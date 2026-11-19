Se zadihate že pri hoji po stopnicah, vas pogosto muči kašelj ali imate občutek, da vam pri telesnem naporu zmanjkuje zraka? Takšne težave marsikdo pripisuje staranju ali slabši telesni pripravljenosti, vendar so to lahko tudi prvi znaki kronične obstruktivne pljučne bolezni oziroma KOPB. Gre za dolgotrajno, napredujočo bolezen pljuč, pri kateri je pretok zraka skozi dihalne poti trajno omejen, zato je dihanje vse težje. Ob svetovnem dnevu KOPB, ki letos poteka pod geslom Zgodnje odkrivanje in zdravljenje za boljše življenje, strokovnjaki Klinike Golnik opozarjajo, da je bolezen pomembno prepoznati čim prej, saj lahko pravočasno ukrepanje vpliva na njen nadaljnji potek.

Temelj so inhalacijska zdravila, ki širijo dihalne poti, lajšajo dihanje in zmanjšujejo težave.

Pogostejše okužbe

KOPB je najpogosteje povezana s kajenjem, ki je tudi najpomembnejši dejavnik tveganja, vendar ni izključno bolezen kadilcev. Na njen razvoj lahko vplivajo tudi dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku, prahu in škodljivim snovem na delovnem mestu, dim zaradi kurjenja različnih goriv in genetski dejavniki. Pomembno vlogo imajo lahko tudi okoliščine v zgodnjem življenjskem obdobju, saj se tveganje za bolezen ne začne šele v odraslosti. Pri KOPB se dihalne poti kronično vnamejo, otečejo in pogosto proizvajajo več sluzi, zaradi česar zrak težje prehaja. Pri nekaterih bolnikih se poškodujejo tudi pljučni mešički, v katerih poteka izmenjava kisika in ogljikovega dioksida. Takšno okvaro imenujemo emfizem. Obe spremembi se pogosto pojavljata hkrati, posledica pa je postopno slabšanje pljučne funkcije.

Rehabilitacija Čeprav KOPB za zdaj ni mogoče dokončno pozdraviti in so nastale poškodbe pljuč po večini nepopravljive, je zdravljenje v zadnjih letih precej napredovalo. Temelj so inhalacijska zdravila, ki širijo dihalne poti, lajšajo dihanje in zmanjšujejo težave. Pri izbranih bolnikih so na voljo tudi novejše možnosti, med njimi biološka zdravila za nekatere bolnike s pogostimi poslabšanji in posegi za zmanjševanje volumna pljuč pri napredovalem emfizemu. Bolnikom s kronično dihalno odpovedjo lahko pomaga tudi zdravljenje z neinvazivno ventilacijo, pri katerem naprava s pomočjo maske podpira dihanje. Pomemben del zdravljenja je pljučna rehabilitacija, ki vključuje prilagojeno telesno vadbo, izobraževanje in učenje tehnik za lažje obvladovanje težav. Bolnikom pomaga izboljšati telesno zmogljivost, zmanjšati občutek zadihanosti in ohraniti čim več samostojnosti. Med ključnimi ukrepi so še opustitev kajenja, redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana in priporočena cepljenja proti okužbam dihal. Pomembno je tudi redno spremljanje bolezni, saj je treba zdravljenje prilagajati posamezniku. »KOPB danes ni več bolezen, pri kateri lahko bolnikom ponudimo le zdravila za lajšanje težke sape. Tudi pri napredovalih oblikah bolezni imamo na voljo možnosti, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za poslabšanja in izboljšamo kakovost življenja,« poudarja pnevmologinja Irena Šarc.

Med najznačilnejšimi znaki so dolgotrajen kašelj, pogosto izkašljevanje sluzi, zadihanost ob telesnem naporu, piskanje v prsih in zmanjšana telesna zmogljivost. Ker se bolezen razvija počasi, mnogi začetne simptome pogosto spregledajo. Zadihanost najprej opazijo pri večjih naporih, pozneje pa jim lahko težave povzročajo že hoja po ravnem, oblačenje in druga vsakodnevna opravila. Pogostejše so tudi okužbe dihal, ki lahko povzročijo nenadno poslabšanje bolezni. Osnovna preiskava za potrditev KOPB je spirometrija, preprosta in neboleča preiskava, s katero izmerijo delovanje pljuč oziroma količino in hitrost izdihanega zraka. »Zadihanosti in slabše telesne zmogljivosti ne smemo sprejeti kot neizogibnega dela staranja. Pravočasno prepoznavanje bolezni, ustrezno zdravljenje in aktivno sodelovanje bolnika lahko pomembno pripomorejo k boljšemu in kakovostnejšemu življenju,« poudarja spec. pnevmologije mag. Irena Šarc, vodja Oddelka za neinvazivno ventilacijo Klinike Golnik, kjer bolnikom zagotavljajo celostno obravnavo, od zgodnjega odkrivanja in diagnostike do zdravljenja najbolj napredovalih oblik bolezni.