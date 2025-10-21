Kolagen na krožniku: kaj jesti za mladostno kožo

Ko govorimo o elastičnosti in čvrstosti kože, je kolagen izjemno pomemben dejavnik. Gre za beljakovino, ki nastaja v telesu in katere naravna proizvodnja z leti upada, kar vodi v povešeno kožo in pojav gub.
Na trgu je veliko prehranskih dopolnil in drugih izdelkov, ki naj bi spodbujali nastajanje kolagena. A njegovo sintezo lahko spodbudimo tudi z ustrezno prehrano, piše Zadovoljna.hr.
Kolagen je sestavljen iz aminokislin, zato je vnos beljakovin ključnega pomena. Na jedilnik dodajte beljakovine živalskega izvora, kot sta meso, še posebej govedina in piščanec. Koža perutnine vsebuje veliko vezivnega tkiva, bogatega s kolagenom, zato raje kot piščančje prsi jejte stegna.
Uživajte mastne ribe, kot so sardele, losos in polenovka in njihove kože ne mečite stran. Koža rib vsebuje snovi, ključne za sintezo kolagena. Tudi jajca spodbujajo njegovo proizvodnjo.
Eden najboljših virov kolagena je mesna jušna osnova, pripravljena z dolgotrajnim kuhanjem kosti in hrustanca. Lahko jo pijete samostojno ali dodajate juham, enolončnicam, golažem in drugim jedem.
Čeprav rastlinska živila ne vsebujejo kolagena, lahko spodbudijo njegovo tvorbo v telesu, zlasti, če uživate rastlinske vire beljakovin, kot so čičerika, fižol, soja, leča in druge stročnice.
Vitamin C ima ključno vlogo pri tvorbi kolagena, zato je pomembno, da uživate z njim bogato sadje: limone, pomaranče, grenivke, prav tako so priporočljive jagode, borovnice, robide in maline, saj poleg vitamina C vsebujejo tudi antioksidante, ki ščitijo telo pred vnetji.
Tudi tropski sadeži kot so mango, kivi in ananas, spodbujajo tvorbo kolagena.
Zeleno listnato zelenjavo, kot so špinača, ohrovt in blitva, velja redno vključevati v prehrano, saj spodbuja proizvodnjo kolagena. Na ta proces pozitivno vplivajo tudi brokoli, šparglji, paradižnik in rdeča paprika.
Oreščki in semena so bogati s cinkom in bakrom, dvema mineraloma, ki sta pomembna za tvorbo kolagena. Največ ju boste našli v indijskih oreščkih, mandljih in bučnih semenih.
Zdrava in uravnotežena prehrana je bistvena za proizvodnjo kolagena in lep videz kože. Na drugi strani pa predelana hrana, bogata s transmaščobami in sladkorji, ovira njegovo nastajanje.
Na količino kolagena v telesu vplivajo tudi uživanje alkohola, kajenje, pomanjkanje spanja, smog, UVA-žarki in druge obremenitve iz okolja.