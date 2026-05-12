Ko počitek ne prinese olajšanja, je to opozorilo, ki ga ne smemo pomesti pod preprogo

Kronična utrujenost je lahko simptom številnih težav: premalo spanja, stresa, slabokrvnosti, bolezni ščitnice, okužb, depresije, pomanjkanja hranil, stranskih učinkov zdravil ali drugih kroničnih bolezni. Strokovnjaki poudarjajo, da se utrujenost pogosto povezuje z življenjskim slogom, zdravili ali depresijo, lahko pa ima tudi resnejše zdravstveno ozadje.

Obstaja pa tudi posebno bolezensko stanje, ki ga stroka imenuje mialgični encefalomielitis oziroma sindrom kronične utrujenosti – ME/SKU​. Gre za resno, pogosto dolgotrajno bolezen, ki lahko človeka močno omeji pri vsakdanjem življenju; otežuje telesni in miselni napor ter lahko posameznika odtrga od običajnih dejavnosti. Značilna je globoka, izčrpavajoča utrujenost, ki traja najmanj šest mesecev, se poslabša po telesnem ali miselnem naporu in se ne popravi v celoti niti po počitku. Ključni znaki so močno zmanjšana zmožnost za dejavnosti, poslabšanje po naporu, težave s spanjem, težave z mišljenjem in spominom ter poslabšanje stanja v stoječem položaju. Simptomi se lahko spreminjajo, prihajajo in odhajajo, zato je diagnoza pogosto zahtevna.

Posebno zanimiv in za bolnike pogosto najbolj frustrirajoč pojav je t. i. poslabšanje po naporu. To ne pomeni le, da je človek po aktivnosti utrujen. Pri ME/SKU​ se lahko stanje izrazito poslabša šele več ur pozneje ali naslednji dan, sproži pa ga lahko že dejavnost, ki se drugim zdi povsem običajna: krajši sprehod, obisk trgovine, daljši pogovor, delo za računalnikom ali celo tuširanje. Prav zato bolniki pogosto težko razložijo, zakaj danes nekaj zmorejo, jutri pa jih to povsem izčrpa.

Jasen medicinski okvir

Za ME/SKU trenutno ni potrditvenega laboratorijskega testa. Bolezen pogosto posnema druga stanja, zato mora zdravnik najprej izključiti druge vzroke. Svetovna zdravstvena organizacija ME/SKU uvršča med bolezni živčnega sistema kot povirusni utrujenostni sindrom. To je pomemben podatek, saj bolezen postavlja v jasen medicinski okvir in potrjuje, da ne gre za izmišljeno težavo ali navadno izčrpanost.

Zdravniški pregled je nujen, če utrujenost traja dlje, se stopnjuje, ovira delo, šolo ali družinsko življenje, se pojavi po okužbi ali jo spremljajo drugi simptomi: hujšanje, vročina, nočno potenje, bolečine v prsih, težko dihanje, omedlevica, izrazita žalost, motnje spomina, bolečine v mišicah ali sklepih. Zdravnik lahko glede na težave preveri kri, ščitnico, železo, vnetne kazalce, ledvice, jetra, vitamin B12, vitamin D, sladkor, okužbe, spanje, zdravila in duševno zdravje.

Za ME/SKU ni enega zdravila, ki bi bolezen preprosto odpravilo. Pristop mora biti previden in prilagojen posamezniku. Strokovnjaki poudarjajo zgodnje prepoznavanje bolezni, individualen načrt obravnave in previdno upravljanje aktivnosti.

Pomembno je, da bolnik ne sili čez meje. Pri ME/SKU lahko pretirano stopnjevanje telesne aktivnosti stanje poslabša. Strokovnjaki svetujejo načrtovanje energije: bolnik se nauči razporediti dejavnosti, počitek in obremenitve tako, da se izogne hudim padcem po naporu. Pri tem lahko pomagajo urejanje spanja, obvladovanje bolečin, zdravljenje vrtoglavice ali težav s krvnim tlakom, psihološka podpora pri spopadanju z boleznijo in obravnava pridruženih težav.

Vseh oblik kronične utrujenosti ni mogoče preprečiti. ME/SKU se lahko pojavi tudi po okužbah in pri ljudeh, ki so bili prej aktivni in zdravi. Lahko pa zmanjšamo tveganje, da navadna izčrpanost preraste v dolgotrajno težavo. Največ naredimo z osnovami, ki jih v hitrem tempu najpogosteje zanemarimo: rednim spanjem, dovolj počitka, uravnoteženo prehrano, zmernim gibanjem, zmanjševanjem dolgotrajnega stresa in pravočasnim obiskom zdravnika, kadar utrujenost ne popusti. Ključno je, da telesa ne utišamo z novo kavo in novimi obveznostmi, ampak ga pravočasno poslušamo.