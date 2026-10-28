Kdaj je za zdravje črevesja najbolje jesti jogurt? Odgovor strokovnjakov bo marsikoga presenetil

Jogurt z razlogom velja za eno najbolj zdravih živil na svetu. Povezujejo ga z vzdrževanjem telesne teže, manjšim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 in boljšim delovanjem prebavnega sistema. Za razliko od probiotičnih prehranskih dopolnil, pri katerih je treba upoštevati natančna navodila glede časa in načina uživanja, jogurt nima posebnih smernic za uporabo. Nutricionisti so zato odgovorili na večno vprašanje: ali obstaja idealen trenutek dneva za uživanje jogurta, da bi črevesje od njega imelo kar največ koristi? Kratek odgovor je: idealna ura ne obstaja, piše T-portal.

Za dobro prebavo ni pomembno, ali jogurt jeste za zajtrk, kot popoldansko malico ali kot lahko sladico po večerji. Glavno vprašanje pri probiotikih je, ali lahko preživijo močno želodčno kislino na poti do črevesja. Pri jogurtu naj bi to oviro pomagale premagovati beljakovine in maščobe v mleku, ki ustvarjajo zaščitno okolje okoli občutljivih bakterijskih kultur in jim pomagajo preživeti prehod skozi kislo želodčno okolje.

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Zato jogurt ugodno vpliva na prebavo ne glede na to, kdaj ga vključite v svoj jedilnik. Veliko pomembnejše od časa uživanja je, kako pogosto ga jeste in kakšnega izberete. Z dodajanjem sadja, semen ali ovsenih kosmičev zaužijete tudi prebiotike, prehranske vlaknine, s katerimi se hranijo koristne bakterije v črevesju.

Štirje dejavniki, ki vplivajo na njegove učinke

Če želite čim bolje poskrbeti za črevesno mikrofloro, upoštevajte naslednje smernice.

Žive in aktivne kulture

Vedno izbirajte jogurte, na katerih je jasno navedeno, da vsebujejo žive in aktivne bakterijske kulture. Tako boste vedeli, da so v njih živi mikroorganizmi, čeprav se njihovo število med izdelki lahko razlikuje.

Izberite ustrezne bakterijske seve

Probiotiki imajo različne učinke. Sevi, kot je Lactobacillus acidophilus, pomagajo pri razgradnji laktoze, zato nekateri jogurt prenašajo bolje kot navadno mleko. Seva Bifidobacterium lactis in Bifidobacterium longum pa sta povezana z možnimi koristmi pri zaprtju in počasnejši prebavi. Učinki so odvisni od konkretnega seva in izdelka.

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Ključno je redno uživanje

Koristi jogurta niso odvisne od občasnega zaužitja enega lončka. Zaužite bakterije prehajajo skozi prebavni trakt in se nato izločijo. Jogurt je zato dobro uživati vsak ali vsak drugi dan in pri tem upoštevati tudi druga napotila zdrave prehrane.

Nahranite koristne bakterije s prebiotiki

Jogurt zagotavlja koristne bakterije, vendar jim lahko pri njihovem delovanju pomagajo tudi ustrezne prehranske vlaknine. Zato ga je smiselno kombinirati z živili, bogatimi s prebiotiki, kot so borovnice, maline, banane, ovseni kosmiči, chia semena ali mleta lanena semena.

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Ko vlaknine prispejo v debelo črevo, jih črevesne bakterije fermentirajo in pri tem tvorijo kratkoverižne maščobne kisline, ki sodelujejo pri prehranjevanju in ohranjanju črevesne sluznice.

Praktični nasveti pri nakupu jogurta

Pri izbiri jogurta prednost namenite navadnim, nesladkanim različicam. Sadne pogosto vsebujejo veliko dodanega sladkorja, kar v primerjavi z navadnim jogurtom zmanjša njihovo prehransko prednost. Če si želite slajšega okusa, navadnemu jogurtu dodajte sveže sadje ali malo medu.

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Odlična izbira je tudi gost grški jogurt. Ker se pri njegovi izdelavi odstrani del tekoče sirotke, vsebuje več beljakovin na od običajnega, zato lahko dlje časa ohranja občutek sitosti.