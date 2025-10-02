  • Delo d.o.o.
POSPRAVLJANJE NAMESTO TELOVADBE

Košnja trave ali dvigovanje škatel? Hišna opravila topijo kalorije kot šport

Tudi z gospodinjskimi opravili izgubljamo kalorije, z nekaj triki jih lahko združimo v učinkovito vadbo.
Hitro pospravljanje ob glasbi je bolj zabavno. FOTO: Demaerre/Getty Images

Hitro pospravljanje ob glasbi je bolj zabavno. FOTO: Demaerre/Getty Images

Če imate stopnice, se čim večkrat sprehodite po njih. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Če imate stopnice, se čim večkrat sprehodite po njih. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Košnja trave lahko včasih nadomesti vadbo. FOTO: Mariakray/Getty Images

Košnja trave lahko včasih nadomesti vadbo. FOTO: Mariakray/Getty Images

Hitro pospravljanje ob glasbi je bolj zabavno. FOTO: Demaerre/Getty Images
Če imate stopnice, se čim večkrat sprehodite po njih. FOTO: Brizmaker/Getty Images
Košnja trave lahko včasih nadomesti vadbo. FOTO: Mariakray/Getty Images
A. J.
 2. 10. 2025 | 07:10
4:27
Gospodinjska opravila niso lahko delo, in čeprav niso enaka telovadbi, z njimi vseeno izgubimo nekaj kalorij. Odrasel človek, ki tehta okoli 70 kg, bo ob sesanju stanovanja izgubil med 150 in 200 kalorijami. Pomivanje tal na kolenih, s krpo v ali na roki pokuri od 180 do 240 kalorij. Pri pospravljanju omar in prestavljanju škatel lahko izgubite od 220 do 300 kalorij, saj vključuje dvigovanje in počepanje. Prava bomba za porabo viškov, ki ste jih morda vnesli s hrano, je košnja trave z ročno kosilnico, saj odnese od 250 do 350 kalorij.

350 kalorij

porabite s košnjo trave.

Če bo kaj snega, poprimite za lopate: s kidanjem lahko v eni uri lahko porabite od 400 do 500 kalorij, kar je primerljivo s tekom. Tu je še pomivanje šip, pri čemer porabite med 150 in 180 kalorijami, odvisno od hitrosti in višine, na kateri čistite; tudi pri kuhanju lahko, če se veliko premikate, sekljate, mešate, porabite tudi do 100 kalorij. Z gospodinjskimi opravki lahko v enem dnevu porabite enako količino kalorij kot s 30-minutnim sprehodom. Če v istem dnevu posesate, pomijete tla in obesite perilo, lahko denimo skupaj pokurite tudi do 500 kalorij. Koliko kalorij porabite pri hišnih opravilih, je odvisno tudi od tega, koliko tehtate; težji ko ste, višja je poraba (do +30 %).

Če imate stopnice, se čim večkrat sprehodite po njih. FOTO: Brizmaker/Getty Images
Če imate stopnice, se čim večkrat sprehodite po njih. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Da bi bila hišna opravila čim bolj učinkovita tudi kot oblika vadbe, jih izvajajte čim hitreje. Dobra ideja je dinamična glasba, ki bo določila tempo pospravljanja in čiščenja. Hitrejši gibi pospešijo srčni utrip, kar pomeni večjo porabo kalorij. Med sesanjem ali brisanjem prahu lahko izvajate počepe in izpadne korake. Obe vaji sta ključni za krepitev mišic. Če imate v hiši stopnice, jih izkoristite kot mini kardio napravo. Vsakokrat, ko nosite stvari gor ali dol, počnite to v ritmu, ob katerem se vsaj malo zadihate.

Koliko porabite

Hišna opravila (1 ura dela) in porabljene kalorije (70 kg težka oseba):

Sesanje 150–200 kcal

Pomivanje tal (z metlo ali krpo) 180–240 kcal

Brisanje prahu 120–150 kcal

Pomivanje oken 150–180 kcal

Zlaganje in obešanje perila 100–120 kcal

Likanje 80–100 kcal

Pospravljanje omar/prestavljanje 220–300 kcal

Kuhanje 100–120 kcal

Pomivanje posode (ročno) 80–100 kcal

Košnja trave (ročna kosilnica) 250–350 kcal

Grabljenje listja 200–250 kcal

Kidanje snega 400–500 kcal

Vrtnarjenje (sajenje, okopavanje) 200–250 kcal

Kadar imate čas (na primer, ko čakate, da bo zavrela voda na štedilniku) pojdite po stopnicah gor in dol – zgolj za vadbo. Nošenje nakupovalnih vrečk iz trgovine krepi bicepse. Ko jih prinesete domov, naredite nekaj vaj. Zavzemite razkoračno stojo, stopala so v širini bokov, in imejte v vsaki roki enako težko vrečko. Eno pokrčite v komolcu in dvignite proti rami, zadržite dve sekundi in spustite. Izmenično ponavljajte z eno in drugo roko. Pospravljanje lahko postane intervalni trening. Nastavite štoparico na 10 minut in v tem času poskrbite za čim več manjših opravil. Gre za kombinacijo hitrega dela in kratkih premorov – podobno kot pri intervalnem treningu.

Košnja trave lahko včasih nadomesti vadbo. FOTO: Mariakray/Getty Images
Košnja trave lahko včasih nadomesti vadbo. FOTO: Mariakray/Getty Images

Čeprav gospodinjska dela niso nadomestilo za vadbo, jih lahko uporabite kot mašilo v dneh, ko nimate časa za športne aktivnosti. Pomembno je, da vse, kar počnete, počnete intenzivneje. Na tak način boste naredili tisto, kar je nujno, hkrati pa vsaj malo poskrbeli tudi za svoje zdravje.

