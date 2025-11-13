  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZIMSKA HRANA

Kislo zelje: sedem razlogov, zakaj bi ga morali jesti pogosteje

Kislo zelje je fermentirana zelenjava z mnogimi koristnimi učinki na zdravje.
FOTO: Olga Mazyarkina/Gettyimages

FOTO: Olga Mazyarkina/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

Tako sveže kot kislo zelje sta dlje obstojni živili FOTO: Zeleno Getty Images/istockphoto

Tako sveže kot kislo zelje sta dlje obstojni živili FOTO: Zeleno Getty Images/istockphoto

FOTO: Creative-family/Gettyimages

FOTO: Creative-family/Gettyimages

FOTO: Olga Mazyarkina/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
Tako sveže kot kislo zelje sta dlje obstojni živili FOTO: Zeleno Getty Images/istockphoto
FOTO: Creative-family/Gettyimages
M. Fl.
 13. 11. 2025 | 06:45
 13. 11. 2025 | 07:06
4:50
A+A-

Pred več kot dvema tisočletjema je bila fermentacija ena od najpogostejših metod dolgotrajnega shranjevanja hrane. Prav s tem postopkom nastane tudi kislo zelje, ki zaradi fermentacije ponuja več prehranskih in zdravstvenih koristi kot sveže.

Hranilna vrednost kislega zelja (na 100 g)

  • Kalorije: 27
  • Beljakovine: 1 gram
  • Ogljikovi hidrati: 7 gramov
  • Maščobe: 0 gramov
  • Vlaknine: 4 grame

Fermentacija kislega zelja je proces, pri katerem mikroorganizmi razgrajujejo naravne sladkorje in jih pretvarjajo v ogljikov dioksid ter organske kisline.

S tem nastanejo pogoji za rast koristnih probiotikov, podobnih tistim, ki jih najdemo v jogurtu in kefirju.

Ti prijazni mikroorganizmi imajo številne koristi: pomagajo pri prebavi in povečujejo sposobnost črevesja, da absorbira vitamine in minerale, tako pa vpliva na zdravje:

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Izboljšuje prebavo

Kislo zelje vsebuje probiotike, koristne bakterije, ki predstavljajo prvo obrambno linijo pred toksini in škodljivimi mikrobi. Prav tako pomagajo pri prebavi in zmanjšujejo težave, kot so napenjanje, zaprtje, driska in simptomi Crohnove bolezni ali ulceroznega kolitisa.

Kot večina fermentiranih živil tudi kislo zelje vsebuje encime, ki pomagajo razgraditi hranila na manjše molekule, ki jih telo lažje prebavi.

Krepi imunski sistem

Kislo zelje je bogato s hranili, ki krepijo imunski sistem. Bakterije v črevesju imajo močan vpliv na odpornost – redno uživanje probiotične hrane, kot je kislo zelje, lahko zmanjša tveganje za okužbe, kot so prehlad in vnetja sečil.

Poleg tega vsebuje vitamin C in železo, ki oba podpirata zdrav imunski sistem.

Pomaga pri izgubi telesne teže

Ker ima kislo zelje malo kalorij in veliko vlaknin, lahko pomaga pri izgubi kilogramov in ohranjanju telesne teže. Hrana, bogata z vlakninami, daje dolgotrajen občutek sitosti, zato naravno pojemo manj.

Zmanjšuje stres in podpira zdravje možganov

Hrana vpliva tudi na razpoloženje, in obratno.

Probiotiki lahko izboljšajo spomin ter zmanjšajo simptome anksioznosti, depresije, avtizma in obsesivno-kompulzivne motnje (OCD).

Zmanjšuje tveganje za nekatere vrste raka

Zelje vsebuje antioksidante in druge koristne rastlinske spojine, ki lahko zmanjšajo tveganje za razvoj raka. Ti pomagajo preprečevati poškodbe DNK, mutacije celic in nenadzorovano rast, ki vodi v nastanek tumorjev.

Fermentacija lahko celo ustvari posebne spojine, ki pomagajo uničevati rakave celice. Raziskave so pokazale, da imajo ženske, ki pogosto uživajo zelje in kislo zelje, manjše tveganje za raka dojk.

Tako sveže kot kislo zelje sta dlje obstojni živili FOTO: Zeleno Getty Images/istockphoto
Tako sveže kot kislo zelje sta dlje obstojni živili FOTO: Zeleno Getty Images/istockphoto

Koristi srcu

Kislo zelje je dobro za srce, saj vsebuje veliko vlaknin in probiotikov, ki pomagajo zniževati raven holesterola. Poleg tega je eno redkih rastlinskih živil, ki vsebuje vitamin K2 (menakinon), pomemben za preprečevanje nabiranja kalcija v arterijah in s tem srčnih bolezni.

