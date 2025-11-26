Sladkorju je dandanes skoraj nemogoče uiti. Ne najdemo ga le tam, kjer bi ga pričakovali, torej v sladkarijah, ampak celo v pakiranih že olupljenih neslanih arašidih. In ker naj bi na dan zaužili le od šest do osem žličk sladkorja, je to dnevno mejo mogoče preseči z nekaj prigrizki, ki niso sadje in zelenjava. Zato je pomembno, da uživamo čim manj industrijsko predelane hrane, zato pa več zelenjave, sadja, rib, oreščkov, tako bo verjetnost, da boste denimo zboleli za srčno-žilnimi boleznimi, manjša.

6–8 žličk sladkorja na dan lahko vnesemo v telo.

Strokovnjaki izpostavljajo, da je prav uživanje prevelike količine sladkorja eden od glavnih dejavnikov za pojav debelosti in z njo povezanih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen tipa 2. Po nekaterih študijah lahko pretirano uživanje sladkorja poveča tveganje za razvoj nekaterih vrst raka. V eni, kjer je sodelovalo več kot 22.720 moških in je trajala kar devet let, so znanstveniki ugotovili, da je povečano uživanje sladkorja iz sladkanih pijač povezano z večjim tveganjem za razvoj raka prostate.

Z omejevanjem sladkih živil v prehrani se tudi okus počasi navaja na manj sladko hrano.

Pa tudi za pojav aken. »Uživanje sladke hrane lahko povzroči skok ravni sladkorja v krvi in ​​inzulina, kar vodi do povečanega izločanja androgenov, proizvodnje olja in vnetij. Vse to pa igra vlogo pri razvoju aken,« pravijo strokovnjaki. Sladkor lahko tudi poveča tveganje za depresijo. Visoka poraba sladkorja je bila, kot so v preteklosti ugotavljali strokovnjaki, povezana s kognitivnimi motnjami, težavami s spominom, tesnobo in depresijo. Sladkor lahko poslabša gube in pospeši proces staranja kože.

Zdrave zamenjave

In kako prepoznati živila, ki vsebujejo enostavne sladkorje? Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si pojasnjujejo, da pri predpakiranih živilih v tabeli s podatki o hranilni vrednosti preberemo vsebnost ogljikovih hidratov in vsebnost sladkorjev – priporočljivo je, da je slednja čim nižja. Poleg tega preberimo seznam sestavin živila. Če je med prvimi naveden sladkor (ali druga sestavina z veliko sladkorja), je to informacija, da je bilo živilu dodanih veliko sladkorjev. Takšnim živilom se izogibajmo. »Sladkor je pogosto dodan predelanim živilom z namenom sladkanja, zato da se izenačuje slan okus, ter da regulira druge tehnološke lastnosti, na primer pri izdelkih z manj maščob. Najpogosteje se dodaja slaščicam, omakam in namazom, predpripravljenim živilom, prigrizkom, mlečnim izdelkom, pijačam, živilom za posebne prehranske namene, konzervirani zelenjavi in sadju ter žitnim izdelkom. Z omejevanjem sladkih živil v prehrani se tudi okus počasi navaja na manj sladko hrano,« dodajajo na portalu. In še: »Sladkim živilom najdite bolj zdrave zamenjave. Namesto pijače z dodanim sladkorjem za žejo pijte vodo ali nesladkan čaj, namesto tortice pa se posladkajte s svežim sadjem. Namesto kašic, smutijev in sokov uživajte celo sadje, saj se presnavlja počasneje.«

Vsak dan jemo sadje in zelenjavo. FOTOGRAFIJE: Getty Images