Kolonoskopija rešuje življenja, zato se je nikar ne bojte

Kolonoskopija je postopek, ki zdravnikom omogoča natančen pregled notranjosti debelega črevesa in danke. Žal se marsikdo ob omembi te besede ustraši, saj, roko na srce, kolonoskopija, še prej pa priprave nanjo, niso nič kaj prijetne. Toda gre za izjemno pomembno preiskavo, ki rešuje življenja. Pri kolonoskopiji zdravnik s tankim, gibljivim optičnim inštrumentom, imenovanim endoskop, pregleda sluznico debelega črevesa. Preiskava pokaže morebitne spremembe, vnetja, izrastke, polipe ali druge nepravilnosti. Po potrebi lahko že med pregledom tudi odvzame vzorce tkiva ali odstrani polipe.

Pomembno je poudariti, da je kolonoskopija preiskava, ki je namenjena tako tistim, ki že imajo ali so imeli težave, kakor zdravim, torej je njena vloga preventivna in zato zelo pomembna. Rak na debelem črevesu in danki se po večini razvije iz predrakavih sprememb na steni črevesa – polipov, tkivne tvorbe, ki vznikne iz sluznice in štrli iz črevesne stene ali stene danke v prostornino črevesa. Majhni polipi pogosto ne povzročajo nobenih težav, lahko pa povzročajo šibko, s prostim očesom nezaznavno krvavitev iz črevesa.

Velik polip pa lahko povzroča krče, bolečine v trebuhu, hudo zaprtost, izjemoma tudi popolno zaporo črevesa. Če polip zaustavi premikanje blata in plinov v črevesu, to ni le zelo boleče, temveč tudi smrtno nevarno, poudarjajo pri programu Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, ki prejmejo povabilo k sodelovanju, torej k preventivnemu pregledu blata, kjer iščejo sledi krvi, vsaki dve leti.

Rak na debelem črevesu in danki je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. V zgodnji fazi se bolezni običajno ne zavedamo, rakave celice pa lahko prek krvi in limfe zaidejo tudi v druge dele telesa, kjer nastanejo metastaze. Ravno kolonoskopija omogoča zgodnje odkrivanje bolezni, še preden se pojavijo resni znaki, kar je pri zdravljenju raka debelega črevesa in danke ključnega pomena. Z odstranitvijo polipov lahko raka namreč dejansko preprečimo, še preden se sploh razvije. Kot pojasnjujejo pri Svitu, 65–70 odstotkov primerov raka na debelem črevesu in danki odkrijejo tako zgodaj, da onkološko zdravljenje ni potrebno.

Pri kolonoskopiji zdravnik z endoskopom pregleda sluznico debelega črevesa. FOTO: Stefanamer/Getty Images