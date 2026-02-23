Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Avtor: asist. dr. Domen Stropnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

Izpah pogačice je praviloma akutna poškodba kolena, pri kateri se pogačica izmakne iz svojega fiziološkega položaja znotraj trohlearnega žleba stegnenice. Do poškodbe praviloma pride pri najstnikih ali mlajših odraslih ob fizični dejavnosti.

Kako pride do poškodbe in kaj se lahko poškoduje?

Večinoma gre za nekontaktno poškodbo kolena, pri kateri pride do upogiba in valgusa kolenskega sklepa. Izpah pogačice povzroči poškodbo medialnih stabilizatorjev pogačice (medialni patelofemoralni ligament – MPFL), dodatno lahko pride tudi do drugih poškodb v kolenu, predvsem do poškodbe hrustanca.

Ob akutni poškodbi bolniki opažajo deformacijo sklepa in hudo bolečino. Pogačica se lahko vrne na svoje mesto spontano, pogosto mora medicinsko osebje sklep naravnati. Po repoziciji pogačice se v kolenu lahko pojavi tudi večja oteklina.

Kaj storiti pri prvem izpahu pogačice?

Ob prvem izpahu pogačice brez pridružene poškodbe hrustančnih površin se praviloma odločimo za zdravljenje brez operacije (konservativno zdravljenje). To vključuje lajšanje bolečin s fizioterapijo, krepitev stegenskih mišic (zlasti notranjega dela sprednje stegenske mišice – vastus medialis), uporabo opornice za pogačico in prilagoditev telesne dejavnosti.

Z okrepitvijo notranjega dela stegenskih mišic zmanjšamo stranske sile, ki vlečejo pogačico proti zunanji strani kolena in lahko povzročijo ponovni izpah.

Posebna pozornost je potrebna tudi pri položaju kolena pri upogibanju. S pravilnim položajem kolena ob vstajanju iz sedečega položaja (kolena v širini ramen) prav tako zmanjšamo stranske sile, ki vplivajo na nestabilnost pogačice.

