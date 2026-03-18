Kila je lahko nevarna, v teh primerih je treba takoj k zdravniku

Trebušna kila nastane, ko se del tkiva ali organa izboči skozi oslabljeno mesto v trebušni steni. Najpogosteje jo opazimo kot izboklino, ki postane izrazitejša pri stanju, kašljanju, napenjanju ali dvigovanju bremen. Lahko boli, peče ali povzroča občutek pritiska, ni pa nujno, da takoj povzroča težave. Prav zato marsikdo misli, da ne gre za nič resnega, čeprav kila sama od sebe praviloma ne izgine.

Nastane zaradi povečanega pritiska v trebuhu in oslabljene trebušne stene.

Najpogostejše so v dimljah, okoli popka in na mestih prejšnjih operacij. Pri otrocih se popkovna kila pogosto zapre sama v prvih letih življenja, pri odraslih je verjetnost za spontano zaprtje precej manjša, zato je pogosteje potrebna operacija. K nastanku kile prispevajo staranje, debelost, več nosečnosti, kronični kašelj, dolgotrajno napenjanje pri odvajanju, težko fizično delo ter tudi predhodne operacije v trebuhu. Pri nekaterih ljudeh dolgo ostane majhna in skoraj nemoteča, pri drugih se postopoma veča; z večanjem se povečuje tudi možnost zapletov. Najresnejši je ukleščena kila, ki je lahko življenjsko ogrožajoče stanje; če se prekine prekrvitev ujetega tkiva, gre za zadušeno kilo, kar je urgentno stanje in zahteva takojšnjo operacijo. Znaki za takojšen pregled so hitro naraščajoča bolečina, slabost, bruhanje, vročina, izboklina, ki postane rdeča, vijolična ali temna, ter nezmožnost odvajanja blata ali plinov.

Diagnoza je mogoča že s kliničnim pregledom. Zdravnik si pomaga z opazovanjem izbokline v stoječem položaju ter pri kašlju ali napenjanju. Če kila ni jasno vidna ali je treba natančneje opredeliti stanje, pridejo v poštev slikovne preiskave, med njimi ultrazvok, računalniška tomografija ali magnetna resonanca. Zdravljenje je odvisno od vrste kile, velikosti, simptomov in tveganja za zaplete. Če je majhna in ne povzroča težav, je v nekaterih primerih mogoče spremljanje. Če boli, se povečuje ali povzroča zaplete, je potrebna operacija. Kirurg pri posegu vrne izbočeno tkivo nazaj v trebušno votlino in okrepi oslabljeno mesto v trebušni steni, pri odraslih pogosto tudi z mrežico. Z vadbo je ni mogoče preprečiti, pomaga pa gibanje ohranjati zdravo telesno težo in dobro splošno telesno pripravljenost. Za zmanjšanje tveganja so pomembni še preprečevanje zaprtja in napenjanja s prehrano z dovolj vlakninami.