Ko je narava zdravilo

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Ste se kdaj vprašali, zakaj smo, ko pridemo s sprehoda po parku ali gozdu, bolj umirjeni, spočiti, nekako napolnjeni z energijo? Ne gre samo za našo domišljijo, temveč tudi merljive spremembe v telesu: bivanje na prostem niža raven stresnih hormonov, pomaga uravnavati krvni tlak in celo krepi zdravje črevesja. In najboljša novica? Ni nam treba prehoditi več kilometrov in biti zunaj ure in ure – učinek se pokaže že po približno dvajsetih minutah.
Dokazi so tako prepričljivi, da so ponekod po svetu že uvedli t. i. sprehod na recept.
Ko oči zaznajo zelena drevesa, travo, nos zavoha smolo iglavcev in ušesa ujamejo šum listja ali petje ptic, se odzove avtonomni živčni sistem – tisti del živčevja, ki upravlja nezavedne telesne procese. Zniža se krvni tlak, srce začne biti počasneje, telo nam sporoča, da je bolj sproščeno. Britanska raziskava, ki je zajela skoraj 20.000 ljudi, je pokazala, da tisti, ki v naravi preživijo vsaj dve uri na teden, pogosteje poročajo o dobrem zdravju in boljšem psihičnem počutju. Dokazi so tako prepričljivi, da so ponekod po svetu že uvedli t. i. sprehod na recept, ko zdravnik bolnikom namesto zdravil predpiše čas v naravi.
Ob vsem tem upamo, da dileme kavč ali sprehod ne bo več. Naj pretehta narava.