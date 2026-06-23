Kraljica hrvaškega turizma

Ko se cesta z Reke spusti proti morju, obiskovalca pozdravi pogled na bele vile, zelene parke in modrino Kvarnerskega zaliva. Opatija že od daleč deluje drugače kot večina jadranskih letovišč. Ni nastala okoli starega pristanišča ali ribiške tradicije, temveč kot zdraviliško in turistično središče, ki je konec 19. stoletja privabljalo aristokracijo, umetnike in premožne meščane iz vse Evrope.

Park Angiolina FOTO: Anton Unkovic

Prav zato je sprehod po njej kot potovanje skozi zgodovino. Razkošne secesijske in neoklasicistične vile, urejeni vrtovi in mogočni hoteli še danes pripovedujejo zgodbo o času, ko je bila Opatija eno najbolj prestižnih letovišč Avstro-Ogrske. Občutek elegance se je ohranil, le da ga dopolnjuje sproščen sredozemski življenjski slog.

Med najbolj priljubljenimi kotički je park Angiolina, kjer med eksotičnimi drevesi in palmami vlada prijetna senca tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Tik ob morju stoji znamenita Deklica z galebom, kip, ki kot simbol Opatije že desetletja pozdravlja obiskovalce in velja za eno najbolj fotografiranih točk na hrvaški obali.

Opatija, Lungomare FOTO: Proces Media

Sprehod, ki povezuje riviero

Pravo srce Opatije je Lungomare, skoraj dvanajst kilometrov dolga obmorska promenada, ki povezuje Volosko, Opatijo, Ičiće, Iko in Lovran. Vodi tik ob morju, mimo zgodovinskih hotelov, razkošnih vil, urejenih kopališč in skritih zalivov, zato jo številni uvrščajo med najlepše sprehajalne poti na Jadranu.

Vsak del promenade kaže drugačen obraz opatijske riviere. V Voloskem obiskovalca pričaka pristno vzdušje nekdanje ribiške vasice, medtem ko se v središču Opatije odpira pogled na elegantne fasade hotelov in mestnih palač. Južneje se pot umiri med zelenjem in vodi vse do slikovitega Lovrana.

Ribiška vasica Volosko pri Opatiji FOTO: Proces Media

Mesto za ljubitelje dobre hrane

Opatija zadnja leta vse bolj slovi tudi kot gastronomska destinacija. Kuhinja temelji na bogastvu Kvarnerskega zaliva in bližnjega zaledja. Na krožnikih kraljujejo kvarnerski škampi, sveže ulovljene ribe, školjke, domače testenine in sezonska zelenjava, pomembno vlogo imajo tudi vrhunska oljčna olja in lokalna vina.

Poseben čar ima obisk Voloskega, kjer so med kamnitimi hišami in ozkimi ulicami svoje mesto našle številne priznane restavracije. Ob večernem sprehodu ob pristanišču se zdi, kot da čas teče malo počasneje, vse pa preveva živahen sredozemski utrip.

Jeseni se ponudba obogati z jedmi iz znamenitega lovranskega marona, ene najbolj cenjenih sort kostanja, ki je že stoletja zaščitni znak teh krajev.

Deklica z galebom FOTO: Blaž Kondža

Med morjem in zelenimi pobočji Učke

Ena največjih prednosti Opatije je njena lega. Le nekaj minut vožnje od obale se začne Naravni park Učka, kjer pohodnike čakajo številne označene poti in razgledne točke. Z vrha Vojak se odpira veličasten pogled na Kvarnerski zaliv, Cres, Krk in Istro, ob izjemni vidljivosti pa tudi proti slovenskim Alpam.

Tudi bližnji Lovran velja za obvezen postanek. Njegovo staro mestno jedro z ozkimi ulicami, kamnitimi hišami in prijetnimi trgi lepo dopolnjuje živahnejšo podobo Opatije ter obiskovalcu pokaže še drugo plat kvarnerske obale.

Hotel Kvarner odpira novo poglavje svoje bogate zgodovine

Ko so davnega leta 1884 odprli vrata Hotela Kvarner, tedaj Hotela Quarnero, nihče ni slutil, da so začeli pisati zgodbo organiziranega turizma na Hrvaškem. Prvi hotel v mestu je hitro postal zbirališče aristokracije, umetnikov in uglednih gostov iz vse Evrope ter postavil temelje turističnemu razvoju Opatije. Več kot 140 let pozneje hotel vstopa v novo obdobje. Obsežna prenova pomeni premišljeno nadaljevanje bogate dediščine, v kateri se zgodovinska eleganca prepleta s sodobnim sredozemskim življenjskim slogom.

Hotel Kvarner je najstarejši hotel v Opatiji. FOTO: Liburnia Hotels & Villas

Osrednja novost je prenovljena terasa Isadora, ki je dolgo veljala za eno najbolj prepoznavnih družabnih prizorišč Opatije. V novi podobi jo zaznamujejo sredozemsko rastlinje, cvetoča drevesa, naravni materiali in sodobna oprema, ki ustvarjajo prijetno kuliso za večerje ob sončnem zahodu, sproščena druženja in posebne dogodke ob morju.

Novo zgodbo piše tudi gastronomija. Restavracija Isadora, poimenovana po legendarni plesalki Isadori Duncan, ki je nekoč bivala v Opatiji, temelji na filozofiji sodobne sredozemske kuhinje. Jedi iz sezonskih in lokalnih sestavin na ustvarjalen način predstavljajo bogastvo okusov Kvarnerskega zaliva in njegovega zaledja.

Pomemben del prenove sta tudi popolnoma posodobljena zunanja in notranja bazenska kompleksa. Zunanji bazen že ponuja novo razsežnost sprostitve s pogledom na morje, notranji pa bo po odprtju jeseni 2026 gostom omogočal prijetno velnes izkušnjo v vseh letnih časih.

Prenovljeni Hotel Kvarner FOTO: Liburnia Hotels & Villas

Hotel Kvarner je simbol začetkov opatijskega turizma in hkrati dokaz, da je mogoče bogato zgodovinsko dediščino ohraniti ter jo nadgraditi v sodobno zgodbo, ki bo navduševala tudi prihodnje generacije obiskovalcev.

Tradicija, ki živi tudi danes

Opatija ni destinacija, ki bi živela zgolj od svoje bogate preteklosti. S številnimi kulturnimi dogodki, koncerti, festivali, velnes ponudbo in vrhunskimi hoteli uspešno povezuje tradicijo s sodobnimi turističnimi trendi.

Prav zato jo številni izberejo za oddih tudi zunaj poletne sezone. Spomladi cvetijo parki, jeseni navdušuje kulinarika, pozimi pa mesto zaživi v praznični podobi. Obiskovalca vedno znova prevzame občutek elegance, ki je njen zaščitni znak.

Morda je prav to največji čar mesta – da zna ohraniti svojo zgodovinsko identiteto, hkrati pa vsakemu obiskovalcu ponuditi sodobno in sproščeno doživetje Sredozemlje.

Opatija FOTO: Blaž Kondža

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.