kakovosti spanja, izvedena na več kot sedem tisoč prostovoljcih, je pokazala jasno povezavo: poznejši čas prvega, srednjega in zadnjega obroka ter večje število dnevnih obrokov so bili povezani s slabšo kakovostjo spanca. Uživanje hrane tik pred spanjem lahko povzroči tudi prebavne težave, kot sta zgaga ali refluks, kar dodatno moti nočni počitek. Slab spanec nato sproži začaran krog: hormonske spremembe naslednji dan povečajo tek in željo po nezdravi, kalorični hrani.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Kaj in kdaj jesti?

Strokovnjaki se strinjajo, da bi morali zadnji obrok dneva pojesti vsaj dve do tri ure pred spanjem. Za večino je idealen čas za večerjo med 18. in 19. uro. Če vam urnik tega ne omogoča, naj bo glavni obrok kosilo, večerja pa lahka. Idealna večerja naj vsebuje kombinacijo pustih beljakovin in zelenjave. Piščanec, puran, ribe, tofu in leča so odlični viri beljakovin, kuhana ali pečena zelenjava pa zagotavlja vlaknine in hranila brez obremenitve prebave.

FOTO: Olena Mykhaylova/Gettyimages
FOTO: Olena Mykhaylova/Gettyimages

Živila, bogata z aminokislino triptofan, kot sta puranje meso in jogurt, lahko pomagajo spodbuditi nastajanje serotonina in melatonina za dobro razpoloženje in kakovosten spanec dveh ključnih hormonov, povzema portal 24 sata.hr.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VITKOST

Ključni prehranski navadi za pomoč pri ohranjanju telesne teže

Nedavne raziskave kažejo, da sta lahko daljši nočni post in zgodnejši zajtrk koristna pri ohranjanju zdrave telesne teže.
23. 4. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

Ženske spijo slabše: gre za preplet bioloških sprememb, hormonskih vplivov ...

Spanec bi moral biti čas počitka, a je pogosto prekinjen, nemiren in prekratek.
17. 4. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Polet
ZA SRCE GRE

Kaj jesti za zdravo srce? Razkrivamo preprost dnevni jedilnik

Glavno sporočilo je jasno: namesto štetja kalorij raje posegajte po minimalno predelanih živilih, bogatih z zdravimi maščobami, zlasti iz rastlinskih virov in morske hrane.
Miroslav Cvjetičanin18. 2. 2026 | 13:00

Več iz teme

večerjaŠpaneczdrava prehranahujšanjeraziskava
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
AMERIŠKA TELEVIZIJSKA MREŽA HBO

Posneli bodo drugo sezono serije Harry Potter, naslov še ni znan

Prva sezona bo na portalu HBO Max za božič. V desetletju bodo priredili vse knjige iz serije.
12. 5. 2026 | 15:15
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA PESEM

Dare Kaurič se po glasbenem premoru vrača z novo pesmijo (VIDEO)

Primorski glasbenik Dare Kaurič po lanski zmagi na festivalu Melodije morja in sonca predstavlja novo skladbo z naslovom Bedak.
12. 5. 2026 | 15:10
15:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Požar zajel brunarci, škode za 40 tisočakov (FOTO)

Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled požarišča, je tuja krivda za požar izključena, vse okoliščine pa še preiskujejo.
12. 5. 2026 | 15:06
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA BOLJŠI SPANEC

Kdaj je najboljši čas za večerjo? Znanost ima odgovor

Medtem ko se veliko govori o tem, kaj jemo, vse več znanstvenih dokazov kaže, da je za naše zdravje, postavo in kakovost spanca enako ali celo pomembnejše tudi to, kdaj jemo.
12. 5. 2026 | 15:00
15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kdo na cesti tvega največ: mladi ali starejši motoristi?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
POLETNE OBLEKE

Poletje v zemeljskih tonih: moda, ki diha z vami

Poletje letos ne pozna pravil, pozna pa občutek lahkotnosti, ko si zjutraj oblečeš ohlapno laneno srajco, kratke hlače iz mehkega bombaža in veš, da bo obleka delovala od prve kave do večernega koktajla na terasi.
12. 5. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Portorož bo gostil razpravo, ki bi lahko spremenila pravila igre

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 08:29
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Danes plačujejo manj kot prej

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko povezava ne dohaja več: kako do hitrosti brez čakanja

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki vse obrne na glavo

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
12. 5. 2026 | 12:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kdo na cesti tvega največ: mladi ali starejši motoristi?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki