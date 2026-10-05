Ko zabuhel obraz in otečeni gležnji opozarjajo na skrite težave

Se kdaj zbudite z zabuhlim, otečenim obrazom in napetimi podočnjaki, so gležnji po napornem dnevu otečeni, prstanov pa zvečer ne morete sneti zaradi zadebeljenih prstov? Vzroki so lahko različni. Jutranja zabuhlost je lahko povezana tudi z obilno, slano večerjo, otekanje nog pa se lahko pojavi po dolgem stanju ali hoji. Če se otekanje ponavlja brez očitnega razloga ali vztraja, pa je dobro pomisliti tudi na delovanje limfnega sistema. Ta ima pomembno nalogo pri vzdrževanju ravnovesja tekočin, hkrati pa je del imunskega sistema. Limfa je bistra telesna tekočina, ki po limfnih žilah odteka iz tkiv in se naposled vrne v krvni obtok. Bezgavke so nekakšne nadzorne postaje, skozi katere teče limfa. V njih imunske celice prepoznavajo in pomagajo odstranjevati povzročitelje okužb ter druge tujke.

Če je limfni sistem poškodovan ali oviran, se tekočina začne kopičiti v tkivih. Nastane limfedem, ki najpogosteje prizadene roko ali nogo, lahko pa tudi druge dele telesa. Na začetku je oteklina lahko mehka in čez dan izrazitejša, pojavi se lahko tudi občutek teže ali napetosti. Pozneje lahko koža postane trša in debelejša, prizadeti del pa manj gibljiv. Eden od zgodnjih znakov je lahko tudi to, da postanejo prstan, ura ali oblačila nenadoma tesnejši. Limfedem je lahko povezan z nepravilnim razvojem limfnega sistema ali pa se razvije pozneje. Med pogostimi vzroki so zdravljenje raka z odstranitvijo bezgavk ali obsevanjem, poškodbe in nekatere okužbe. Tveganje lahko poveča tudi dolgotrajno pomanjkanje gibanja.

Limfno tekočino pomagajo premikati tudi krčenje mišic in telesna dejavnost.

Vsake otekline ne povzroča limfni sistem. Med možnimi vzroki so tudi težave z venami, poškodbe, okužbe, nekatera zdravila ter bolezni srca, ledvic ali jeter. Zato je pri otekanju, ki nima jasnega razloga ali ne mine, pomembno ugotoviti, kaj ga povzroča.

Pomaga tudi gibanje. FOTO: Getty Images

Kdaj k zdravniku

Za pretok limfe je pomembno gibanje. Limfni sistem nima osrednje črpalke, kot jo ima krvni obtok v srcu, zato pri premikanju limfne tekočine pomagajo tudi krčenje mišic in telesna dejavnost. Hoja, razgibavanje in redno gibanje so zato koristni, pri že prisotnem limfedemu pa so lahko del zdravljenja posebej prilagojene vaje. Pomembna je še dobra nega kože, saj limfedem poveča tveganje za okužbe kože in podkožja.

Nujno k zdravniku Nenadna oteklina ene noge ali roke, predvsem če jo spremlja bolečina ali težko dihanje, zahteva hitro zdravniško presojo. Takšnih težav ni varno pripisati limfi, saj je med možnimi vzroki tudi krvni strdek.

Pri limfedemu se lahko uporablja manualna limfna drenaža – nežna, specializirana tehnika, pri kateri terapevt z določenimi gibi spodbuja pretok limfne tekočine iz otečenega območja proti predelom, kjer lahko limfni sistem tekočino učinkoviteje odvede. Običajno je del širše obravnave, ki lahko vključuje tudi kompresijo, vaje in nego kože.

Limfni sistem svoje delo opravlja ves čas in za to ne potrebuje posebnih razstrupljevalnih napitkov ali diet. Če je njegov pretok moten, je pomembneje ugotoviti vzrok in po potrebi uvesti ustrezno zdravljenje.

Če se oteklina ponavlja, vztraja ali se postopoma povečuje, je smiseln posvet z zdravnikom, zlasti če se pojavijo še spremembe kože ali težave z gibljivostjo. Rdeča, vroča in boleča oteklina, zlasti če jo spremlja vročina, je lahko znak bakterijske okužbe kože in podkožja, ki je pri ljudeh z limfedemom pogostejša.