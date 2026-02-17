Koliko kalorij vsebuje en krof? Številka vas bo vrgla iz tira

Povprečen klasičen krof z marmelado, težak približno 70 do 80 gramov, vsebuje med 250 in 300 kalorij, 12 do 15 gramov maščob, 30 do 35 gramov ogljikovih hidratov ter 10 do 15 gramov sladkorja. To pomeni, da lahko en krof vsebuje tudi do tri kocke sladkorja, odvisno od količine nadeva in dodatnega posipa. Večino kalorij zagotavlja kombinacija belega moke, sladkorja in olja, v katerem se testo ocvre.

Kriv je način priprave

Krofi z dodatki, kot so čokoladna krema, vaniljev nadev ali čokoladni preliv, pa pogosto presežejo 350 kalorij na kos. Pri teh različicah lahko vsebujejo 18 do 22 gramov maščob in več kot 20 gramov sladkorja, kar je skoraj polovica priporočenega dnevnega vnosa sladkorja za odraslo osebo. Glavni razlog, da so krofi tako kalorični, je način priprave. Ocvrto testo namreč vpije del maščobe, hkrati pa gre za kombinacijo hitrih ogljikovih hidratov in maščob, kar ustvarja visokoenergijsko sladico. Takšna kombinacija hitro dvigne raven sladkorja v krvi, a prav tako hitro sledi padec energije, zaradi česar se lahko kmalu pojavi občutek lakote. Zanimivo je, da pečeni krofi iz pečice vsebujejo tudi do 30 odstotkov manj kalorij kot ocvrti. Razlika med krofom z marmelado in krofom s čokolado pa lahko preseže celo 100 kalorij.

Krivo je predvsem olje, ki se vpije v testo. FOTO: Getty Images

Ampak kljub temu se res ni potrebno krofom povsem odpovedati. Pust je čas veselja in tradicije, zato en krof ne bo bistveno vplival na telesno težo, če je preostala prehrana uravnotežena. Problem se pojavi šele, ko si privoščimo dva, tri ali več krofov, kar ni redko. Ključ je zmernost – če se že odločamo, je krof z marmelado brez dodatnega preliva običajno manj kalorična izbira.

