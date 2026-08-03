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Kdo naj uživa slive in koliko jih je priporočljivo pojesti na dan? Če spadate v to skupino, jih hitro dodajte na jedilnik

Poleg tega, da so okusne in v poletnih dneh prijetno osvežijo, so slive pravo bogastvo vitaminov, mineralov in antioksidantov.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Nata Vkusidey/Gettyimages

FOTO: Nata Vkusidey/Gettyimages

FOTO: Sanny11/Gettyimages

FOTO: Sanny11/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Nata Vkusidey/Gettyimages
FOTO: Sanny11/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 3. 8. 2026 | 15:00
3:48
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Redno uživanje sliv prinaša številne koristne učinke na zdravje. Temno vijolične, rdeče in modre sorte so bogate z antocianini, naravnimi rastlinskimi pigmenti z močnim antioksidativnim delovanjem. Ti pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki lahko poškodujejo celice in prispevajo k nastanku  telesnih vnetij, ta pa v kronične bolezni. Raziskave kažejo, da je uživanje sliv in izdelkov iz njih povezano z manjšim tveganjem za nekatere vrste raka, med drugim raka dojk in debelega črevesa.

Koristijo prebavi

Že dolgo veljajo za naravnega zaveznika zdrave prebave. Vsebujejo naravni sladkorni alkohol, ki spodbuja mehčanje blata in olajša odvajanje. Zato sveže in suhe slive ter njihov sok pogosto priporočajo vsem, ki imajo težave z zaprtjem.

Pomagajo uravnavati krvni sladkor

Čeprav ena sliva vsebuje približno 7,5 grama ogljikovih hidratov, ne povzroči hitrega porasta krvnega sladkorja. Prehranske vlaknine upočasnijo prebavo, nekatere rastlinske spojine pa izboljšajo občutljivost telesa za inzulin. Zato so ti sadeži dobra izbira tudi za osebe, ki želijo ohranjati stabilno raven glukoze v krvi.

FOTO: Sanny11/Gettyimages
FOTO: Sanny11/Gettyimages

Varujejo srce

Bogate so s kvercetinom, naravnim polifenolom z antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi. Te snovi prispevajo k zdravju krvnih žil in pomagajo zmanjšati tveganje za bolezni srca in ožilja.

Lahko izboljšajo spomin

Polifenoli v slivah spodbujajo prekrvitev možganov, kar lahko ugodno vpliva na spomin, zbranost in druge miselne sposobnosti.

Prispevajo k zdravju kosti

Zaradi vsebnosti vitaminov C in K ter kalija igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravih kosti. Raziskave kažejo, da redno uživanje suhih sliv zlasti pri ženskah po menopavzi, upočasni izgubo kostne mase in zmanjša tveganje za osteoporozo.

Sveže ali suhe slive?

Suhe slive nastanejo s sušenjem svežih plodov, pri čemer izgubijo vodo, naravni sladkorji pa postanejo bolj skoncentrirani, zato so energijsko bogatejše.

FOTO: Nata Vkusidey/Gettyimages
FOTO: Nata Vkusidey/Gettyimages

Ker so suhe slive zelo sladke, jih hitro pojemo več, kot je priporočljivo, sveže  pa zaradi velike vsebnosti vode dlje nasitijo in pomagajo pri uravnavanju telesne teže.

Kdo mora biti previden?

Pri nekaterih lahko sveže slive povzročijo alergijo. Najpogostejši simptomi so:

  • pekoč občutek na jeziku ali nebu,
  • srbenje v ustih in grlu,
  • izpuščaj ali draženje ustnic.

To se najpogosteje pojavi pri osebah, ki so alergične na cvetni prah breze, saj so beljakovine v slivah podobne beljakovinam v brezovem cvetnem prahu. Dobra novica je, da kuhane, pečene ali drugače toplotno obdelane slive teh težav praviloma ne povzročajo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Koliko sliv na dan?

Strokovnjaki priporočajo pet do osem svežih sliv na dan, kar pomeni približno 150 do 200 gramov. Tako telo dobi dovolj prehranskih vlaknin, vitaminov in antioksidantov. Pri suhih zadostujejo štiri do šest plodov na dan, saj vsebujejo precej več naravnih sladkorjev in energije. Slive so odličen primer, kako lahko preprosto sezonsko sadje pomembno prispeva k zdravju. So okusne, lahko dostopne in bogate s hranili, zato si brez dvoma zaslužijo mesto na poletnem jedilniku.

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