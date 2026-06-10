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DIŠEČI CVETOVI

Kot čaj, sirup ali limonada: tako cvetovi lipe vplivajo na zdravje

Pomagajo pri prehladu in kašlju, krepijo odpornost, pomirjajo in lajšajo nespečnost.
FOTO: Mallivan/Gettyimages 

FOTO: Mallivan/Gettyimages 

FOTO: Photosimysia/Gettyimages

FOTO: Photosimysia/Gettyimages

FOTO: Mahirates/Gettyimages

FOTO: Mahirates/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Mallivan/Gettyimages 
FOTO: Photosimysia/Gettyimages
FOTO: Mahirates/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 10. 6. 2026 | 15:00
3:55
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Lipa je eno tistih dreves, ki jih težko dojemamo zgolj kot del pokrajine. V ljudskem zdravilstvu in evropski tradiciji ima posebno mesto, predvsem zaradi svojih cvetov, ki jih že stoletja uporabljajo kot naravno sredstvo za ohranjanje zdravja. Dišeči lipovi cvetovi so namreč izjemno koristni, saj hkrati pozitivno vplivajo na več vidikov zdravja.

Pomoč pri prehladu in gripi

Najbolj znana uporaba lipe je povezana z lajšanjem simptomov prehlada in gripe. Čaj iz njenih cvetov spodbuja potenje, kar pomaga pri naravnem zniževanju telesne temperature in izločanju škodljivih snovi. Zato se pogosto uporablja že v zgodnjih fazah bolezni, ko telo potrebuje dodatno podporo v boju z okužbami.

Naravno pomirjevalo

Lipa je znana tudi po blagem pomirjevalnem učinku. Tradicionalno jo uporabljajo pri nespečnosti, nervozi in stresu, saj pomaga sproščati telo in um. Prav zato je lipov čaj priljubljena izbira v večernih urah, zlasti pri ljudeh, ki imajo težave s spanjem ali so dlje časa izpostavljeni duševnim obremenitvam.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Večerni ritual z lipo: preprost recept za mirnejši spanec

Sestavine:

  • ena do dve čajni žlički posušenih lipovih cvetov
  • ena skodelica vroče vode
  • po želji malo medu

Priprava:

Lipove cvetove prelijte z vročo vodo, pokrijte in počakajte približno deset minut. Topel napitek počasi pijte pred spanjem. 

Podpora dihalom in lajšanje izkašljevanja

Lipa se tradicionalno uporablja tudi pri težavah z dihali. Njene naravne učinkovine pomagajo redčiti sluz in olajšujejo izkašljevanje, zato jo pogosto priporočajo pri bronhitisu, kašlju, ki je posledica okužbe z virusom, in zamašenih dihalnih poteh. Topel čaj dodatno pomirja razdraženo grlo in zmanjšuje neprijeten občutek praskanja.

Blagodejen vpliv na krvni obtok

V fitoterapiji lipo pogosto povezujejo z blagodejnim učinkom na krvni tlak in krvni obtok. To pripisujejo predvsem sprostitvenemu delovanju na krvne žile in živčni sistem. Čeprav ne more nadomestiti zdravniško predpisanega zdravljenja, je lahko koristen del vsakodnevne rutine.

FOTO: Photosimysia/Gettyimages
FOTO: Photosimysia/Gettyimages

Lipov sirup

Eden izmed tradicionalnih načinov uporabe lipe je priprava sirupa.

Sestavine:

  • dve pesti svežih lipovih cvetov
  • liter vode
  • kilogram medu

Priprava:

Cvetove na kratko prevrite in pustite stati nekaj ur, najbolje čez noč. Nato tekočino precedite, jo rahlo segrejte in vmešajte med. Sirup shranite v steklenice in ga uživajte po eno žlico na dan, zlasti v hladnejših mesecih.

Pozitiven vpliv na prebavo

Lipa se uporablja tudi pri blažjih prebavnih težavah, kot sta napenjanje in občutek teže v želodcu. Topel čaj spodbuja delovanje prebavnega sistema in telesu pomaga pri naravnem čiščenju. V kombinaciji z drugimi zdravilnimi rastlinami je pogosto sestavni del različnih razstrupljevalnih čajnih mešanic.

FOTO: Mahirates/Gettyimages
FOTO: Mahirates/Gettyimages

Poletna limonada z lipo

Čeprav lipo najpogosteje pijemo v obliki toplega čaja, jo lahko pripravimo tudi kot osvežilno poletno pijačo.

Sestavine:

  • ohlajen lipov čaj
  • limonin sok
  • malo medu
  • lističi mete

Priprava:

Vse sestavine zmešajte in postrezite dobro ohlajene. Dobili boste lahek napitek, ki hkrati osveži in nežno pomiri organizem, piše 24sata.hr.

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