Ključni prehranski navadi za pomoč pri ohranjanju telesne teže

Raziskovalci, ki jih je vodila ekipa iz barcelonskega inštituta za globalno zdravje (ISGlobal) v Španiji, so analizirali prehranske navade in telesno težo 7074 oseb, starih med 40 in 65 let. Ugotovili so, da sta zgodnji zajtrk in zgodnja večerja brez prigrizkov med obroki povezana z nižjim indeksom telesne mase (ITM). Rezultati dopolnjujejo vse več raziskav o tem, kako čas prehranjevanja vpliva na zdravje. Strokovnjaki menijo, da so ugotovitve povezane s cirkadianim ritmom, notranjo biološko uro, ki uravnava, kdaj telo počiva in kdaj je aktivno.

»Naši rezultati, skladni z drugimi nedavnimi študijami kažejo, da bi lahko daljši nočni post, če ga spremljata zgodnja večerja in zgodnji zajtrk, pomagal pri ohranjanju zdrave telesne teže,« pravi epidemiologinja Luciana Pons-Muzzo iz ISGlobala. Dodaja, da je razlog morda v tem, da zgodnejše prehranjevanje bolje sledi naravnim telesnim ritmom, kar omogoča učinkovitejšo porabo energije in boljšo regulacijo teka. Raziskovalci so ob upoštevanju dejavnikov, kot sta starost in spanje, ugotovili, da sta poznejši zajtrk in pogostejše prehranjevanje povezana z višjim ITM, medtem ko je daljši nočni post povezan z nižjim. Ti učinki so bili še posebej izraziti pri ženskah v obdobju pred menopavzo.

Čeprav študija ne dokazuje neposredne vzročne povezave, nakazuje pomembne povezave med časom prehranjevanja in telesno težo. Raziskovalci poudarjajo, da bi lahko bolj zgodnje prehranjevanje bolje podprlo hormonsko ravnovesje, uravnavanje inzulina in presnovo maščob. Področje, ki se ukvarja s tem, se imenuje krononutricija, zaobjema pa raziskovanje vpliva časa prehranjevanja in ne le vrste hrane na zdravje. Kot poudarja raziskovalka Anna Palomar-Cros, lahko neurejeni vzorci prehranjevanja zmotijo notranje telesne ritme, ki usklajujejo številne fiziološke procese v telesu.