Kdo breskev ne bi smel jesti z olupkom

Poletja si skoraj ne moremo predstavljati brez dišečih, sočnih in osvežilnih breskev, ki sodijo med najbolj priljubljeno sezonsko sadje. Breskve imajo malo kalorij, hkrati so bogate z vitamini (predvsem vitaminoma C in A), minerali (zlasti kalijem) ter prehranskimi vlakninami. Poleg tega zaradi visoke vsebnosti vode pomagajo pri hidraciji, odlikujeta pa jih tudi odlična hranilna vrednost in izvrsten okus. Kljub temu marsikdo v njih ne uživa povsem, saj mu ne ustreza njihov žametni olupek, zato ga olupi ali raje poseže po nektarinah. Drugi si jih ne predstavljajo brez olupka. Kaj je torej boljše za prebavo in zdravje?

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Olupek breskve je poln koristnih snovi

Kosmati olupek ekološko pridelanih breskev ni le užiten, ampak je tudi bogat vir prehranskih vlaknin in rastlinskih spojin, ki prispevajo k ohranjanju zdravja. Prav v olupku je pomemben delež vlaknin, zato boste z uživanjem cele breskve zaužili več hranil, kot če jo olupite. Poleg vlaknin vsebuje olupek tudi višje koncentracije antioksidantov, predvsem polifenolov, kot sta klorogenska in kavna kislina. Te spojine pomagajo telesu v boju proti oksidativnemu stresu, ki je povezan s staranjem celic in razvojem številnih kroničnih bolezni. Čeprav je tudi meso breskve bogato s koristnimi snovmi, raziskave kažejo, da jih je največ v olupku.

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Kdaj je breskve bolje olupiti?

Olupek je torej zdrav, vendar ga je včasih bolje odstraniti. Pri neekološki vzgoji so najbolj očiten razlog ostanki pesticidov. Tako kot pri večini sadja se največ ostankov fitofarmacevtskih sredstev zadrži prav na zunanji plasti sadeža. To sicer ne pomeni, da se je treba breskvam izogibati, temveč da jih je pred uživanjem treba temeljito oprati pod tekočo vodo. Če pa imate določene prebavne težave, je breskve ne glede na vse smiselno olupiti. Osebe z vnetnimi črevesnimi boleznimi ali zelo občutljivim prebavnim sistemom namreč pogosto lažje prenašajo olupljeno sadje, saj lahko večja količina prehranskih vlaknin pri njih povzroči napenjanje, bolečine v trebuhu ali druge prebavne težave, opozarja portal Glossy.