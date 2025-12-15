Kdaj je vročina pri otroku res nevarna in kdaj je bolje, da je sploh ne znižujemo

Strah staršev pred povišano temperaturo pri otrocih je pogost in razumljiv, saj se mnogi bojijo zapletov, ki jih lahko prinese visoka vročina, pravi Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije iz ZD Kamnik. Ta strah pogosto vodi starše k hitremu poseganju po antipiretikih, tudi ko to ni nujno potrebno. »Pediatri vedno poudarjamo, da zniževanje temperature samo zaradi temperature ni dobro. Zdravila dajemo predvsem zato, da se otrok bolje počuti, na primer, da ga manj bolijo glava, mišice, žrelo. Otroku, če je sicer zdrav in kljub povišani temperaturi lepo funkcionira, temperature ni treba zniževati. Ne nazadnje je povišana temperatura eden od ukrepov telesa, da se bori proti okužbi,« pojasnjuje.

Otroci pogosto hitro razvijejo visoko temperaturo zaradi aktivnega imunskega sistema, ki se bori proti okužbam. Pomembno je torej opazovati otrokovo splošno počutje in ne zgolj številke na termometru. »Če ima otrok visoko vročino, nad 40 stopinj Celzija, in kaže znake hudega slabega počutja, je nujno poiskati zdravniško pomoč. Merjenje temperature je najbolje opraviti pod pazduho, saj ta metoda najbolj natančno odraža telesno temperaturo. Ušesni termometri in merjenje na čelu lahko pogosto pokažejo napačne vrednosti,« poudarja pediater.

Otroka opazujemo in ravnamo glede na njegovo počutje.

V dvomih pokličite zdravnika. FOTO: Valerii Apetroaiei/Getty Images

Opazujmo otroka

Obstajajo primeri, ko je zniževanje temperature nujno. Pri otrocih z bronhiolitisom, bronhitisom ali drugimi okužbami spodnjih dihal lahko že majhen dvig temperature poslabša dihanje. Prav tako je zniževanje temperature priporočljivo pri otrocih s kroničnimi boleznimi, kot so srčne napake, saj lahko vročina dodatno obremeni že tako oslabljeno telo. Pediater opozarja tudi na otroke, ki so že imeli vročinske krče; čeprav raziskave kažejo, da zniževanje temperature ne preprečuje vedno krčev, je pri teh otrocih priporočljivo znižati temperaturo, če ta preseže 38 stopinj Celzija. Starši morajo ukrepati tudi, če otrok zaradi vročine poležava, odklanja tekočino ali se pritožuje zaradi bolečin.

Ko temperatura narašča, otroka pogosto mrazi in ga je treba pokriti.

Alternativne metode

Pri zniževanju povišane temperature pri otrocih se pogosto uporabljajo antipiretiki, kot sta paracetamol in ibuprofen, ki učinkovito lajšata bolečine in izboljšata splošno počutje. Vendar pa nekateri starši raje posegajo po alternativnih metodah, kot so hladne kopeli in obkladki. »Bolj priporočamo, da otrok dobi zdravilo, ki je preizkušeno in bo pomagalo v odmerku, ki je varen,« je jasen zdravnik.

Pravo temperaturo pokaže merjenje pod pazduho. FOTO: Ljupco/Getty Images

Pri skrbi za otroka med povišano temperaturo je ključnega pomena, da je oblečen udobno in primerno glede na njegovo počutje. »Ko temperatura narašča, otroka pogosto mrazi in ga je treba pokriti. Ko pa vročina doseže vrh in se otrok pregreje, je najbolje, da ga oblečemo v lahka, bombažna oblačila, ki oddajajo toploto. Pomembno je tudi, da starši opazujejo otrokovo vedenje in prilagajajo ukrepe glede na njegovo počutje,« zdravnik polaga staršem na srce.