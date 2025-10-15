Ko zaboli spodaj desno: to lahko ogrozi vaše življenje

RESNE TEŽAVE

Če se začne okoli popka in se nato premakne navzdol, na desno, je najbolj prepoznaven znak vnetja slepiča.

Slepič je majhen, cevast organ, pritrjen na debelo črevo v spodnjem desnem delu trebuha. Čeprav njegova natančna funkcija ostaja neznana, povzroči resne zdravstvene težave, ko se vname. Vzroki za vnetje slepiča so različni, lahko se zamaši, okuži ali oteče. Eden od glavnih simptomov vnetja slepiča je akutna bolečina v spodnjem desnem delu trebuha, ki se pogosto začne okoli popka in se nato premakne navzdol. Bolečina se običajno povečuje, spremljajo jo lahko slabost, bruhanje in izguba apetita. Manj specifični simptomi lahko vključujejo drisko, zaprtje, nezmožnost odvajanja plinov, pogostejše ...