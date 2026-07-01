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MALARIJA

Komarji danes dozorijo hitreje

Podnebne spremembe bi lahko imele ključen vpliv na pojav malarije v Evropi
Malarija se na človeka prenaša z ugrizom okuženega komarja (Anopheles). FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Malarija se na človeka prenaša z ugrizom okuženega komarja (Anopheles). FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Ne pozabite na uporabo repelentov. FOTO: Getty images

Ne pozabite na uporabo repelentov. FOTO: Getty images

Alenka Trop Skaza pred potovanjem v oddaljene dežele priporoča obisk v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ. FOTO: Gregor Katič

Alenka Trop Skaza pred potovanjem v oddaljene dežele priporoča obisk v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ. FOTO: Gregor Katič

Malarija se na človeka prenaša z ugrizom okuženega komarja (Anopheles). FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Ne pozabite na uporabo repelentov. FOTO: Getty images
Alenka Trop Skaza pred potovanjem v oddaljene dežele priporoča obisk v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ. FOTO: Gregor Katič
Aleksander Brudar
 1. 7. 2026 | 12:40
4:12
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Januarja je mnoge presenetilo obvestilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da »zaznavamo povečan sprejem pacientov z malarijo, predvsem pri osebah, ki so se vrnile s tropskih in subtropskih območij, zlasti iz Zanzibarja«. Lani so pri nas potrdili skupno devet primerov malarije pri osebah, ki so prihajale iz Gabona, Gane, Sierre Leone, Zanzibarja, Etiopije in Nigerije ali potovale v te države, od januarja do vključno marca letos pa so obravnavali že pet primerov malarije. Prvič so tudi potrdili smrt zaradi malarije.

Letališka malarija

Seveda se ob tem zastavi vprašanje, ali bi morali biti že čez nekaj let v Evropi pozorni tudi na možnost širjenja okužb s to resno nalezljivo boleznijo, ki jo povzročajo paraziti rodu Plasmodium. Na NIJZ so nam pojasnili, da čeprav se tveganje za pojav malarije v Evropi povečuje, je množičen pojav na stari celini za zdaj zelo malo verjeten. Spomnili so, da se je večkrat pojavila tudi t. i. letališka malarija: »Komarje so iz za malarijo endemičnih predelov zanesli v Evropo z letali. V nekaterih državah so se tako okužili prebivalci v bližini letališč. O tem so poročali iz Pariza, Bruslja in Ženeve.«

Pravila

Pravilo 4F: food (hrana), fluids (pijača), flies (zaščita pred piki mrčesa) in flirt (izogibanje nezaščitenim spolnim odnosom).

Pravilo 4S: sun (sonce), swimming (voda), safety belts (promet) in stress (stres).

Znano je, da podnebne spremembe ugodno vplivajo na preživetje komarjev, zato avtohtona malarija v Evropi vzbuja veliko zanimanja, pojasnjujejo na NIJZ: »Višje temperature in povečana količina padavin širijo habitate komarjev, prenašalcev malarije. Višje temperature omogočajo komarjem, da hitreje dozorijo. Skrajša se tudi čas, ki ga povzročitelj malarije Plasmodium potrebuje za razvoj v komarju, kar pospeši cikel prenosa.« Med ključnimi vplivi bi bili lahko še podaljšana sezona prenosa in povečano lokalno tveganje. Glede prvega projekcije kažejo, da bi se sezona morebitnega prenosa malarije lahko v nekaterih evropskih območjih v obdobju 2030–2050 podaljšala na 3–6 mesecev. Pri drugem, da je »južna Evropa, vključno z državami, kot sta Italija in Francija, poročala o lokalnih, avtohtonih izbruhih bolezni, ki jih prenašajo komarji«.

V potovalno ambulanto

Alenka Trop Skaza pred potovanjem v oddaljene dežele priporoča obisk v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ. FOTO: Gregor Katič
Alenka Trop Skaza pred potovanjem v oddaljene dežele priporoča obisk v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ. FOTO: Gregor Katič
Malarija se na človeka prenaša z ugrizom okuženega komarja (Anopheles). Najpogosteje se pojavi od približno enega do štirih tednov po vrnitvi s potovanja v območja z malarijo in se, kot pojasnjujejo na NIJZ, kaže z nenadno visoko vročino v ponavljajočih se napadih, mrzlico in močnim potenjem, izrazito utrujenostjo ter bolečinami v mišicah. Vodja Enota za nalezljive bolezni na območni enoti NIJZ v Celju prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., svetuje, da je treba pred odhodom v t. i. eksotične države pomisliti na vse pasti, ki nas lahko tam doletijo. »Upoštevati moramo pravilo 4F-4S,« pravi. Pri F to pomeni, »da smo pozorni pri uživanju hrane in vode, da smo pozorni na zaščito pred komarji in v kontekstu spolnoprenosljivih okužb, da ne flirtamo na destinacijah, kjer ne vemo, kaj nas lahko doleti«. V angleščini se namreč štirje F nanašajo na food (hrana), fluids (pijača), flies (mrčes oziroma zaščita pred piki mrčesa) in flirt (spolni odnosi). Pravilo 4S pa zastopa besede sun (sonce), swimming (voda), safety belts (promet) in stress (stres).

Čeprav se tveganje za pojav malarije v Evropi povečuje, je zaenkrat množičen pojav zelo malo verjeten.

Torej, da se zaščitimo pred soncem, da se pri plavanju in v vodi izogibamo nevarnostim, da pri vožnji uporabljamo varnostne pasove ter da obvladujemo stres. Pred potovanjem na območja, kjer je malarija prisotna, na NIJZ priporočajo uporabo antimalarične zaščite (kemoprofilakse), dosledno zaščito pred piki komarjev (repelenti, primerna oblačila, mreže proti komarjem) in posvet v ambulantah za cepljenje in potovalno medicino na območnih enotah NIJZ. Posvet naj se po besedah sogovornice opravi od štiri do šest oziroma osem tednov pred potovanjem. 

Ne pozabite na uporabo repelentov. FOTO: Getty images
Ne pozabite na uporabo repelentov. FOTO: Getty images

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