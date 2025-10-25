Kmalu bomo premaknili uro: letos z eno spremembo, ki marsikomu ne bo všeč

Pozor, v noči s sobote na nedeljo, 26. oktobra, bo Slovenija znova prešla na zimski čas. Točno ob 3. uri zjutraj se bodo kazalci premaknili eno uro nazaj, na 2. uro, s čimer bomo pridobili eno uro dodatnega spanca in označili povratek na standardni čas (CET). Ta sprememba, ki prinaša več svetlobe v jutranjih urah in zgodnejši mrak popoldne, se bo letos zgodila najbolj zgodno, kar se datuma tiče, v zadnjih enajstih letih. Nazadnje smo uro premikali na isti datum leta 2014.

Evropska komisija je leta 2018 izvedla javnomnenjsko anketo, v kateri je sodelovalo kar 4,6 milijona državljanov EU. Rezultati so bili jasni: kar 84 % vprašanih se je izreklo za ukinitev te prakse. Evropski parlament je nato leta 2019 izglasoval odpravo sezonskega premikanja ure, s predvidenim zadnjim premikom leta 2021. Vendar se je tam vse ustavilo. Države članice se niso mogle uskladiti glede ključnega vprašanja: ali trajno ohraniti poletni ali zimski čas.

Dokler ne bo dosežen končni dogovor na ravni Unije, bo obred "izgubljene" ure spomladi in "pridobljene" ure jeseni ostal neizogiben del naše resničnosti.