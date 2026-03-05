  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Ko se nenadoma zavrti: vrtoglavica ali omotica je signal telesa

Čeprav nas prestraši, je vrtoglavica redko znak česa resnejšega
Tudi slabokrvnost in nekatere bolezni srca so lahko vzrok težav. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Tudi slabokrvnost in nekatere bolezni srca so lahko vzrok težav. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Obstaja vrsta migrene, ki se kaže kot vrtoglavica. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Obstaja vrsta migrene, ki se kaže kot vrtoglavica. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Zavrti se nam lahko, ker premalo pijemo. FOTO: Kerkez/Getty Images

Zavrti se nam lahko, ker premalo pijemo. FOTO: Kerkez/Getty Images

Tudi slabokrvnost in nekatere bolezni srca so lahko vzrok težav. FOTO: Eternalcreative/Getty Images
Obstaja vrsta migrene, ki se kaže kot vrtoglavica. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Zavrti se nam lahko, ker premalo pijemo. FOTO: Kerkez/Getty Images
A. J.
 5. 3. 2026 | 10:11
3:25
A+A-

Občutek, da se svet ali naše telo vrti, ko stojimo ali se premikamo, je pogost simptom, ki ga zdravniki opisujejo kot vrtoglavico ali omotico. Gre za signal telesa, ne za samostojno bolezen, povezan je z delovanjem več telesnih sistemov, ki skupaj skrbijo za ravnotežje in stabilnost. Najpogostejši vzroki za to neprijetno občutje izvirajo iz notranjega ušesa in ravnotežnega sistema, ki možganom pošilja informacije o položaju telesa. Če te signale zmotijo premiki drobnih kalcijevih kristalov v notranjem ušesu ali vnetje živca za ravnotežje, se lahko pojavi benigna paroksizmalna položajna vrtoglavica. Običajno traja kratek čas in se pojavi ob spremembi položaja glave.

Težave v notranjem ušesu lahko povzroči tudi ménièrejeva bolezen, pri kateri se v notranjem ušesu nabira tekočina. Vrtoglavica se v tem primeru pojavlja skupaj z zvonjenjem v ušesih ali spremembami sluha, napadi lahko trajajo od nekaj minut do nekaj ur. Sprožijo jo lahko tudi spremembe v krvnem obtoku ali presnovi. Hiter padec krvnega tlaka, na primer ob nenadnem vstajanju, nizek krvni sladkor ali dehidracija lahko zmanjšajo prekrvitev možganov in povzročijo občutek omotičnosti ali lahkotnosti. Tudi slabokrvnost in nekatere bolezni srca so lahko vzrok težav.

Obstaja vrsta migrene, ki se kaže kot vrtoglavica. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Obstaja vrsta migrene, ki se kaže kot vrtoglavica. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Med pogostejše sprožilce spadajo še stranski učinki nekaterih zdravil, stres, tesnoba in migrena, ki lahko vplivajo na ravnotežje tudi brez značilnega glavobola. Pogosto je vrtoglavica posledica kombinacije več dejavnikov, zlasti pri starejših, kjer se lahko pridružijo še degenerativne spremembe ali vpliv več zdravil hkrati.

Del stresnega odziva

Ko se nam nenadoma zavrti, denimo med sedenjem pred računalnikom, je vzrok v večini primerov nenevaren. Če se vrtoglavica pojavi ob premiku glave, kot je pogled v stran ali nagib naprej, lahko gre za benigno položajno vrtoglavico. Ta traja nekaj sekund do minute in se lahko ponavlja v posameznih epizodah čez leto.

Zavrti se nam lahko, ker premalo pijemo. FOTO: Kerkez/Getty Images
Zavrti se nam lahko, ker premalo pijemo. FOTO: Kerkez/Getty Images

Dolgotrajno sedenje pred zaslonom pogosto povzroča napetost vratnih mišic. Slaba drža lahko vpliva na prekrvitev in na zaznavanje položaja telesa ter povzroči občutek kratkotrajne vrtoglavice ali nestabilnosti. Če se nam zavrti ob hitrem vstajanju ali po dolgem sedenju, je lahko vzrok ortostatski padec krvnega tlaka, kar je pogost in običajno nenevaren pojav.

Nenadna, kratkotrajna vrtoglavica je lahko tudi del stresnega odziva. Pri nekaterih ljudeh se kaže kot občutek izgube ravnotežja. Obstaja tudi oblika migrene, pri kateri je vrtoglavica glavni simptom, tudi brez izrazitega glavobola.

Če se pojavlja pogosto, traja dlje, več ur, ali se ji pridružijo drugi simptomi, kot so slabost, izguba sluha, motnje vida, motnje govora, izrazita nestabilnost, oslabelost okončin, močan glavobol, ali se napadi pojavljajo vse pogosteje, je priporočljivo obiskati zdravnika. Ta bo na podlagi pogovora, kliničnega pregleda in po potrebi dodatnih preiskav ugotovil vzrok ter predlagal ustrezno zdravljenje ali prilagoditve življenjskega sloga.

Posebna pozornost je potrebna, če se pojavijo motnje vida ali govora, močan glavobol.

Več iz teme

zdravjesvetovalnicarekreacijaglavobolvrtoglavicaomotica
ZADNJE NOVICE
10:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ NEPRAVILNOSTI

Otroci bi morali na izlet z avtobusom, nato šok

Policija je preprečila prevoz otrok z ​​neregistriranim avtobusom.
5. 3. 2026 | 10:49
10:45
Novice  |  Svet
CEPLJENJE

Svetovna stroka z udarno novico: kovidna cepiva ne povzročajo res raka, nasprotno, zdravijo ga

Kaže, da bi lahko tehnologija, uporabljena za razvoj cepiv med pandemijo presega prvotni namen. Raziskave kažejo, da mRNA cepiva ne sprožijo le specifičnega odziva proti virusu, za katerega so izdelana, temveč močno aktivirajo tudi splošni, prirojeni imunski odziv. Prav ta lastnost odpira vrata novi uporabi – potencialnemu zdravljenju raka.
5. 3. 2026 | 10:45
10:30
Lifestyle  |  Stil
ONA 365

Znana Slovenka iskreno: Oprostite, moji raki zame niso nobeno darilo

Bronja Žakelj je postala Ona 365. Ker počne prav to, kar potrebujemo: povezuje nas v skupnost in nam dokazuje, da ima človek neizmerno moč in energijo - za življenje.
Teja Roglič5. 3. 2026 | 10:30
10:28
Novice  |  Slovenija
TEHNIČNA NAPAKA ALI SABOTAŽA?

Kaj se je v resnici zgodilo na radiu, kjer dela Avdić? Imamo odgovor

Strežniški kolaps ali kibernetski udar? Radio 1 pojasnjuje izpad.
5. 3. 2026 | 10:28
10:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Ko se nenadoma zavrti: vrtoglavica ali omotica je signal telesa

Čeprav nas prestraši, je vrtoglavica redko znak česa resnejšega
5. 3. 2026 | 10:11
10:05
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA BECKHAM

Victoria in David ne obupata: Brooklynu sta poslala tole

Že lep čas je jasno, da v odnosih družine Beckham nekaj ni v redu.
5. 3. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
93 LET INOVACIJ

Mednarodni kmetijski sejem, ki poteka že več kot devet desetletij

Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
Promo Slovenske novice1. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
1. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAVILIŠČE

Kraj, kamor se boste vedno znova vračali

Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
1. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JAGODINA

Skriti kraj, ki ga letno obišče pol milijona ljudi

Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
1. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
1. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVI SAD

Katero mesto se imenuje srbske Atene?

Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
1. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
28. 2. 2026 | 20:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki