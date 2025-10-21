Kolagen na krožniku: kaj jesti za mladostno kožo

Ko govorimo o elastičnosti in čvrstosti kože, je kolagen izjemno pomemben dejavnik. Gre za beljakovino, ki nastaja v telesu in katere naravna proizvodnja z leti upada, kar vodi v povešeno kožo in pojav gub.

Na trgu je veliko prehranskih dopolnil in drugih izdelkov, ki naj bi spodbujali nastajanje kolagena. A njegovo sintezo lahko spodbudimo tudi z ustrezno prehrano, piše Zadovoljna.hr.

Jejte beljakovine

Kolagen je sestavljen iz aminokislin, zato je vnos beljakovin ključnega pomena. Na jedilnik dodajte beljakovine živalskega izvora, kot sta meso, še posebej govedina in piščanec. Koža perutnine vsebuje veliko vezivnega tkiva, bogatega s kolagenom, zato raje kot piščančje prsi jejte stegna.

Uživajte mastne ribe, kot so sardele, losos in polenovka in njihove kože ne mečite stran. Koža rib vsebuje snovi, ključne za sintezo kolagena. Tudi jajca spodbujajo njegovo proizvodnjo.

FOTO: Gettyimages

Eden najboljših virov kolagena je mesna jušna osnova, pripravljena z dolgotrajnim kuhanjem kosti in hrustanca. Lahko jo pijete samostojno ali dodajate juham, enolončnicam, golažem in drugim jedem.

Čeprav rastlinska živila ne vsebujejo kolagena, lahko spodbudijo njegovo tvorbo v telesu, zlasti, če uživate rastlinske vire beljakovin, kot so čičerika, fižol, soja, leča in druge stročnice.

Jejte sadje

Vitamin C ima ključno vlogo pri tvorbi kolagena, zato je pomembno, da uživate z njim bogato sadje: limone, pomaranče, grenivke, prav tako so priporočljive jagode, borovnice, robide in maline, saj poleg vitamina C vsebujejo tudi antioksidante, ki ščitijo telo pred vnetji.

Tudi tropski sadeži kot so mango, kivi in ananas, spodbujajo tvorbo kolagena.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Jejte zelenjavo

Zeleno listnato zelenjavo, kot so špinača, ohrovt in blitva, velja redno vključevati v prehrano, saj spodbuja proizvodnjo kolagena. Na ta proces pozitivno vplivajo tudi brokoli, šparglji, paradižnik in rdeča paprika.

FOTO: Gettyimages

Jejte oreščke in semena

Oreščki in semena so bogati s cinkom in bakrom, dvema mineraloma, ki sta pomembna za tvorbo kolagena. Največ ju boste našli v indijskih oreščkih, mandljih in bučnih semenih.

Hrana, ki zavira nastajanje kolagena

Zdrava in uravnotežena prehrana je bistvena za proizvodnjo kolagena in lep videz kože. Na drugi strani pa predelana hrana, bogata s transmaščobami in sladkorji, ovira njegovo nastajanje.

FOTO: Nitrub/Gettyimages

Na količino kolagena v telesu vplivajo tudi uživanje alkohola, kajenje, pomanjkanje spanja, smog, UVA-žarki in druge obremenitve iz okolja.