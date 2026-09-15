Krvaveče dlesni niso nedolžne

NA ZDRAVJE

Prva kapljica krvi pri ščetkanju lahko opozarja na vnetje dlesni; če ga pravočasno prepoznamo in ukrepamo, lahko preprečimo razvoj parodontitisa in izgubo opore zob.

Krvaveče dlesni niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot del umivanja zob. Če se kri pojavlja pri ščetkanju ali čiščenju med zobmi, je to najpogosteje znak vnetja dlesni in prvo opozorilo, da z obzobnimi tkivi nekaj ni v redu. Dobra novica je, da je mogoče v začetni fazi težavo praviloma odpraviti. Najpogostejši vzrok vnetja so zobne obloge – bakterijski biofilm, ki se nabira na zobeh, predvsem ob robu dlesni in med zobmi. Če ga ne odstranjujemo dovolj učinkovito, dlesen postane vneta: je bolj rdeča, otekla in občutljiva, pri ščetkanju pa zakrvavi. Govorimo o gingivitisu oziroma ...