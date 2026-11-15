Ko nas v življenju nekaj nenehno ovira ...začnimo sprejemati drugačne odločitve in postavljati zdrave meje

Se vam zdi, da se nenehno vrtite v začaranem krogu? Vedno znova naletite na napačne ljudi, težko rečete ne ali vas spremlja občutek, da nikoli ne boste našli prave ljubezni? Po nekaterih duhovnih prepričanjih bi lahko bili za to odgovorni dušni dogovori, ki naj bi jih naša duša sklenila že pred rojstvom. Ti povezujejo ljudi in jim pomagajo pri osebni rasti. Toda nekateri naj bi nas tudi omejevali.

Dogovor o nevidnosti pomeni, da se bojimo izstopati, povedati svoje mnenje ali pokazati svoje sposobnosti. Zaradi občutka varnosti se raje umikamo v ozadje in tako zamujamo življenjske priložnosti. Dogovor o žrtvovanju kaže, da vedno postavljamo potrebe drugih pred svoje. Težko zavrnemo prošnjo, čeprav smo izčrpani. Takšen vzorec lahko vodi v nezadovoljstvo in občutek, da nas drugi izkoriščajo.

Dogovor o osamljenosti nakazuje, zakaj nekateri kljub številnim poskusom težko najdejo ljubezen. Po duhovnih razlagah takšne ponavljajoče se izkušnje povezujejo z dušnim dogovorom, ki naj bi oviral partnerske odnose.

Dogovor o tesnobi pomeni, da ko se ena skrb izgine, jo takoj nadomesti druga, da nenehno ostajamo v začaranem krogu. Gre za vzorec, ki izvira iz preteklih življenj. Dogovor o zvestobi nakazuje, da ostajamo ob ljudeh, ki nas prizadenejo, zgolj zato, ker so družina, prijatelji ali partnerji. Pretirana zvestoba lahko namreč človeka ujame v odnose, iz katerih težko odide.

Kako prekiniti takšne vzorce? Najprej prepoznajmo, kaj nas omejuje, nato začnimo sprejemati drugačne odločitve in postavljati zdrave meje. Opisani vzorci so koristna iztočnica za razmislek o lastnem vedenju in odnosih.