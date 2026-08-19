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NE LE TEŽAVA ŽENSK

Ko začnejo hormoni spreminjati vsakdan

Ženske in moški lahko v srednjih letih opažajo podobne težave, vendar se v njihovih telesih ne dogaja ista stvar.
Na moškega bolj kot samo staranje vplivajo debelost in razne bolezni. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Na moškega bolj kot samo staranje vplivajo debelost in razne bolezni. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Zdrav način življenja odpravi marsikatero menopavzno nevšečnost. FOTO: Milky Way/Getty Images

Zdrav način življenja odpravi marsikatero menopavzno nevšečnost. FOTO: Milky Way/Getty Images

Hormonsko zdravljenje je zelo napredovalo. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Hormonsko zdravljenje je zelo napredovalo. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Na moškega bolj kot samo staranje vplivajo debelost in razne bolezni. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Zdrav način življenja odpravi marsikatero menopavzno nevšečnost. FOTO: Milky Way/Getty Images
Hormonsko zdravljenje je zelo napredovalo. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
A. J.
 19. 8. 2026 | 08:41
4:02
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Okoli 50. leta začnejo številni opažati spremembe, ki jih prej niso poznali. Ženske se lahko zbujajo premočene zaradi nočnega potenja, menstruacije postanejo nepredvidljive, spanec slabši, razpoloženje bolj spremenljivo. Moški lahko opazijo manj spolne želje, manj jutranjih erekcij, utrujenost ali izgubljanje mišične mase.

Govorimo o menopavzi in andropavzi, a pri ženskah in moških ne poteka enak proces. Pri ženskah gre za jasno določen biološki prehod, povezan z ugašanjem delovanja jajčnikov. Pri zdravih moških testosteron upada počasi.

Zdravljenje pri težavah

Menopavza v Evropi nastopi povprečno okoli 51. leta, a se spremembe pogosto začnejo že več let prej. Temu obdobju pravimo perimenopavza. Jajčniki postopoma proizvajajo manj estrogena in progesterona, ovulacije postanejo manj redne, menstruacije se lahko krajšajo, podaljšujejo, izostajajo ali postanejo močnejše. Menopavzo dokončno potrdimo, ko je od zadnje menstruacije minilo 12 mesecev. Pri nekaterih ženskah je prehod skoraj neopazen, pri drugih močno poseže v vsakdan. Med značilnimi težavami so vročinski oblivi, nočno potenje, motnje spanja, spremembe razpoloženja, težave s koncentracijo, vaginalna suhost in bolečine pri spolnih odnosih. Sčasoma pomanjkanje estrogena vpliva tudi na kosti in druge organske sisteme. Zdravniki pri izrazitih težavah predpišejo hormonsko zdravljenje.

Hormonsko zdravljenje je zelo napredovalo. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Hormonsko zdravljenje je zelo napredovalo. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Pogled medicine na hormonsko zdravljenje v menopavzi se je močno spremenil. Po objavi nekaterih starejših raziskav se je med ženskami razširil strah pred hormoni, danes strokovnjaki poudarjajo, da tveganja ni mogoče enako ocenjevati pri vseh ženskah in vseh oblikah zdravljenja. Najnovejše evropske smernice poudarjajo, da je hormonsko nadomestno zdravljenje učinkovito za ženske z motečimi simptomi in da je razmerje med koristmi in tveganji praviloma najugodnejše pri zdravih ženskah, mlajših od 60 oziroma v prvih desetih letih po nastopu menopavze. Pri odločitvi je treba upoštevati zdravstveno zgodovino, dejavnike tveganja, vrsto hormonov in tudi način njihovega jemanja. Druga novost je razvoj zdravil za vročinske oblive, ki ne vsebujejo hormonov. Ameriška FDA je leta 2025 odobrila elinzanetant za zdravljenje zmernih do hudih vazomotornih simptomov menopavze, torej predvsem vročinskih oblivov in nočnega potenja. Deluje na signalne poti v možganih, povezane z uravnavanjem telesne temperature, namesto da bi nadomeščal estrogen. To odpira dodatno možnost predvsem ženskam, pri katerih hormonsko zdravljenje ni primerno ali ga ne želijo.

Upad ni nenaden

In kaj se okoli 50. leta dogaja moškemu? Beseda andropavza je priljubljena, vendar nekoliko zavajajoča, saj namiguje, da spolni hormoni pri moškem upadejo nenadoma tako kot pri ženski. Pri zdravem moškem testosteron praviloma upada počasi in postopoma. Staranje samo po sebi predstavlja razmeroma majhen del problema. Veliko večjo vlogo imajo debelost, sladkorna bolezen tipa 2, presnovni sindrom, kronične bolezni in slabše splošno zdravstveno stanje.

Pri moških že hujšanje zviša raven testosterona.

Pravo pomanjkanje testosterona oziroma pozni hipogonadizem se pojavlja le pri dveh do šestih odstotkih moških med 40. in 79. letom. Moškim s funkcionalnim hipogonadizmom priporočajo, naj se najprej lotijo vzroka: zmanjšanja telesne teže, več gibanja, urejanja sladkorne bolezni in drugih bolezni ter pregleda zdravil, ki lahko vplivajo na hormone. Izguba telesne teže lahko sama po sebi nekoliko zviša raven testosterona.

Zdrav način življenja odpravi marsikatero menopavzno nevšečnost. FOTO: Milky Way/Getty Images
Zdrav način življenja odpravi marsikatero menopavzno nevšečnost. FOTO: Milky Way/Getty Images

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