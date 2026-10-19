Ko zabolijo sinusi: zdravnika obiščemo, če se stanje po približno desetih dneh ne izboljša

Ob prehladu se zamašenemu nosu pogosto pridružita pritisk v čelu ali bolečina v licih, ki se lahko širi tudi proti zgornjim zobem. Krivdo navadno pripišemo sinusom oziroma obnosnim votlinam, z zrakom napolnjenim prostorom v kosteh obraza in lobanje. Čelni ležijo nad obrvmi, čeljustni v predelu lic, sitkini med očmi, zagozdnični pa globlje za nosno votlino. Njihovo notranjost prekriva sluznica, ki izloča sluz in s pomočjo drobnih migetalk pomaga odstranjevati nečistoče in mikroorganizme.

Ko sluznica nosu in obnosnih votlin oteče, najpogosteje zaradi virusne okužbe, se odprtine, skozi katere se sinusi praznijo, zožijo. Sluz težje odteka, zato se pojavita občutek zamašenosti in pritisk v obrazu. Takšno vnetje strokovno imenujemo rinosinusitis.

Od prehlada do bakterijske okužbe

Značilni znaki so zamašen nos, izcedek, slabši voh ter bolečina ali pritisk v čelu, licih in okoli oči. Pojavijo se lahko tudi glavobol, kašelj, utrujenost in povišana telesna temperatura. Bolečina je včasih izrazitejša ob sklanjanju naprej, vendar to samo po sebi še ne potrjuje vnetja. Tudi rumen ali zelen izcedek ne pomeni nujno bakterijske okužbež

Večina akutnih vnetij se umiri v nekaj tednih.

Večino akutnih vnetij namreč povzročijo virusi, zato jih ne bodo pozdravili antibiotiki, ki delujejo le proti bakterijam. Zdravljenje je usmerjeno v lajšanje simptomov, medtem ko se imunski sistem bori z okužbo. Pomagajo počitek, dovolj tekočine in izpiranje nosu s fiziološko raztopino. Uporabimo sterilno ali destilirano vodo oziroma prekuhano in ohlajeno vodo. Bolečino lahko po potrebi blažimo z ustreznim protibolečinskim zdravilom, pršila za odmašitev nosu pa uporabljamo le kratek čas in skladno z navodili.

Bakterijska okužba se lahko razvije naknadno, a je precej redkejša. Nanjo posumimo, če se simptomi vsaj deset dni ne izboljšujejo ali se po začetnem izboljšanju znova poslabšajo. Pomembni so tudi drugi znaki, denimo visoka temperatura in močna, zlasti enostranska obrazna bolečina, vendar je za diagnozo treba upoštevati celotno klinično sliko, ki jo postavi zdravnik.

Večina akutnih vnetij se umiri v nekaj tednih. Tudi nekatera nezapletena bakterijska vnetja minejo brez antibiotikov, zato zdravnik presodi, ali so potrebni.

Začne se s prehladom. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

K težavam lahko prispevajo tudi alergijski rinitis, nosni polipi in ukrivljen nosni pretin, ki otežuje odtekanje sluzi. Sluznico dražita tudi tobačni dim in onesnažen zrak, vnetje čeljustnega sinusa pa je včasih povezano z okužbo zgornjih zob. Če simptomi vztrajajo najmanj 12 tednov, lahko govorimo o kroničnem rinosinusitisu, pri katerem je pomembno poiskati vzrok.

Vendar obrazne bolečine ne moremo vedno pripisati sinusom. Podobno se lahko kažeta migrena in druge vrste glavobola, vzrok pa so lahko tudi težave z zobmi ali čeljustnim sklepom. Če izrazite bolečine ne spremljajo značilni nosni simptomi, je treba razmisliti tudi o drugih možnostih.

Pršilo prinese takojšnje olajšanje, dolgoročna uporaba pa težave še poslabša. FOTO: Zarina Lukash Getty Images/

Zdravnika obiščemo, če se stanje po približno desetih dneh ne izboljšuje, se po začetnem izboljšanju znova poslabša ali se težave pogosto ponavljajo. Pri dolgotrajnejših težavah lahko priporoči kortikosteroidno nosno pršilo, ob alergiji pa tudi ustrezno zdravljenje. Če presodi, da gre za bakterijsko okužbo, lahko predpiše antibiotik. Ponavljajoča se ali kronična vnetja morda zahtevajo pregled pri specialistu otorinolaringologu.