Krepi kosti

Vitamin K2 v kislem zelju ima ključno vlogo pri zdravju kosti. Aktivira beljakovine, ki vežejo kalcij – glavni gradnik kosti.

Raziskave pri ženskah po menopavzi so pokazale, da uživanje vitamina K2 upočasnjuje izgubo mineralne gostote kosti in zmanjšuje tveganje za zlome hrbtenice in kolka za kar 60 do 80 odstotkov.

Čeprav ima skromno poreklo, je kislo zelje prava superhrana – naravni vir zdravja, moči in dolgoživosti, ki si zasluži prostor na vašem krožniku vse leto.

Včasih previdnost ni odveč

Čeprav je kislo zelje načeloma zdravo, včasih previdnost ni odveč. Pri uživanju morajo biti previdni predvsem:

FOTO: Creative-family/Gettyimages
FOTO: Creative-family/Gettyimages

  • Posamezniki z visokim krvnim tlakom: kislo zelje pogosto vsebuje veliko soli, ki lahko zviša pritisk.
  • Osebe z občutljivim želodcem ali refluksom: kisline v fermentiranem zelju lahko sprožijo zgago ali prebavne težave.
  • Ljudje z določenimi črevesnimi boleznimi (Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis: probiotiki in fermentirana hrana lahko pri nekaterih posameznikih poslabšajo simptome, zato je priporočljivo spremljati reakcijo telesa.
  • Osebe na dieti z zelo nizkim vnosom natrija: zaradi visoke vsebnosti soli ga je treba uživati zmerno.

V večini primerov pa je kislo zelje zdravo in varno za redno uživanje, če ga vključimo v uravnoteženo prehrano, piše miss zdrava.

Sorodni članki

Premium
Bulvar  |  Suzy
ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?
30. 10. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Krompir v zelnici – iz treh sestavin do popolne domače jedi

Tradicionalna pivška klasika iz sestavin, ki so vedno pri roki – krompir v zelnici je preprost, okusen in popoln obrok za hladne dni.
Špela Ankele28. 10. 2025 | 07:30
Lifestyle  |  Polet
TO MORAMO VEDETI

Strokovnjaki svarijo: ta živila močno slabijo odpornost in povečajo tveganje za dolgi covid

Če želimo imeti močan imunski sistem, moramo najprej poskrbeti za zdravo črevesje.
Miroslav Cvjetičanin26. 10. 2025 | 06:29

Več iz teme

kislo zeljezdrava hranazdravjezdrava prehrana
ZADNJE NOVICE
07:52
Novice  |  Slovenija
PRIJETNO DRUŽENJE

Pevske vaje kot terapija in medsebojna povezanost (FOTO)

V Deos centru starejših Zimzelen v Topolšici imajo vsak teden pevske vaje. Jesen življenja tam preživlja tudi znani glasbenik, harmonikar Jože Šalej.
Mojca Marot13. 11. 2025 | 07:52
07:40
Novice  |  Slovenija
POT NA PRILJUBLJENO POSTOJANKO

Začasna preobrazba Kriške gore: pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil

Pot na priljubljeno postojanko je lastnik spremenil v gozdno cesto in naredil golosek. Cesto potrebuje za spravilo lesa in ohranjanje planinskih pašnikov.
Tina Horvat13. 11. 2025 | 07:40
07:32
Novice  |  Slovenija
NEGA BOLNEGA OTROKA

Pravica do nege otroka omejena? Preverite, koliko dni vam pripada

Ena od 'vplivniških mamic' je svoje sledilce podučila, da je število dni za nego otroka omejeno. Pa je res?
13. 11. 2025 | 07:32
07:31
Novice  |  Slovenija
SLOVENIJA IZGUBLJA ZADNJE UPANJE

Zadnje upanje slovenske navtične dediščine gre v razrez, država brez posluha

Ladja Laho, ki je preživela dve svetovni vojni, gre v razrez.
Janez Mužič13. 11. 2025 | 07:31
07:27
Razno
ODPRTA KUHINJA

Božanske jabolčne rezine brez peke: še boljše od kremšnit (VIDEO)

Obožujete jabolčni zavitek, a bi vseeno poskusili nekaj novega? Pripravite preproste jabolčne rezine brez peke, znane tudi kot jabolčne kremšnite.
Špela Ankele13. 11. 2025 | 07:27
07:20
Novice  |  Slovenija
POGUMNE GASILKE

Vaja članic gasilskih društev Dolenjske: napadle pogumno in samozavestno (FOTO)

Na domačiji Saje v Čilpahu je potekala vaja članic gasilskih društev Dolenjske. Pokazale so znanje in usposobljenost v sodelovanju z regijskim poveljstvom.
Drago Perko13. 11. 2025 | 07:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki