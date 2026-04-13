  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MAJHNI, A IZJEMNO NEVARNI

Klopi na nas prežijo povsod, ne le v gozdu

Klopi niso le globoko v gozdu, temveč tudi v mestnih parkih, na domačem vrtu, ob sprehajalnih poteh in igriščih.
Ne smejo nas presenetiti. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images

Ne smejo nas presenetiti. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images

Poskrbimo za svojo varnost! FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Poskrbimo za svojo varnost! FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Njihov ugriz je lahko zelo nevaren. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images

Njihov ugriz je lahko zelo nevaren. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images

Ne smejo nas presenetiti. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images
Poskrbimo za svojo varnost! FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images
Njihov ugriz je lahko zelo nevaren. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images
E. B.
 13. 4. 2026 | 09:10
4:01
A+A-

Klopi so majhni, a izjemno nevarni zajedavci, ki lahko z ugrizom prenesejo resne bolezni na ljudi in živali. Najpogosteje jih najdemo v travi, grmičevju in gozdovih, kjer čakajo na gostitelja, da se nanj neopazno prisesajo. Ugriz običajno ni boleč, pravzaprav ga največkrat spregledamo, posledice okužbe pa lahko močno vplivajo na zdravje posameznika. Klopi niso prisotni le globoko v gozdovih, kot pogosto zmotno mislimo. Danes jih lahko najdemo skoraj povsod – v mestnih parkih, na domačem vrtu, ob sprehajalnih poteh in celo na otroških igriščih. Dovolj je že kratek stik s travo ali nizkim rastlinjem, da se klop neopazno oprime naših oblačil ali kože. Zato je pomembno, da smo v toplih mesecih pozorni in zaščiteni, vedno in povsod!

Trajne težave

Kot pojasnjujejo na NIJZ, Slovenija spada med države z največjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa (KME) kot tudi lajmske borelioze. V zadnjem desetletju je za KME v Sloveniji zbolelo povprečno okrog 100 oseb na leto, za lajmsko boreliozo pa okoli 4500. Pogostost KME je največja na Gorenjskem, Koroškem in v ljubljanski regiji, pogostost lajmske borelioze pa na Goriškem in Gorenjskem.

Poskrbimo za svojo varnost! FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images
Poskrbimo za svojo varnost! FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

KME se navadno začne z vročino, glavobolom, slabšim počutjem in utrujenostjo, pojasnjujejo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Prvi znaki trajajo nekaj dni, nato izzvenijo, po kratkotrajnem izboljšanju bolezen izbruhne v hujši obliki. Bolniki imajo višjo vročino in glavobol, pogosto bruhajo, nekaterim se začnejo tresti roke, pojavijo se težave s spominom, nenehno zaspanostjo, tudi nezavest in celo ohromitev. Več kot polovica bolnikov se povsem ozdravi, do 2 odstotka umreta, pri od 5 do 10 odstotkih pa bolezen pusti trajne posledice, ohromitev. Dobra tretjina bolnikov z meningoencefalitisom še po preboleli bolezni poroča o glavobolih ter motnjah spomina in zbranosti.

Dovolj je že kratek stik s travo.

Praktični ukrepi

Proti lajmski boreliozi cepiva ni, bolezen se zdravi z antibiotiki, KME pa lahko uspešno preprečimo s cepljenjem. Strokovnjaki ga priporočajo vsem prebivalcem, starejšim od enega leta, najbolje pa ga je opraviti še pred aktivnostjo klopov. Drugi odmerek osnovnega cepljenja sledi prvemu po mesecu dni, tretji pa čez od 5 do 12 mesecev. Prvi poživitveni odmerek je potreben čez tri leta, pozneje vsakih pet let.

Njihov ugriz je lahko zelo nevaren. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images
Njihov ugriz je lahko zelo nevaren. FOTO: Ladislav Kubeš/Getty Images

Cepljenje proti KME je brezplačno za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti, in otroke, rojene leta 2016 in pozneje. Do cepljenja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičene tudi nekatere generacije odraslih, zaenkrat vsi tisti, ki so rojeni med letoma 1970 in 1981; kot pojasnjujejo na NIJZ, obvezno zdravstveno zavarovanje pokrije tri odmerke, tako da tistim, ki so samoplačniško že opravili osnovno cepljenje, pripadajo trije poživitveni odmerki.

Zaščita s cepivom je vsekakor smiselna, saj bo klopov po napovedih tudi letos veliko. Pravzaprav so že dejavni po večini države, zaradi mile zime jih je opaziti že prej kot sicer. Največ jih bo v teh pomladnih tednih, poletna suša in vročina pa utegneta zmanjšati njihovo dejavnost, znova bodo nato nevarnejši jeseni. Pred klopi se zaščitimo tudi s praktičnimi ukrepi, denimo, na izletih v naravo nosimo svetla in dolga oblačila, pri čemer si nogavice potegnemo čez hlačnice, in zaprto obutev. Uporabljamo repelente. Po vrnitvi domov se temeljito pregledamo in oprhamo.

3 poživitvene odmerke pokrije zavarovanje.

Več iz teme

klopiNIJZcepljenjeklopni meningoencefalitisbolezenSlovenijazdravje
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki