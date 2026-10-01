Kitajska medicina: živila, ki preprečujejo sivenje las

Tradicionalna kitajska medicina ponuja celosten pristop k ohranjanju zdravih in lepih las. Prezgodnje sivenje obravnava kot znak neravnovesja ledvic in jeter, saj sta ta organa neposredno povezana z vitalnostjo las. Bistvo je v tem, da telesu zagotovimo ustrezna hranila, naravna posledica tega pa so lahko lepši in bolj zdravi lasje, ki dlje obdržijo barvo. To so živila, ki lahko pomagajo.

Črna sezamova semena

Tradicionalna kitajska medicina zelo ceni ta majhna, a močna semena, ki naj bi ohranjala zdrava jetra ledvice in jetra ter spodbujala pigmentacijo in vitalnost las. Bogata so z vitaminom E, zdravimi maščobami in antioksidanti, ki lahko dodatno prispevajo k njihovim koristim. Vsebujejo železo, cink, maščobne kisline in antioksidante, ki so pomembni za nego las in kože. Uživamo lahko pražena, zmleta v smutijih ali pripravljena kot topla, sladka pasta iz črnega sezama.

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Orehi

Orehi so v tradicionalni kitajski medicini uvrščeni med živila, ki podpirajo delovanje ledvic in v telo vnašajo toploto. Njihove maščobne kisline omega-3 in biotin pa prispevajo k rasti in krepitvi las. Za čim več koristi je priporočljivo jesti sveže in nesoljene orehe. Lahko jih uživate samostojno kot prigrizek ali jih dodate ovseni kaši. Skupaj s črnim sezamom jih lahko tudi zmeljete v pasto in tako ustvarite hranljivo kombinacijo.

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Goji jagode

Goji jagode se v tradicionalni kitajski medicini uporabljajo za čiščenje krvi in podporo delovanju jeter, kar naj bi bilo pomembno za zdrave lase. Spodbujajo prekrvavitev in obnovo celic ter zmanjšujejo tveganje za nekatere bolezni. Bogate so z antioksidanti, ki imajo številne koristi za zdravje. Dolgotrajno uživanje goji jagod pomaga znižati raven LDL-holesterola, preprečevati srčno-žilne bolezni ter uravnavati hormone in krvni sladkor. Dobre so v čaju, kosmičih ali kot dodatek juham.

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Murve

Čeprav so pri nas nekoliko zapostavljene, so murve v tradicionalni kitajski medicini cenjene zaradi njihove uporabe pri obnavljanju krvi. Posebej koristne so pri spopadanju s stresom in utrujenostjo, ki lahko prispevata k prezgodnjemu pojavu sivih las. Vitamini, minerali in antioksidanti v murvah imajo tudi druge potencialne koristi za zdravje. Uživamo jih lahko sveže ali posušene, pripravljene v čaju ali skupaj s sezamovo pasto.

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He Shou Wu

He Shou Wu je tradicionalna kitajska zdravilna rastlina, katere korenino že stoletja uporabljajo kot močan rastlinski tonik za vitalnost, dolgoživost in pomlajevanje. Pri nas je na voljo v obliki prehranskih dopolnil, ki so za lase koristna predvsem zaradi visoke vsebnosti cinka, niza 24 sata.hr.