Koliko banan je varno pojesti na dan in kaj se zgodi, če z njimi pretiravamo

Banane so praktične, naravno sladke in bogate s hranili. Po pisanju portala Healthline vsebujejo mangan, kalij, vitamin C in vitamin B6. Vendar uživanje več banan na dan ni primerno za vsakogar, zlasti ne za osebe z določenimi zdravstvenimi težavami.

Kaj se lahko zgodi, če jih pojemo preveč?

Preveč kalija

Srednje velika banana vsebuje približno 400 miligramov kalija. Zdrave osebe z normalnim delovanjem ledvic lahko brez skrbi zaužijejo dve do tri banane na dan, je po navedbah Verywell Health povedala dietetičarka Alexandra Rosenstock. Pri posameznikih z boleznimi ledvic ima telo lahko težave z odstranjevanjem presežka kalija iz krvi, kar privede do hiperkaliemije, ki povzroči mišično oslabelost in motnje srčnega ritma.

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Povišanje krvnega sladkorja

Za osebe s sladkorno boleznijo je banane koristno kombinirati z beljakovinami ali zdravimi maščobami. »Ker banane vsebujejo ogljikove hidrate in naravne sladkorje, samostojno uživanje povzroči hitrejši dvig ravni krvnega sladkorja,« je povedala Rosenstockova. Večina zdravih odraslih lahko v okviru uravnotežene prehrane brez težav zaužije dve do tri banane dnevno, uživanje prevelikih količin pa lahko prispeva tudi k povečanju telesne teže.

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Prebavne težave

»Uživanje prevelikih količin banan v določenih primerih povzroči i napenjanje, napihnjenost ali drisko,« pravi prehranska strokovnjakinja Samantha Dieras. Ti sadeži vsebujejo vlaknine in tudi FODMAP, gre za skupino ogljikovih hidratov, ki jih nekateri je težje prebavljajo. Zato lahko pri posameznikih s sindromom razdražljivega črevesja ali pri tistih, ki so občutljivi na večje količine vlaknin, povzročijo izrazitejše prebavne težave.