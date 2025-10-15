Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

V pohodništvu šteje prav vsak korak. In to še posebej velja, ko se teren zaostri ali ko vreme pokaže svoje zobe. Prav v takšnih trenutkih smo lahko hvaležni, če imamo obute kakovostne pohodne čevlje, ki zmorejo premagati vse razmere in stopalu tudi na nepredvidljivem terenu zagotavljajo maksimalno oporo, ga ščitijo in poskrbijo, da je čisto vsak korak varen.

A kljub temu se mnogi pohodniki še vedno znajdejo pred dilemo, ali vzeti cenovno ugodnejše čevlje, ki ponujajo osnovno zaščito, ali investirati v dražji model vrhunske kakovosti. Dobra novica je, da najnovejši model znamke adidas TERREX iz družine Skychaser ponuja oboje; najvišje standarde in odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

FOTO: adidas

Novi adidas TERREX Skychaser AX5 GORE-TEX nadaljuje tradicijo linije Skychaser

Adidas TERREX Skychaser je linija pohodniške obutve, ki je znana po svoji tehnični dovršenosti in zanesljivosti tudi v najbolj zahtevnih razmerah. A z najnovejšim modelom AX5 GORE-TEX adidas prinaša prelomno rešitev za vse, ki iščejo kakovostno in napredno obutev brez kompromisov pri udobju in zaščiti in hkrati tudi optimalno kombinacijo cene in kakovosti.

Z novo notranjo konstrukcijo pete, zanesljivim oprijemom in blagim blaženjem je ta pohodni čevelj idealna odskočna deska v svet resnega pohodništva. Novi model je zasnovan tako, da zagotavlja maksimalno stabilnost tudi na nepredvidljivih terenih, hkrati pa ohranja udobje, ki ga pohodniki pričakujejo tudi na daljših turah. Zaradi kombinacije naprednih materialov in dostopne cene pa je popolna izbira tudi za vse, ki želijo narediti korak naprej od osnovne pohodne opreme.

FOTO: adidas

»Zaznavamo izjemen porast zanimanja za pohodništvo, adidas pa želi podpirati avanturiste vseh ravni – pomagati jim napredovati proti novim ciljem,« je povedal Tom Louage, produktni direktor za obutev v oddelku adidas Outdoor. »Model Skychaser AX5 GORE-TEX odraža to zavezo. Z vključitvijo vrhunskih tehnologij smo ustvarili čevelj, ki pohodnikom vliva samozavest, da presežejo svoje meje in premagajo vsak teren.«

Notranja konstrukcija pete, ki zagotavlja izjemno stabilnost in zaščito

Da bi zagotovili zanesljivo in udobno prileganje na vseh poteh, je model Skychaser AX5 GORE-TEX prvič opremljen z novo notranjo konstrukcijo pete: dve penasti blazinici na obeh straneh pete zagotavljata stabilnost in udobje tudi v zahtevnih razmerah. Ta izboljšava zmanjšuje tveganje za zvin in pomaga, da stopalo ostane stabilno tudi na neenakomernem terenu ter omogoča lahkotnejšo hojo in bolj zanesljiv korak.

Blaženje z vmesnim podplatom

Pri daljših pohodih se hitro pokaže razlika med obutvijo, ki zgolj »zdrži« pot, in tisto, ki jo res olajša. Prav zato je v novi model AX5 GORE-TEX integriran vmesni podplat LIGHTMOTION, izdelan iz lahke EVA pene, ki ponuja optimalno ravnotežje med udobjem in odzivnostjo. Poskrbi za blaženje ob dotiku stopala s tlemi in skrbi, da se stopalo ne utrudi prehitro. Poleg tega zmanjša prenos udarcev na sklepe, kar gibanje ohrani prijetno tudi po več urah hoje.

FOTO: adidas

Linija Skychaser je že znana kot ena najbolj zmogljivih v ponudbi TERREX, zdaj pa z modelom Skychaser AX5 GORE-TEX odpira vrata tudi tistim, ki si želijo zanesljive pohodniške čevlje za resne ture, ne da bi pri tem morali drastično preseči svoj proračun.

Vrhunski oprijem in varnost

Zunanji podplat modela Skychaser AX5 GORE-TEX je izdelan iz visokozmogljive gume Continental™ Rubber. Zaradi svoje sestave zagotavlja zanesljiv oprijem na različnih površinah, naj bo to mokra, blatna trava ali skalnate gorske poti. Štirimilimetrski čepi dodatno izboljšajo stabilnost in preprečujejo drsenje. V kombinaciji z vodoodporno membrano GORE-TEX, ki učinkovito preprečuje vdor vode in hkrati omogoča, da stopalo diha, zagotavlja zanesljiv oprijem in trdnost koraka zares v vseh vremenskih razmerah. Zgornji del čevlja je še dodatno ojačan z vzdržljivim materialom, ki ščiti pred udarci ob kamenje in zmanjšuje obrabo, zato čevelj ohrani obliko in funkcionalnost tudi po številnih prehojenih kilometrih.

FOTO: adidas

Komu je model Skychaser AX5 GORE-TEX namenjen?

Skychaser AX5 GORE-TEX je odlična izbira za pohodnike, ki so že osvojili lažje planinske poti in iščejo malce večje izzive ter s tem bolj kakovostno in zmogljivo pohodniško obutev. Primeren je tudi za tiste, ki se podajajo na zahtevnejše celodnevne ture in potrebujejo zanesljiv pohodni čevelj, ki zagotavlja maksimalno podporo na vsakem terenu.

Model je mogoče kupiti v trgovinah adidas BCS ter v prodajalnah SportVision in Intersport.

Oglejte si model Skychaser AX5 GORE-TEX in izberite svoj par za svojo naslednjo avanturo v naravi. Za več informacij kliknite TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Adidas