Kostanj je slastni jesenski plod, krepi mišice, živce in srce

Ko se zrak ohladi, ulice zadišijo po pečenem kostanju. Pravi, užitni kostanj (Castanea sativa) ni le kulinarična poslastica, temveč tudi hranljivo živilo, polno vitaminov, mineralov in vlaknin.

Kostanj vsebuje večjo količino ogljikovih hidratov, prehranskih vlaknin, esencialnih maščobnih kislin (linolne maščobne kisline), vitaminov, mineralov in antioksidantov, so zapisali strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si: »Ima veliko prehransko vrednost, zaradi visoke vsebnosti vitaminov, kot so vitamin C, folat, vitamin B6 in tiamin ter mineralov, kot so mangan, baker in kalij. Obenem je bogat vir prehranskih vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo in zdravje.«

Eni prisegajo na pečenega, drugi na kuhanega. FOTO: Joannatkaczuk/Getty Images

Vsebuje veliko kompleksnih ogljikovih hidratov, predvsem škroba, ki zagotavlja dolgotrajno energijo. Zaradi postopnega sproščanja sladkorjev pomaga ohranjati stabilno raven glukoze v krvi. Ima presenetljivo malo maščob in kalorij, zato je primeren tudi za tiste, ki pazijo na težo ali želijo uživati hranljive, a lahke obroke. Z vsebnostjo prehranskih vlaknin spodbuja redno prebavo in čisti prebavni trakt. Vlaknine pomagajo tudi zniževati raven slabega holesterola (LDL) v krvi ter varujejo srce in ožilje. Redno uživanje kostanja je zato lahko koristen del prehrane pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni.

Nad utrujenost

Med vitamini izstopajo tisti iz skupine B, zlasti B6, ki je ključnega pomena za tvorbo rdečih krvnih celic in delovanje živčnega sistema. Kostanj vsebuje tudi vitamin C – antioksidant, ki krepi imunski sistem, spodbuja celjenje tkiv in nastanek kolagena. Od mineralov je v tem jesenskem plodu največ kalija, magnezija, železa, fosforja in cinka – kombinacija, ki krepi mišice, živce in srce. Pomaga pri premagovanju utrujenosti, napetosti, zmanjšuje občutek izčrpanosti. Športniki, študenti in ljudje pod stresom ga lahko vključijo v jedilnik kot naravno podporo telesu in umu.

Kostanj naravno ne vsebuje glutena, zato je odlična izbira za ljudi s celiakijo ali preobčutljivostjo za gluten. Kuhan plod uporabljamo za pripravo različnih prilog, pirejev, nadevov za testenine in peciva. Kostanje lahko tudi posušimo in zmeljemo v moko, ki je priljubljena alternativa pri peki kruha, kolačev, palačink, jedem da rahlo sladkasto aromo.