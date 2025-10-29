  • Delo d.o.o.
ZDRAVA PREHRANA

Kostna juha namesto kave ali zakaj bi jo morali jesti večkrat

Kostna juha je v zadnjem času postala zelo priljubljena, razlog za to pa je dejstvo, da prinaša številne koristi za zdravje.
FOTO: Puhimec/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Fortyforks/Gettyimages

FOTO: Madeleine Steinbach/Gettyimages
M. Fl.
 29. 10. 2025 | 15:00
3:51
Na družbenih omrežjih se širi trend, po katerem ljudje jutranjo kavo zamenjajo s skodelico tople kostne juhe ali pa jo čez dan pijejo kot vmesni obrok.

Čeprav gre za dokaj nov trend, so koristi kostne juhe poznale že naše babice. Mogoče jo je pripraviti iz katere koli vrste kosti: telečjih, svinjskih, govejih, jagnječjih, piščančjih, puranjih ali celo ribjih.

Dobra je kot samostojna jed, lahko pa služi kot odlična osnova za enolončnice, omake ali rižote. Priprava je preprosta: potrebujete le velik lonec, vodo, kosti in malo kisa.

Recept za kostno juho

Sestavine:

  • dva kilograma kosti
  • štiri litre hladne vode
  • dve žlici jabolčnega kisa
  • sveže mlet poper
  • sol

Priprava:

Vse sestavine dajte v velik lonec in kuhajte do vretja. Nato zmanjšajte temperaturo in pustite, da juha počasi vre tri do šest ur.

Daljše kuhanje daje juhi boljši okus in zagotavlja več hranilne vrednosti. Dodatek kisa je zelo pomemben, kajti iz kosti pomaga izvleči čim več dragocenih hranil.

Za bogatejši okus lahko dodate zelenjavo in zelišča: najpogosteje čebulo, česen, peteršilj, zeleno, korenje in timijan.

Zakaj je kostna juha tako zdrava? Odgovarja Miss zdrava.

Vsebuje pomembne vitamine in minerale

Kostna juha je zelo hranljiva, vendar je njena sestava odvisna od uporabljenih sestavin. Svinjske ali goveje kosti so denimo bogate s kalcijem, magnezijem, kalijem, fosforjem in drugimi elementi v sledovih, ki so pomembni za močne kosti.

Ribje kosti vsebujejo jod, ki je ključen za zdravje ščitnice in presnovo. Poleg tega je v kosteh kolagen, ki se med kuhanjem spremeni v želatino, ta vsebuje več pomembnih aminokislin.

Dobro vpliva na prebavila

Dokazano je, da želatina iz kostne juhe pozitivno vpliva na zdravje prebavnega sistema, saj veže vodo in tako pomaga, da prebavljena hrana lažje prehaja skozi črevesje.

Želatina vsebuje tudi glutamin, aminokislino, za katero so raziskave pokazale, da pomaga ohranjati funkcijo črevesne sluznice, kar je posebej pomembno za ljudi z vnetnimi črevesnimi boleznimi.

Izboljšuje zdravje sklepov

Kolagen je glavna beljakovina v kosteh, kitah in vezivnih tkivih.

Med kuhanjem se kolagen razgradi v želatino, ki vsebuje aminokisline, pomembne za zdravje sklepov, med njimi sta prolin in glicin, katera telo uporablja za izgradnjo kit in vezi.

Kostna juha vsebuje tudi glukozamin in hondroitin in številne raziskave so pokazale, da lahko zmanjšata bolečine v sklepih in ublažita simptome osteoartritisa.

Pomaga pri hujšanju

Želatina iz kostne juhe prispeva k občutku sitosti, zato lahko redno uživanje juhe pomaga zmanjšati vnos energije in spodbuja hujšanje.

Izboljšuje spanec in delovanje možganov

Aminokislina glicin, ki jo najdemo v kostni juhi, lahko izboljša spanec in pomaga pri sproščanju. Rezultati ene od raziskav so pokazali, da je uživanje glicina pred spanjem bistveno izboljšalo kakovost spanca pri ljudeh, ki imajo z njim težave.

Udeleženci so hitreje zaspali, bolje spali in se ponoči manj prebujali. Raziskava je pokazala tudi, da glicin zmanjšuje zaspanost čez dan, izboljšuje miselne funkcije in spomin.

