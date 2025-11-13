Kislo zelje: sedem razlogov, zakaj bi ga morali jesti pogosteje

Pred več kot dvema tisočletjema je bila fermentacija ena od najpogostejših metod dolgotrajnega shranjevanja hrane. Prav s tem postopkom nastane tudi kislo zelje, ki zaradi fermentacije ponuja več prehranskih in zdravstvenih koristi kot sveže.

Hranilna vrednost kislega zelja (na 100 g)

Kalorije: 27

Beljakovine: 1 gram

Ogljikovi hidrati: 7 gramov

Maščobe: 0 gramov

Vlaknine: 4 grame

Fermentacija kislega zelja je proces, pri katerem mikroorganizmi razgrajujejo naravne sladkorje in jih pretvarjajo v ogljikov dioksid ter organske kisline.

S tem nastanejo pogoji za rast koristnih probiotikov, podobnih tistim, ki jih najdemo v jogurtu in kefirju.

Ti prijazni mikroorganizmi imajo številne koristi: pomagajo pri prebavi in povečujejo sposobnost črevesja, da absorbira vitamine in minerale, tako pa vpliva na zdravje:

FOTO: Gettyimages

Izboljšuje prebavo

Kislo zelje vsebuje probiotike, koristne bakterije, ki predstavljajo prvo obrambno linijo pred toksini in škodljivimi mikrobi. Prav tako pomagajo pri prebavi in zmanjšujejo težave, kot so napenjanje, zaprtje, driska in simptomi Crohnove bolezni ali ulceroznega kolitisa.

Kot večina fermentiranih živil tudi kislo zelje vsebuje encime, ki pomagajo razgraditi hranila na manjše molekule, ki jih telo lažje prebavi.

Krepi imunski sistem

Kislo zelje je bogato s hranili, ki krepijo imunski sistem. Bakterije v črevesju imajo močan vpliv na odpornost – redno uživanje probiotične hrane, kot je kislo zelje, lahko zmanjša tveganje za okužbe, kot so prehlad in vnetja sečil.

Poleg tega vsebuje vitamin C in železo, ki oba podpirata zdrav imunski sistem.

Pomaga pri izgubi telesne teže

Ker ima kislo zelje malo kalorij in veliko vlaknin, lahko pomaga pri izgubi kilogramov in ohranjanju telesne teže. Hrana, bogata z vlakninami, daje dolgotrajen občutek sitosti, zato naravno pojemo manj.

Zmanjšuje stres in podpira zdravje možganov

Hrana vpliva tudi na razpoloženje, in obratno.

Probiotiki lahko izboljšajo spomin ter zmanjšajo simptome anksioznosti, depresije, avtizma in obsesivno-kompulzivne motnje (OCD).

Zmanjšuje tveganje za nekatere vrste raka

Zelje vsebuje antioksidante in druge koristne rastlinske spojine, ki lahko zmanjšajo tveganje za razvoj raka. Ti pomagajo preprečevati poškodbe DNK, mutacije celic in nenadzorovano rast, ki vodi v nastanek tumorjev.

Fermentacija lahko celo ustvari posebne spojine, ki pomagajo uničevati rakave celice. Raziskave so pokazale, da imajo ženske, ki pogosto uživajo zelje in kislo zelje, manjše tveganje za raka dojk.

Tako sveže kot kislo zelje sta dlje obstojni živili FOTO: Zeleno Getty Images/istockphoto

Koristi srcu

Kislo zelje je dobro za srce, saj vsebuje veliko vlaknin in probiotikov, ki pomagajo zniževati raven holesterola. Poleg tega je eno redkih rastlinskih živil, ki vsebuje vitamin K2 (menakinon), pomemben za preprečevanje nabiranja kalcija v arterijah in s tem srčnih bolezni.

Krepi kosti

Vitamin K2 v kislem zelju ima ključno vlogo pri zdravju kosti. Aktivira beljakovine, ki vežejo kalcij – glavni gradnik kosti.

Raziskave pri ženskah po menopavzi so pokazale, da uživanje vitamina K2 upočasnjuje izgubo mineralne gostote kosti in zmanjšuje tveganje za zlome hrbtenice in kolka za kar 60 do 80 odstotkov.

Čeprav ima skromno poreklo, je kislo zelje prava superhrana – naravni vir zdravja, moči in dolgoživosti, ki si zasluži prostor na vašem krožniku vse leto.

Včasih previdnost ni odveč

Čeprav je kislo zelje načeloma zdravo, včasih previdnost ni odveč. Pri uživanju morajo biti previdni predvsem:

FOTO: Creative-family/Gettyimages

Posamezniki z visokim krvnim tlakom : kislo zelje pogosto vsebuje veliko soli, ki lahko zviša pritisk.

: kislo zelje pogosto vsebuje veliko soli, ki lahko zviša pritisk. Osebe z občutljivim želodcem ali refluksom : kisline v fermentiranem zelju lahko sprožijo zgago ali prebavne težave.

: kisline v fermentiranem zelju lahko sprožijo zgago ali prebavne težave. Ljudje z določenimi črevesnimi boleznimi (Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis: probiotiki in fermentirana hrana lahko pri nekaterih posameznikih poslabšajo simptome, zato je priporočljivo spremljati reakcijo telesa.

(Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis: probiotiki in fermentirana hrana lahko pri nekaterih posameznikih poslabšajo simptome, zato je priporočljivo spremljati reakcijo telesa. Osebe na dieti z zelo nizkim vnosom natrija: zaradi visoke vsebnosti soli ga je treba uživati zmerno.

V večini primerov pa je kislo zelje zdravo in varno za redno uživanje, če ga vključimo v uravnoteženo prehrano, piše miss zdrava.