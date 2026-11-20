»Prosim, ponovi, nisem dobro slišal.« Sprva se to zgodi le občasno, ko nam kdo govori nekoliko tišje ali ko se pogovarjamo v družbi, kjer govorimo drug čez drugega. Potem začnemo glasneje nastavljati televizor, sogovornike pogosteje prosimo, naj ponovijo stavek, in vse težje sledimo pogovoru v hrupnem prostoru. Sluh se pogosto slabša počasi, zato sprememb dolgo niti ne opazimo. A ni nujno, da gre zgolj za leta. Na sluh vplivajo tudi hrup, vnetja, nekatere bolezni in zdravila.

Nezdravljena naglušnost otežuje sporazumevanje.

Pri trajnih okvarah uporabljamo slušni aparat. FOTO: Ediebloom/Getty Images

S starostjo se pogosto pojavi tako imenovana starostna naglušnost ali presbiakuza. Gre za postopno slabšanje sluha, ki praviloma prizadene obe ušesi. Najprej težje zaznavamo visoke tone, zato nam lahko uidejo posamezne besede, zlasti če sogovornik govori tiho ali če je v ozadju še kakšen drug zvok. Spremembe so povezane s staranjem čutnih celic v notranjem ušesu in slušnih živčnih poti. Procesa ne moremo ustaviti, lahko pa preprečujemo dodatne poškodbe, ki bi ga še pospešile. Toda sluh ni na preizkušnji šele v poznejših letih. Nekateri dejavniki ga lahko začnejo ogrožati že precej prej, med najpomembnejšimi pa je hrup. Ta ni nevaren le denimo v industrijskih obratih ali na gradbiščih, temveč tudi pri vsakdanjih opravilih, kot sta košnja trave in delo z glasnimi stroji, ter na koncertih in prireditvah. Močan zvok lahko poškoduje čutne dlačice v notranjem ušesu, ki pretvarjajo zvočne vibracije v živčne signale. Ker se pri človeku ne obnavljajo, je okvara lahko trajna. Po izpostavljenosti glasnemu zvoku se lahko pojavita začasno slabši sluh in šumenje v ušesih, ponavljajoča se izpostavljenost pa lahko povzroči postopno in nepopravljivo naglušnost.

Tudi slušalke zahtevajo nekaj previdnosti. Poslušanje glasbe samo po sebi ni škodljivo, pomembno pa je, kako glasno in kako dolgo jo poslušamo. Svetovna zdravstvena organizacija kot primer varne izpostavljenosti navaja 80 decibelov do 40 ur na teden, pri 90 decibelih pa se priporočeni čas skrajša na štiri ure. Pri vsakdanji uporabi slušalk je koristno upoštevati preprosto pravilo: glasnost naj ne presega 60 odstotkov največje. Slušalke z dobrim prileganjem in aktivnim dušenjem zunanjega hrupa so lahko celo boljša izbira, saj zaradi njih glasbe ni treba navijati do konca. Pomagajo tudi redni odmori. V hrupnem okolju se je smiselno odmakniti od zvočnikov, pri delu z glasnimi napravami pa uporabljati ustrezne čepke ali glušnike.

Vnetje, zdravila

Seznam vzrokov slabšanja sluha pa je še precej daljši, nekatere je mogoče odpraviti, na primer čep ušesnega masla, ki zamaši sluhovod. Težave lahko povzročijo tudi vnetja zunanjega in srednjega ušesa, pri katerem se lahko za bobničem nabere tekočina, ki ovira prevajanje zvoka. Sluh je zato začasno oslabljen, po umiritvi vnetja in izginotju tekočine pa se praviloma povrne. Večjo pozornost zahtevajo ponavljajoča se in kronična vnetja. Ta lahko poškodujejo bobnič in slušne koščice, posledica pa je lahko trajnejša naglušnost. Med zapleti je tudi holesteatom, nenormalno kopičenje kožnih celic v srednjem ušesu, ki lahko poškoduje okoliške strukture.

Sluh ni na preizkušnji šele v poznejših letih.

Na sluh lahko vplivajo nekatere bolezni, denimo sladkorna bolezen in visok krvni tlak, ter določena zdravila. Med njimi so nekateri antibiotiki, zdravila za zdravljenje raka in druga, ki lahko poškodujejo notranje uho. Njihova uporaba je včasih nujna, zato jih ne opuščamo sami, temveč upoštevamo zdravniška navodila in po potrebi opravimo kontrolo sluha. Če opažamo, da slabše slišimo, je smiseln pregled pri zdravniku. Ta preveri sluhovod in bobnič, po potrebi nas napoti k specialistu otorinolaringologu. Z avdiometrijo ugotovijo, katere tone in kako glasne zvoke še zaznavamo. Glede na vzrok je zdravljenje lahko preprosto, pri trajnejših okvarah pa pomagajo slušni aparati ali pri težjih oblikah naglušnosti slušni vsadki. Nezdravljena naglušnost otežuje sporazumevanje, kar lahko vodi v umikanje iz družbe, in je povezana z večjim tveganjem za kognitivni upad.​