Roka je iztegnjena, nad komolcem zategnjen trak, medicinska sestra poišče žilo in napolni epruvete. Kratek obisk laboratorija, po katerem zdravnik pridobi precej informacij o dogajanju v našem telesu. Kri ni le tekočina, ki prenaša kisik in hranila, temveč tudi pomemben vir podatkov o delovanju organov, presnovi in obrambnih mehanizmih. Z njeno analizo lahko odkrijemo nekatere bolezni, še preden se pokažejo prvi simptomi. Kaj vse torej lahko razberemo iz krvnih izvidov in ali bi jih morali preverjati tudi takrat, ko se počutimo povsem zdrave?
Vrednost zunaj običajnega območja še ne pomeni nujno bolezni, je pa opozorilo, naj preverimo, kaj se v telesu dogaja.
Ena največjih prednosti laboratorijskih preiskav je, da lahko opozorijo na bolezni, ki se razvijajo počasi in sprva ne povzročajo težav. Značilen primer je sladkorna bolezen tipa 2. Povišan krvni sladkor lahko odkrijemo, še preden se pojavijo izrazita žeja, pogosto uriniranje in utrujenost. S posebno preiskavo lahko preverimo tudi, kakšna je bila njegova povprečna raven v zadnjih dveh do treh mesecih. Podobno je s povišanim holesterolom. Ta ne povzroča očitnih težav, vendar dolgoročno prispeva k nastanku oblog v žilah in povečuje tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap. Tudi kronična ledvična bolezen lahko dolgo poteka neopazno, zato je pri ogroženih ljudeh pomembno spremljati delovanje ledvic. Spremembe jetrnih vrednosti lahko opozorijo na bolezni jeter, preiskave ščitničnih hormonov pa pomagajo odkriti motnje, ki se lahko kažejo z nihanjem telesne teže, utrujenostjo in spremembami srčnega utripa. Tudi slabokrvnost včasih odkrijemo naključno, čeprav jo lahko spremljajo bledica, zadihanost in zmanjšana telesna zmogljivost.
Vsakih pet let
V Sloveniji imajo odrasli od 30. leta preventivni pregled v ambulanti družinske medicine praviloma vsakih pet let. V okviru pregleda preverijo krvni sladkor in maščobe v krvi, izmerijo krvni tlak, telesno višino, težo in obseg pasu ter se pogovorijo o življenjskih navadah in dejavnikih tveganja.
Toda krvne preiskave niso univerzalni detektor bolezni. Normalna krvna slika ne pomeni, da smo zagotovo zdravi. Z njo ne moremo izključiti večine rakavih bolezni ali težav z različnimi organi. Za postavitev diagnoze so lahko potrebni pregled urina, ultrazvok, EKG in druge preiskave. Marsikdo se sprašuje, ali bi morali tudi takrat, ko nimamo težav, vsaj enkrat na leto preveriti krvno sliko? Ne nujno. Če namreč brez jasnega razloga preverjamo veliko različnih vrednosti, lahko naletimo na naključna odstopanja, ki niso nujno znak bolezni, povzročijo pa skrb in dodatne preiskave. Bolj smiselno je, da zdravnik glede na posameznikovo stanje presodi, kaj je treba preveriti in kako pogosto.
Za vse zdrave odrasle torej ne velja splošno priporočilo o vsakoletnem hemogramu in širokem naboru laboratorijskih preiskav. Pogostost in obseg sta odvisna od starosti, dejavnikov tveganja, družinske obremenjenosti in zdravstvenega stanja. Drugače je pri ljudeh s kroničnimi boleznimi, pri katerih so redne kontrole pomemben del spremljanja stanja in zdravljenja.