Ko je narava zdravilo

Ste se kdaj vprašali, zakaj smo, ko pridemo s sprehoda po parku ali gozdu, bolj umirjeni, spočiti, nekako napolnjeni z energijo? Ne gre samo za našo domišljijo, temveč tudi merljive spremembe v telesu: bivanje na prostem niža raven stresnih hormonov, pomaga uravnavati krvni tlak in celo krepi zdravje črevesja. In najboljša novica? Ni nam treba prehoditi več kilometrov in biti zunaj ure in ure – učinek se pokaže že po približno dvajsetih minutah.

Dokazi so tako prepričljivi, da so ponekod po svetu že uvedli t. i. sprehod na recept.

Ko oči zaznajo zelena drevesa, travo, nos zavoha smolo iglavcev in ušesa ujamejo šum listja ali petje ptic, se odzove avtonomni živčni sistem – tisti del živčevja, ki upravlja nezavedne telesne procese. Zniža se krvni tlak, srce začne biti počasneje, telo nam sporoča, da je bolj sproščeno. Britanska raziskava, ki je zajela skoraj 20.000 ljudi, je pokazala, da tisti, ki v naravi preživijo vsaj dve uri na teden, pogosteje poročajo o dobrem zdravju in boljšem psihičnem počutju. Dokazi so tako prepričljivi, da so ponekod po svetu že uvedli t. i. sprehod na recept, ko zdravnik bolnikom namesto zdravil predpiše čas v naravi.

Naj pretehta narava. FOTO: Tim Robberts/Getty Images

Sprosti se naš hormonski sistem; čas, preživet zunaj, spodbudi endokrini sistem in zniža raven kortizola ter adrenalina – hormonov, ki se sprostita ob stresu in tesnobi. V neki japonski raziskavi so udeleženci tri dni bivali v hotelski sobi in vdihavali vonj japonskega cipresovca. Izmerili so jim nižje ravni adrenalina in znaten porast naravnih celic ubijalk v krvi – celic, ki v telesu uničujejo viruse, in to še dva tedna pozneje! Velik pozitiven vpliv na imunski sistem ima vsak (podaljšani) konec tedna, preživet v naravi, koristijo nam seveda tudi krajši izleti. Narava pa lahko okrepi tudi naš mikrobiom; zemlja in rastline so polne koristnih bakterij, podobnih tistim, ki jih sicer kupujemo v obliki probiotikov. Raziskovalci so proučevali, kako vdihavanje določenih bakterij vpliva na dovzetnost za okužbe in duševno zdravje, saj lahko izboljšajo razpoloženje, medtem ko protimikrobne snovi, ki jih izločajo rastline, pomagajo telesu v boju proti boleznim. O tem so bili nekoč prepričani marsikateri starši, saj so otrokom dovolili stik z zemljo, kar je bil nekakšen pozitiven izziv za imunski sistem, ko drobni delci vstopijo vanj skozi nos ali usta.

Ob vsem tem upamo, da dileme kavč ali sprehod ne bo več. Naj pretehta narava.