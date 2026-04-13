Klopi na nas prežijo povsod, ne le v gozdu

Klopi so majhni, a izjemno nevarni zajedavci, ki lahko z ugrizom prenesejo resne bolezni na ljudi in živali. Najpogosteje jih najdemo v travi, grmičevju in gozdovih, kjer čakajo na gostitelja, da se nanj neopazno prisesajo. Ugriz običajno ni boleč, pravzaprav ga največkrat spregledamo, posledice okužbe pa lahko močno vplivajo na zdravje posameznika. Klopi niso prisotni le globoko v gozdovih, kot pogosto zmotno mislimo. Danes jih lahko najdemo skoraj povsod – v mestnih parkih, na domačem vrtu, ob sprehajalnih poteh in celo na otroških igriščih. Dovolj je že kratek stik s travo ali nizkim rastlinjem, da se klop neopazno oprime naših oblačil ali kože. Zato je pomembno, da smo v toplih mesecih pozorni in zaščiteni, vedno in povsod!

Trajne težave

Kot pojasnjujejo na NIJZ, Slovenija spada med države z največjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa (KME) kot tudi lajmske borelioze. V zadnjem desetletju je za KME v Sloveniji zbolelo povprečno okrog 100 oseb na leto, za lajmsko boreliozo pa okoli 4500. Pogostost KME je največja na Gorenjskem, Koroškem in v ljubljanski regiji, pogostost lajmske borelioze pa na Goriškem in Gorenjskem.

KME se navadno začne z vročino, glavobolom, slabšim počutjem in utrujenostjo, pojasnjujejo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Prvi znaki trajajo nekaj dni, nato izzvenijo, po kratkotrajnem izboljšanju bolezen izbruhne v hujši obliki. Bolniki imajo višjo vročino in glavobol, pogosto bruhajo, nekaterim se začnejo tresti roke, pojavijo se težave s spominom, nenehno zaspanostjo, tudi nezavest in celo ohromitev. Več kot polovica bolnikov se povsem ozdravi, do 2 odstotka umreta, pri od 5 do 10 odstotkih pa bolezen pusti trajne posledice, ohromitev. Dobra tretjina bolnikov z meningoencefalitisom še po preboleli bolezni poroča o glavobolih ter motnjah spomina in zbranosti.

Dovolj je že kratek stik s travo.

Praktični ukrepi

Proti lajmski boreliozi cepiva ni, bolezen se zdravi z antibiotiki, KME pa lahko uspešno preprečimo s cepljenjem. Strokovnjaki ga priporočajo vsem prebivalcem, starejšim od enega leta, najbolje pa ga je opraviti še pred aktivnostjo klopov. Drugi odmerek osnovnega cepljenja sledi prvemu po mesecu dni, tretji pa čez od 5 do 12 mesecev. Prvi poživitveni odmerek je potreben čez tri leta, pozneje vsakih pet let.

Cepljenje proti KME je brezplačno za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti, in otroke, rojene leta 2016 in pozneje. Do cepljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičene tudi nekatere generacije odraslih, zaenkrat vsi tisti, ki so rojeni med letoma 1970 in 1981; kot pojasnjujejo na NIJZ, obvezno zdravstveno zavarovanje pokrije tri odmerke, tako da tistim, ki so samoplačniško že opravili osnovno cepljenje, pripadajo trije poživitveni odmerki.

Zaščita s cepivom je vsekakor smiselna, saj bo klopov po napovedih tudi letos veliko. Pravzaprav so že dejavni po večini države, zaradi mile zime jih je opaziti že prej kot sicer. Največ jih bo v teh pomladnih tednih, poletna suša in vročina pa utegneta zmanjšati njihovo dejavnost, znova bodo nato nevarnejši jeseni. Pred klopi se zaščitimo tudi s praktičnimi ukrepi, denimo, na izletih v naravo nosimo svetla in dolga oblačila, pri čemer si nogavice potegnemo čez hlačnice, in zaprto obutev. Uporabljamo repelente. Po vrnitvi domov se temeljito pregledamo in oprhamo.