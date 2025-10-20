Krhke kosti, visoko tveganje za zlom: »Nedopustno je, da ljudje ostajajo brez zdravljenja«

OSTEOPOROZA

Ob svetovnem dnevu osteoporoze stroka opozarja na pomen čimprejšnjega in ustreznega zdravljenja ter zdravega življenjskega sloga.

Osteoporoza je presnovna bolezen kosti, za katero sta značilni nizka kostna masa in spremenjena struktura kostnega tkiva. Kosti zaradi tega postanejo krhke in bolj lomljive, kar vodi v večje tveganje za zlome. S staranjem prebivalstva se povečuje delež bolnikov z osteoporozo, zato je v ospredju današnjega svetovnega dneva osteoporoze znova pomembnost zgodnjega prepoznavanja bolezni, dejavnikov tveganja in dostopnosti zdravljenja, letošnje geslo Nedopustno je pa opozarja, da je osteoporozo mogoče preprečiti, zato je nesprejemljivo, da mnogi nimajo niti ustrezne diagnoze, kaj šele predpisanega ...