Kristjan Čeh spodbuja mlade

Ob svetovnem dnevu otrok in v tednu slovenske hrane so v Skupini Panvita skupaj z blagovno znamko Frišno obiskali izbrane prekmurske osnovne šole in učencem podarili svežo slovensko solato Frišno. Dogodek sta spremljala Panvitin tehnolog David Medvar ter vrhunski atlet Kristjan Čeh, ki sta otrokom na poljuden in dostopen način predstavila pomen zdrave, lokalne prehrane in gibanja za dobro počutje in razvoj. V času, ko se otroci vsak dan srečujejo z obilico dražljajev, obveznostmi in izzivi sodobnega načina življenja, postaja kakovostna prehrana temelj njihovega dobrega počutja, koncentracije, energije in dolgoročnega zdravja.

»Kot športnik dobro vem, da je zdrava prehrana enako pomembna kot trening. Otrokom želim pokazati, da lahko z dobrimi, lokalnimi živili naredijo ogromno za svoje zdravje, energijo in počutje. Z veseljem sodelujem pri projektu, ki spodbuja boljše prehranjevalne navade in otroke uči, kako pomembni so vsakodnevni zdravi izbori,« je poudaril Čeh. Ob obisku šol so predstavili tudi ustvarjalni natečaj Moja zdrava in frišna malica, namenjen učencem, ki bodo lahko sodelovali individualno, razredno ali v skupinah. Naloga otrok je, da sestavijo recept za zdravo malico; po želji ga lahko narišejo ali dopolnijo z opisom, zakaj je zdrava malica pomembna za njihovo počutje in uspeh v šoli.