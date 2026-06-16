Krožna vadba: idealen pristop za topljenje maščobe in moč celega telesa

Krožna vadba vsebuje različne vaje, ki so določene s časovnim intervalom in številom ponovitev. Izvajamo eno za drugo z vnaprej določenim intervalom počitka med vajami ali krogi. Na primer, določimo sedem vaj, ki jih izvajamo 30–45 sekund, med vsako 9–15 sekund počivamo, ali pa vseh sedem izvajamo drugo za drugo brez daljšega vmesnega počitka, vsaki namenimo 45 sekund, ko končamo vseh sedem, pa počivamo 40 sekund.

In v čem se krožna vadba loči od drugih? Je zanimiva, pestra, razgibana, gre za kombinacijo dela z lastno težo in utežmi, kombinacijo aerobnih vaj in vaj za moč. Hitra menjava vaj zahteva večjo porabo energije, izkoristek vadbe je tako boljši. Zaradi drugačnega programiranja vadbe bomo v kratkem času opravili velik obseg vaj, mišice pa bodo bolj pripravljene na različne amplitude krčenja, večja bo gibljivost.

Gre za kombinacijo aerobnih vaj in vaj za moč.

Krožna vadba je učinkovita, še posebno če bi radi pokurili odvečno maščobo in oblikovali čvrsto postavo. Izvajajo jo lahko tudi rekreativci, če ni hujših zdravstvenih težav ali težjih poškodb, ki bi omejevale gibanje, se lahko takšne vadbe udeleži prav vsakdo. Prilagajamo jo tako, da zagotavlja točno tisto, kar želimo: lahko treniramo celo telo ali pa le ciljne mišične skupine. S spreminjanjem obsega in intenzivnosti vaj lahko krepimo vzdržljivost, moč, hitrost, gibljivost. Medtem ko delamo na eni mišični skupini, druga počiva, dokler ne pride na vrsto.

Z desko treniramo trebušne mišice. FOTO: Neustockimages/Getty Images

Pri časovno omejeni krožni vadbi so serije časovno omejene, to pomeni, da imamo na voljo za posamezno vajo določen čas, v katerem naredimo toliko ponovitev, kolikor jih zmoremo. Tudi čas počitka je časovno omejen. Po opravljenem celem krogu sledi malo daljši počitek. In potem krog ponovimo še enkrat, in še enkrat, tri ponovitve vseh vaj naredimo.

Plus je še, da lahko vadimo kar v domači dnevni sobi, čeprav začetnikom priporočamo vsaj nekaj obiskov pri strokovnjaku, ki bo pokazal pravilno izvedbo in opozoril na napake.

In katere vaje lahko izvajamo? Tek na mestu oziroma nizki, srednji in visoki skiping, sklece, počepe (tudi s poskoki), plezalec, izpadne korake naprej in nazaj, plank (deska), bočni plank, plank z dotikom ramen, poskoke v stran … In ne pozabimo: najprej se dobro ogrejemo, po koncu vadbe pa poskrbimo za raztezanje.