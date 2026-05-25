TEMELJ ZDRAVEGA TELESA

Kolagen upada hitreje, kot mislimo: posledice niso le estetske

Poleg bolj suhe kože in gub lahko pomanjkanje kolagena povzroča bolečine v sklepih, večjo obrabo hrustanca, počasnejše celjenje ran ter lomljive nohte in lase.
V zadnjih letih so zelo priljubljena prehranska dopolnila s kolagenom. FOTO: Anna Blazhuk/Getty Images

Za tvorbo kolagena je zelo pomemben tudi vitamin C. FOTO: Tanja Ivanova Getty Images

Koža je z leti vse tanjša in manj elastična. FOTO: Photo By Alex Tihonov/Getty Images

E. B.
 25. 5. 2026 | 14:42
3:15
Kolagen je najpogostejša beljakovina v človeškem telesu in velja za pomembno strukturo, ki daje tkivom čvrstost, prožnost in odpornost. Najdemo ga v koži, kosteh, hrustancu, kitah, vezeh, žilah, pa tudi v dlesnih, roženici in drugih delih telesa. Pomaga nam torej, da zdržimo obremenitve. Telo ga sicer proizvaja samo, vendar za to potrebuje dovolj aminokislin, vitamina C, cinka, bakra in drugih hranil.

Učinek kolagena je jasno viden predvsem na koži, saj vpliva na njeno napetost, elastičnost in sposobnost zadrževanja vlage. S staranjem začne telo kolagen proizvajati počasneje, proces se začne že po približno 25. letu, nato pa se postopoma pospešuje. Koža postaja tanjša in manj elastična, pojavijo se gube, vidnejši so strije in celulit, sklepi postanejo občutljivejši, regeneracija je počasnejša. Pri ženskah se zmanjšanje proizvodnje še izraziteje pokaže po menopavzi zaradi hormonskih sprememb. Poleg staranja na izgubo kolagena vplivajo tudi kajenje, pretirano izpostavljanje soncu, kronični stres, pomanjkanje spanja, neuravnotežena prehrana in nekatere bolezni. Tudi visok vnos sladkorja lahko škoduje kolagenskim vlaknom, saj povzroča proces, imenovan glikacija, pri katerem vlakna postanejo trša in manj prožna.

Po več tednih

Pomanjkanje kolagena je resda zelo vidno na koži, a to še zdaleč ni samo estetska težava. Poleg bolj suhe kože in gub lahko povzroča bolečine v sklepih, večjo obrabo hrustanca, počasnejše celjenje ran, lomljive nohte in lase. Zmanjša se lahko tudi mišična masa. Pri nekaterih se pojavijo težave z dlesnimi ali občutek splošne telesne šibkosti. Ker kolagen sodeluje pri stabilnosti vezivnega tkiva, njegovo pomanjkanje vpliva na mehansko odpornost številnih organov in struktur.

V zadnjih letih so zelo priljubljena prehranska dopolnila s kolagenom, denimo, v obliki praškov, kapsul ali napitkov. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje določenih oblik kolagena pri nekaterih izboljša elastičnost, a seveda šele po več tednih uživanja. A če naša prehrana ni uravnotežena, če kadimo, premalo spimo, ne pijemo dovolj tekočine in ne skrbimo za dobro splošno počutje, dodajanje kolagena ne more bistveno spremeniti stanja.

Za tvorbo kolagena je zelo pomemben tudi vitamin C. FOTO: Tanja Ivanova Getty Images
Na kolagen ne pozabimo niti pri sestavi jedilnika, naravni viri v prehrani so predvsem živila živalskega izvora, kot so jušne osnove iz kosti, koža rib in perutnine ter želatina. Pogosto jejmo rdeče sadje in zelenjavo, kot so jabolka, jagode, češnje, rdeča pesa, paradižnik, rdeča paprika, ter oranžne plodove, denimo sladki krompir, korenje, mango in marelice. Za tvorbo kolagena je pomemben tudi vitamin C, zato uživajmo citruse, papriko, kivi in jagodičevje.

