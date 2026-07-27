  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR

Kdo breskev ne bi smel jesti z olupkom

Olupek ekološko pridelanih breskev je prava zakladnica hranil in prehranskih vlaknin, a pri nekaterih lahko povzroča težave.
FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Nata_zhekova/Gettyimeges

 FOTO: Nata_zhekova/Gettyimeges

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Nata_zhekova/Gettyimeges
M. Fl.
 27. 7. 2026 | 15:38
A+A-

Poletja si skoraj ne moremo predstavljati brez dišečih, sočnih in osvežilnih breskev, ki sodijo med najbolj priljubljeno sezonsko sadje. Breskve imajo malo kalorij, hkrati so bogate z vitamini (predvsem vitaminoma C in A), minerali (zlasti kalijem) ter prehranskimi vlakninami. Poleg tega zaradi visoke vsebnosti vode pomagajo pri hidraciji, odlikujeta pa jih tudi odlična hranilna vrednost in izvrsten okus. Kljub temu marsikdo v njih ne uživa povsem, saj mu ne ustreza njihov žametni olupek, zato ga olupi ali raje poseže po nektarinah. Drugi si jih ne predstavljajo brez olupka. Kaj je torej boljše za prebavo in zdravje?

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Olupek breskve je poln koristnih snovi

Kosmati olupek ekološko pridelanih breskev ni le užiten, ampak je tudi bogat vir prehranskih vlaknin in rastlinskih spojin, ki prispevajo k ohranjanju zdravja. Prav v olupku je pomemben delež vlaknin, zato boste z uživanjem cele breskve zaužili več hranil, kot če jo olupite. Poleg vlaknin vsebuje olupek tudi višje koncentracije antioksidantov, predvsem polifenolov, kot sta klorogenska in kavna kislina. Te spojine pomagajo telesu v boju proti oksidativnemu stresu, ki je povezan s staranjem celic in razvojem številnih kroničnih bolezni. Čeprav je tudi meso breskve bogato s koristnimi snovmi, raziskave kažejo, da jih je največ v olupku.

 FOTO: Nata_zhekova/Gettyimeges
 FOTO: Nata_zhekova/Gettyimeges

Kdaj je breskve bolje olupiti?

Olupek je torej zdrav, vendar ga je včasih bolje odstraniti. Pri neekološki vzgoji so najbolj očiten razlog ostanki pesticidov. Tako kot pri večini sadja se največ ostankov fitofarmacevtskih sredstev zadrži prav na zunanji plasti sadeža. To sicer ne pomeni, da se je treba breskvam izogibati, temveč da jih je pred uživanjem treba temeljito oprati pod tekočo vodo. Če pa imate določene prebavne težave, je breskve ne glede na vse smiselno olupiti. Osebe z vnetnimi črevesnimi boleznimi ali zelo občutljivim prebavnim sistemom namreč pogosto lažje prenašajo olupljeno sadje, saj lahko večja količina prehranskih vlaknin pri njih povzroči napenjanje, bolečine v trebuhu ali druge prebavne težave, opozarja portal Glossy.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ozimnica brez kisa: 9 načinov, kako shraniti poletne pridelke

Ko beseda nanese na ozimnico, večina najprej pomisli na kozarce s kumaricami, papriko, rdečo peso ali vloženimi bučkami. Toda resnica je, da ozimnica že dolgo ni več samo vlaganje v kis.
Kaja Berlot24. 7. 2026 | 07:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POLETNO SADJE

Breskve, marelice ali nektarine: katere so najbolj zdrave

Poletje si je težko predstavljati brez sočnih breskev, dišečih marelic in osvežilnih nektarin.
14. 7. 2026 | 15:00

Več iz teme

breskvezdravjezdrava prehranaprehrana
ZADNJE NOVICE
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL ARSANA

Svetovno priznani violončelist razgrel Ptuj, dvakrat so ga priklicali nazaj

Svetovno priznani violončelist je Ptuj popeljal od klasičnih melodij do rokovskih uspešnic.
Marko Pigac27. 7. 2026 | 15:25
15:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OČI NA UDARU

Poletna past za oči: to so najpogostejši krivci za težave

Po večini se že dobro zavedamo, kako pomembno je zaščititi kožo pred UV-žarki, a pozabljamo, da je sevanje izjemno nevarno tudi za oči.
27. 7. 2026 | 15:21
15:00
Lifestyle  |  Polet
KAKO JE TO MOGOČE

Po 40. letu je mogoče ohraniti mišice in močne kosti. Šest navad, ki jih priporočajo zdravniki

Strokovnjaki poudarjajo, da ključ do dolgoročnega zdravja ni vsakodnevno izčrpavanje telesa, temveč premišljena in dosledna rutina.
Miroslav Cvjetičanin27. 7. 2026 | 15:00
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
KAM NA POČITNICE?

Mir, rajske plaže in potepuške mačke: to so otoki, ki jih svet najbolj želi obiskati

Spletna platforma je sestavila seznam najbolj iskanih otokov. Med deseterico kljub številnim brezdomnim mucam tudi Syros.
27. 7. 2026 | 14:35
14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
POČITNICE MALO DRUGAĆE

Znani se znajdejo po svoje: ohladitev daleč od morja (Suzy)

Ko sonce požene termometer skoraj do vrelišča, ni nujno, da rešitev diši po soli, cestnih zastojih in dragih apartmajih.
27. 7. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki