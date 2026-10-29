  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA ZDRAVJE

Ko šteje vsaka minuta, obstaja ena velika napaka: da ne naredimo ničesar

Uspešno zdravljenje možganske kapi je odvisno od tega, kako hitro jo znamo prepoznati in ukrepati; leta 2024 je zaradi nje umrlo skoraj 2000 ljudi, pri večini preživelih ostanejo trajne posledice.
Možganska kap lahko pusti trajne posledice. FOTO: Utah778/Getty Images

Možganska kap lahko pusti trajne posledice. FOTO: Utah778/Getty Images

Matija Cevc poudarja, da se z zdravim življenjskim slogom lahko zaščitimo pred možgansko kapjo. FOTO: Blaž Samec

Matija Cevc poudarja, da se z zdravim življenjskim slogom lahko zaščitimo pred možgansko kapjo. FOTO: Blaž Samec

S pravočasnim ukrepanjem lahko pomagamo preprečiti hude zaplete. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

S pravočasnim ukrepanjem lahko pomagamo preprečiti hude zaplete. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

Možganska kap lahko pusti trajne posledice. FOTO: Utah778/Getty Images
Matija Cevc poudarja, da se z zdravim življenjskim slogom lahko zaščitimo pred možgansko kapjo. FOTO: Blaž Samec
S pravočasnim ukrepanjem lahko pomagamo preprečiti hude zaplete. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images
Aleksander Brudar
 29. 10. 2026 | 12:00
5:09
A+A-

GROM V2 je akronim, s katerim si lahko pomagamo prepoznati znake možganske kapi. G tako predstavlja govor, ki ob prvih znakih možganske kapi postane nejasen in nerazumljiv. R pomeni roko ali nogo, ki na eni strani telesa oslabita ali ohromita. O je obraz, ki postane nesimetričen oziroma se povesi ustni kot. M je simbol za minuto oziroma, da šteje vsaka minuta, zato je nujno takoj poklicati na klic v sili 112. V2 pa predstavlja nenadno vrtoglavico ter motnje vida, kot so dvojni vid, izguba vida ali druge nenadne spremembe vida.

Matija Cevc poudarja, da se z zdravim življenjskim slogom lahko zaščitimo pred možgansko kapjo. FOTO: Blaž Samec
Matija Cevc poudarja, da se z zdravim življenjskim slogom lahko zaščitimo pred možgansko kapjo. FOTO: Blaž Samec

»Dobra novica je, da lahko z zgodnjim prepoznavanjem in hitrim ukrepanjem rešimo veliko možganskega tkiva, zmanjšamo invalidnost in izboljšamo možnosti za okrevanje. Večina možganskih kapi se zgodi doma ali v vsakodnevnem življenjskem okolju. Ravno zato so pogosto svojci, prijatelji, sodelavci ali naključni mimoidoči tisti, ki odločilno vplivajo na izid zdravljenja,« je ob svetovnem dnevu možganske kapi, ki ga zaznamujemo danes, povedal prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik Društva za zdravje srca in ožilja.

»Posebej želim opozoriti tudi na prehodni ishemični napad (TIA), pri katerem težave hitro spontano izzvenijo, vendar ne predstavlja nedolžnega dogodka. TIA je pogosto prvo opozorilo, da grozi prava možganska kap, zato zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo,« poudarja Cevc in še, da pri pomoči človeku, ki je življenjsko ogrožen, skoraj ne moremo narediti napake. »Obstaja pa ena velika napaka: da ne naredimo ničesar.«

4300 ljudi vsako leto prizadene možganska kap.

Po besedah predsednika društva je približno 84 odstotkov bremena možganske kapi povezano z dejavniki tveganja, na katere lahko vplivamo sami. »Med najpomembnejšimi so povišan krvni tlak, atrijska fibrilacija, sladkorna bolezen, zvišan holesterol, kajenje, telesna nedejavnost in debelost. Zdrava telesna teža, redna telesna dejavnost, zdrava prehrana, urejen krvni tlak in opustitev kajenja ostajajo najmočnejši ukrepi za zmanjševanje tveganja za možgansko kap.« Zato, dodaja Cevc, naj bo letošnji svetovni dan možganske kapi opomnik, da lahko s poznavanjem znakov GROM V2, hitrim klicem na 112 in zdravim življenjskim slogom nekomu ohranimo samostojnost, dostojanstvo in kakovost življenja. »Včasih je prav ena sama minuta tista, ki odloča o prihodnosti posameznika in njegove družine.«

Vrnitev v življenje

Dr. Igor Rigler, dr. med., spec. nevrologije, vodja Službe za urgentno nevrologijo na ljubljanski nevrološki kliniki, pojasnjuje, da možgansko kap danes lahko uspešno zdravimo. V zadnjih letih so tam pri zdravljenju ishemične možganske kapi dosegli izjemen napredek, predvsem z razvojem intravenske trombolize in mehanske trombektomije. »S sodobnimi metodami zdravljenja lahko danes tudi pri bolnikih z najtežjimi oblikami možganske kapi dosežemo pomembno izboljšanje in v številnih primerih preprečimo trajno invalidnost,« pravi Rigler in še, da kljub napredku medicine ostaja ključnega pomena, da bolniki in njihovi svojci pravočasno prepoznajo simptome možganske kapi in nemudoma pokličejo nujno medicinsko pomoč. »Vsaka izgubljena minuta namreč pomeni dodatno poškodbo možganskega tkiva in zmanjšuje možnosti za uspešno okrevanje.«

To je potrdil tudi Anton Donko, ki je pred 10 leti doživel možgansko kap. »Moj primer možganske kapi (možganske anevrizme) je šolski primer, kako je treba postopati pri nudenju prve pomoči vse do prevoza bolnika na nevrološko kliniko, v času zdravljenja in rehabilitacije na URI Soča in okrevanja v domačem okolju. Izjemno sem ponosen na ženo, ki mi je prva dajala nujno pomoč, takoj prepoznala znake kapi ter jih sporočila na 112,« je izpostavil in še, da je svoj boj s to boleznijo opisal v knjigi Vrnitev v življenje.

S pravočasnim ukrepanjem lahko pomagamo preprečiti hude zaplete. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images
S pravočasnim ukrepanjem lahko pomagamo preprečiti hude zaplete. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

Možganska kap ostaja eden največjih javnozdravstvenih izzivov sodobnega časa. Vsako leto jo doživi skoraj 12 milijonov ljudi, več kot sedem milijonov jih zaradi nje umre, skoraj 94 milijonov ljudi po svetu pa živi z njenimi posledicami.

»Možganska kap je drugi najpogostejši vzrok smrti in tretji najpogostejši vzrok izgubljenih zdravih let življenja na svetu. Obenem bo po ocenah vsak četrti človek, starejši od 25 let, v svojem življenju doživel možgansko kap,« je jasen Cevc. V Sloveniji bolezen vsako leto prizadene nekaj več kot 4300 ljudi, kar pomeni približno enega bolnika na dve uri. »Kljub napredku medicine je leta 2024 zaradi možganske kapi umrlo skoraj 2000 ljudi, pri večini preživelih pa ostanejo trajne posledice,« sklene predsednik Društva za zdravje srca in ožilja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

možganska kapMatija Cevcdruštvo za zdravje srca in ožiljaGROM V2prva pomočNa zdravje
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Pevka končala v bolnišnici: razkrila podrobnosti, nato pa vse zbrisala

Demi Lovato je zaskrbljene oboževalce pomirila s sporočilom, da se počuti dobro in da so jo po alergijski reakciji odpustili iz bolnišnice.
29. 10. 2026 | 13:25
13:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
IZ ZAGREBA

Filmski beg s tri milijone evrov vrednim avtomobilom! Drvel čez Slovenijo, ustavili so ga šele v Avstriji

36-letni Hrvat je prestižni športni avtomobil ukradel v bližini Zagreba in se z njim odpravil na beg. Našli so ga šele na avstrijski avtocesti, pri uspešnem zaključku iskalne akcije pa so pomembno vlogo odigrali tudi slovenski policisti.
29. 10. 2026 | 13:09
13:03
Novice  |  Svet
ODSTREL

Smešen, a resen problem: po Zagrebu se jih sprehaja vse več

Po zagrebških ulicah se vse pogosteje sprehajajo divji prašiči, ki zahajajo med stanovanjske hiše, brskajo po zabojnikih za smeti ter uničujejo vrtove in sadovnjake.
29. 10. 2026 | 13:03
13:00
Bulvar  |  Suzy
POSEBNA LUTKA

Počaščena Celine Dion: dobila je svojo barbiko (Suzy)

Oseminpetdesetletna glasbena diva je na družbenih omrežjih delila fotografijo svoje barbike.
29. 10. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
TEŽAVE MED HOJO

Žile se starajo hitreje, kot si mislimo. Težave, ki jih ne smemo prezreti

Zdrave žile so ključ do dolgega življenja. Teh opozoril ne prezrite.
Miroslav Cvjetičanin29. 10. 2026 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
8. MEDNARODNI FESTIVAL VEZENJA

Mojstrice vezenja – z vseh koncev do Velenja! (FOTO)

Mednarodni festival vezenja je tokrat pritegnil mlade ustvarjalce
Jože Miklavc29. 10. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki