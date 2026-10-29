Ko šteje vsaka minuta, obstaja ena velika napaka: da ne naredimo ničesar

GROM V2 je akronim, s katerim si lahko pomagamo prepoznati znake možganske kapi. G tako predstavlja govor, ki ob prvih znakih možganske kapi postane nejasen in nerazumljiv. R pomeni roko ali nogo, ki na eni strani telesa oslabita ali ohromita. O je obraz, ki postane nesimetričen oziroma se povesi ustni kot. M je simbol za minuto oziroma, da šteje vsaka minuta, zato je nujno takoj poklicati na klic v sili 112. V2 pa predstavlja nenadno vrtoglavico ter motnje vida, kot so dvojni vid, izguba vida ali druge nenadne spremembe vida.

Matija Cevc poudarja, da se z zdravim življenjskim slogom lahko zaščitimo pred možgansko kapjo. FOTO: Blaž Samec

»Dobra novica je, da lahko z zgodnjim prepoznavanjem in hitrim ukrepanjem rešimo veliko možganskega tkiva, zmanjšamo invalidnost in izboljšamo možnosti za okrevanje. Večina možganskih kapi se zgodi doma ali v vsakodnevnem življenjskem okolju. Ravno zato so pogosto svojci, prijatelji, sodelavci ali naključni mimoidoči tisti, ki odločilno vplivajo na izid zdravljenja,« je ob svetovnem dnevu možganske kapi, ki ga zaznamujemo danes, povedal prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik Društva za zdravje srca in ožilja.

»Posebej želim opozoriti tudi na prehodni ishemični napad (TIA), pri katerem težave hitro spontano izzvenijo, vendar ne predstavlja nedolžnega dogodka. TIA je pogosto prvo opozorilo, da grozi prava možganska kap, zato zahteva takojšnjo zdravniško obravnavo,« poudarja Cevc in še, da pri pomoči človeku, ki je življenjsko ogrožen, skoraj ne moremo narediti napake. »Obstaja pa ena velika napaka: da ne naredimo ničesar.«

4300 ljudi vsako leto prizadene možganska kap.

Po besedah predsednika društva je približno 84 odstotkov bremena možganske kapi povezano z dejavniki tveganja, na katere lahko vplivamo sami. »Med najpomembnejšimi so povišan krvni tlak, atrijska fibrilacija, sladkorna bolezen, zvišan holesterol, kajenje, telesna nedejavnost in debelost. Zdrava telesna teža, redna telesna dejavnost, zdrava prehrana, urejen krvni tlak in opustitev kajenja ostajajo najmočnejši ukrepi za zmanjševanje tveganja za možgansko kap.« Zato, dodaja Cevc, naj bo letošnji svetovni dan možganske kapi opomnik, da lahko s poznavanjem znakov GROM V2, hitrim klicem na 112 in zdravim življenjskim slogom nekomu ohranimo samostojnost, dostojanstvo in kakovost življenja. »Včasih je prav ena sama minuta tista, ki odloča o prihodnosti posameznika in njegove družine.«

Vrnitev v življenje

Dr. Igor Rigler, dr. med., spec. nevrologije, vodja Službe za urgentno nevrologijo na ljubljanski nevrološki kliniki, pojasnjuje, da možgansko kap danes lahko uspešno zdravimo. V zadnjih letih so tam pri zdravljenju ishemične možganske kapi dosegli izjemen napredek, predvsem z razvojem intravenske trombolize in mehanske trombektomije. »S sodobnimi metodami zdravljenja lahko danes tudi pri bolnikih z najtežjimi oblikami možganske kapi dosežemo pomembno izboljšanje in v številnih primerih preprečimo trajno invalidnost,« pravi Rigler in še, da kljub napredku medicine ostaja ključnega pomena, da bolniki in njihovi svojci pravočasno prepoznajo simptome možganske kapi in nemudoma pokličejo nujno medicinsko pomoč. »Vsaka izgubljena minuta namreč pomeni dodatno poškodbo možganskega tkiva in zmanjšuje možnosti za uspešno okrevanje.«

To je potrdil tudi Anton Donko, ki je pred 10 leti doživel možgansko kap. »Moj primer možganske kapi (možganske anevrizme) je šolski primer, kako je treba postopati pri nudenju prve pomoči vse do prevoza bolnika na nevrološko kliniko, v času zdravljenja in rehabilitacije na URI Soča in okrevanja v domačem okolju. Izjemno sem ponosen na ženo, ki mi je prva dajala nujno pomoč, takoj prepoznala znake kapi ter jih sporočila na 112,« je izpostavil in še, da je svoj boj s to boleznijo opisal v knjigi Vrnitev v življenje.

S pravočasnim ukrepanjem lahko pomagamo preprečiti hude zaplete. FOTO: Highwaystarz-photography/Getty Images

Možganska kap ostaja eden največjih javnozdravstvenih izzivov sodobnega časa. Vsako leto jo doživi skoraj 12 milijonov ljudi, več kot sedem milijonov jih zaradi nje umre, skoraj 94 milijonov ljudi po svetu pa živi z njenimi posledicami.

»Možganska kap je drugi najpogostejši vzrok smrti in tretji najpogostejši vzrok izgubljenih zdravih let življenja na svetu. Obenem bo po ocenah vsak četrti človek, starejši od 25 let, v svojem življenju doživel možgansko kap,« je jasen Cevc. V Sloveniji bolezen vsako leto prizadene nekaj več kot 4300 ljudi, kar pomeni približno enega bolnika na dve uri. »Kljub napredku medicine je leta 2024 zaradi možganske kapi umrlo skoraj 2000 ljudi, pri večini preživelih pa ostanejo trajne posledice,« sklene predsednik Društva za zdravje srca in ožilja.