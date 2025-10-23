  • Delo d.o.o.
AKTIVNI IN ZDRAVI

Ko zob zaboli ob nepravem času

Zobobol se pogosto pojavi takrat, ko si ga res najmanj želimo – ponoči, med prazniki ali ob koncu tedna, ko so zobozdravstvene ambulante zaprte. Kako ukrepati v takšnih primerih, smo vprašali predstavnike ZD Ljubljana.
C. G.
 23. 10. 2025 | 08:00
6:52
Zakaj sploh začne boleti zob? Zobobol je lahko posledica različnih težav – od kariesa, vnetja zobne pulpe (živca), zobnega abscesa do bolezni obzobnih tkiv ali celo poškodbe zoba. Pogosto gre za proces, ki traja dalj časa, a se pokaže šele, ko je težava že napredovala. Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen rednih obiskov pri zobozdravniku – veliko nujnih primerov bi namreč lahko preprečili z rednim spremljanjem stanja zob. Kot opozarjajo v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL), je največja napaka, ki jo pacienti naredijo, »odlašanje in to, da nimajo osebnega zobozdravnika, ki bi marsikatero težavo lahko pravočasno prepoznal in ustrezno ukrepal«.

Prvi ukrepi od zobobolu

Najprej presodite, ali gre za stanje, ki resnično zahteva nujno medicinsko pomoč ali lahko počaka do prvega prostega termina pri vašem osebnem zobozdravniku. »Če ne gre za nujno stanje, je najbolj smiselno počakati na zobozdravnika, ki pozna vašo zgodovino zdravljenja in vam bo znal najbolje pomagati,« pravijo v ZDL.

Če vaš osebni zobozdravnik ne dela, se lahko obrnete na nadomestnega zobozdravnika, ki ga zagotavljajo zdravstveni domovi, koncesionarji ali zasebniki. Seznam nadomestnih zobozdravnikov mora biti urejen in dostopen pacientom.

»Pri hudih bolečinah, zateklinah, močnih krvavitvah ali poškodbah, ki nastanejo ponoči ali ob praznikih, pa obstaja možnost obravnave v okviru nujne medicinske pomoči (SNMP), kjer presodijo, ali gre za primer, ki zahteva takojšnje ukrepanje na terciarni ravni,« pravijo predstavnik ZDL.

Dežurne zobozdravstvene ambulante

»Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč je ob vikendih in praznikih organizirana na desetih lokacijah po Sloveniji in se opravlja v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja,« pojasnijo v ZDL. Te ambulante najdete v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Krškem in na Ravnah na Koroškem: »Tako je urejeno z nekdanjimi splošnimi dogovori oz. trenutno z uredbami.«

Nekateri zdravstveni domovi imajo dežurno službo tudi ob sobotah dopoldne, vendar le za prebivalce občin, ki financirajo to storitev. Kot primer sogovorniki navedejo naslednje občine: Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš in Moravče, ki za svoje občane financirajo sobotno dežurno ambulanto med 8. in 12. uro. Občani drugih okoliških občin so preusmerjeni v ZD Ljubljana.

Kontakti dežurnih zobozdravstvenih ambulant

Mesto

Lokacija

Kontakt

Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9

T: 01 472 38 88

Maribor

ZD Maribor, Ulica talcev 9

T: 02 22 86 200

Celje

ZD Celje, Gregorčičeva 5

T: 03 42 50 801

Kranj

ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10

T: 04 20 82 121

Koper

ZD Koper, Dellavallejeva ulica 3

T: 05 66 47 255

Novo mesto

ZD Novo mesto, Kandijska cesta 4

T: 07 39 16 600

Nova Gorica

ZD Nova Gorica, Rejčeva ulica 4

T: 05 33 83 700

Murska Sobota

ZD Murska Sobota, Grajska ulica 24

T: 02 53 44 400

Krško

ZD Krško, Bohoričeva ulica 4

T: 07 49 88 200

Ravne na Koroškem

ZD Ravne, Gačnikova cesta 1

T: 02 87 05 400

Delovni čas dežurnih ambulant je običajno:

  • sobota, nedelja in prazniki: od 8. do 13. ure
  • V primeru sprememb (npr. praznični dnevi) preverite točne termine na spletni strani posameznega zdravstvenega doma.

Za obisk prej pokličite in se napovejte! V nujnih primerih vas bodo usmerili tudi v bolnišnico ali k specialistu.

Znaki nujnega stanja

Zobozdravniki opozarjajo, da za nujno zobozdravstveno stanje štejejo naslednji simptomi:

  • huda bolečina, ki se ne umiri z običajnimi protibolečinskimi sredstvi,
  • oteklina (npr. zaradi vnetja ali ognojka),
  • močna krvavitev, ki se ne ustavi spontano,
  • poškodbe zoba ali ustne votline.

Za obisk dežurne ambulante ni potrebna napotnica, je pa zaželena napoved prihoda, da zdravstveno osebje lažje organizira delo. Če dežurni zobozdravnik presodi, da gre za stanje, ki zahteva nadaljnjo obravnavo, lahko pacientu izda napotnico za sekundarno ali terciarno raven obravnave.

 

Kako si lahko pomagamo sami?

Če ni takojšnjega dostopa do zobozdravnika in stanje ni nujno, si lahko začasno pomagamo z blagimi protibolečinskimi sredstvi, ki so na voljo brez recepta (npr. paracetamol ali ibuprofen).

Pri t. i. domačih zdravilih velja previdnost – nekatera lahko le zakrijejo simptome in zamaknejo iskanje ustrezne pomoči. V ZDL poudarjajo: »Najbolj učinkovito sredstvo za omilitev zobobola so lokalne zobozdravstvene ekipe.«

So nujni posegi brezplačni?

Da, če gre za nujno zobozdravstveno storitev, so posegi kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi če vas obravnava zobozdravnik, ki ni vaš izbrani. Sem spadajo:

  • odprtje zoba (trepanacija),
  • puljenje zoba (ekstrakcija),
  • odpiranje in drenaža abscesa (ognojka),
  • ustavljanje krvavitve.

Vendar bodite pozorni: storitve, kot so cementiranje izpadlih prevlek, popravila protez ali obvladljiva bolečina, niso obravnavane kot nujne in zato niso nujno brezplačne v času dežurstva. Kot še dodajo v ZDL, enaka pravila veljajo tako za odrasle kot otroke in mladostnike.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi. 

zobozdravstvozobozdravnikizobobol
