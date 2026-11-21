Roka je iztegnjena, nad komolcem zategnjen trak, medicinska sestra poišče žilo in napolni epruvete. Kratek obisk laboratorija, po katerem zdravnik pridobi precej informacij o dogajanju v našem telesu. Kri ni le tekočina, ki prenaša kisik in hranila, temveč tudi pomemben vir podatkov o delovanju organov, presnovi in obrambnih mehanizmih. Z njeno analizo lahko odkrijemo nekatere bolezni, še preden se pokažejo prvi simptomi. Kaj vse torej lahko razberemo iz krvnih izvidov in ali bi jih morali preverjati tudi takrat, ko se počutimo povsem zdrave?

Vrednost zunaj običajnega območja še ne pomeni nujno bolezni, je pa opozorilo, naj preverimo, kaj se v telesu dogaja.

Kri je zakladnica informacij o stanju telesa. FOTO: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Bolezni, ki se dolgo ne oglašajo

Ko govorimo o krvni sliki, imamo pogosto v mislih vse laboratorijske preiskave krvi, vendar izraz v ožjem pomenu označuje pregled krvnih celic. Z njim preverijo rdeče krvničke, ki prenašajo kisik, bele krvničke, ki sodelujejo pri obrambi telesa, ter krvne ploščice, pomembne za strjevanje krvi. Njihovo število in lastnosti lahko opozorijo na slabokrvnost, okužbe, vnetja in motnje strjevanja krvi, včasih pa tudi na bolezni kostnega mozga, kjer nastajajo krvne celice, ali krvne rake. Z drugimi preiskavami dobimo vpogled še v delovanje različnih organov in presnovne procese. Med pogostejšimi so določanje krvnega sladkorja, holesterola in trigliceridov, jetrnih encimov ter snovi, ki pomagajo oceniti delovanje ledvic. Preverjamo lahko tudi raven mineralov, kot so natrij, kalij in kalcij, ob sumu na pomanjkanje pa še zaloge železa, vitamin B12, folno kislino ali vitamin D. Za oceno delovanja ščitnice se najpogosteje določa njen spodbujevalni hormon. Na vnetje lahko opozorita povišana vrednost CRP ali sedimentacija, vendar sami po sebi ne povesta, kje je vnetje in kaj ga povzroča. Tudi posamezno odstopanje še ne pomeni bolezni. Zdravnik ga mora vedno presojati skupaj z drugimi izvidi, simptomi in zdravstvenim stanjem posameznika.

Ena največjih prednosti laboratorijskih preiskav je, da lahko opozorijo na bolezni, ki se razvijajo počasi in sprva ne povzročajo težav. Značilen primer je sladkorna bolezen tipa 2. Povišan krvni sladkor lahko odkrijemo, še preden se pojavijo izrazita žeja, pogosto uriniranje in utrujenost. S posebno preiskavo lahko preverimo tudi, kakšna je bila njegova povprečna raven v zadnjih dveh do treh mesecih. Podobno je s povišanim holesterolom. Ta ne povzroča očitnih težav, vendar dolgoročno prispeva k nastanku oblog v žilah in povečuje tveganje za srčni infarkt ter možgansko kap. Tudi kronična ledvična bolezen lahko dolgo poteka neopazno, zato je pri ogroženih ljudeh pomembno spremljati delovanje ledvic. Spremembe jetrnih vrednosti lahko opozorijo na bolezni jeter, preiskave ščitničnih hormonov pa pomagajo odkriti motnje, ki se lahko kažejo z nihanjem telesne teže, utrujenostjo in spremembami srčnega utripa. Tudi slabokrvnost včasih odkrijemo naključno, čeprav jo lahko spremljajo bledica, zadihanost in zmanjšana telesna zmogljivost.

Vsakih pet let V Sloveniji imajo odrasli od 30. leta preventivni pregled v ambulanti družinske medicine praviloma vsakih pet let. V okviru pregleda preverijo krvni sladkor in maščobe v krvi, izmerijo krvni tlak, telesno višino, težo in obseg pasu ter se pogovorijo o življenjskih navadah in dejavnikih tveganja.

Toda krvne preiskave niso univerzalni detektor bolezni. Normalna krvna slika ne pomeni, da smo zagotovo zdravi. Z njo ne moremo izključiti večine rakavih bolezni ali težav z različnimi organi. Za postavitev diagnoze so lahko potrebni pregled urina, ultrazvok, EKG in druge preiskave. Marsikdo se sprašuje, ali bi morali tudi takrat, ko nimamo težav, vsaj enkrat na leto preveriti krvno sliko? Ne nujno. Če namreč brez jasnega razloga preverjamo veliko različnih vrednosti, lahko naletimo na naključna odstopanja, ki niso nujno znak bolezni, povzročijo pa skrb in dodatne preiskave. Bolj smiselno je, da zdravnik glede na posameznikovo stanje presodi, kaj je treba preveriti in kako pogosto.

Za vse zdrave odrasle torej ne velja splošno priporočilo o vsakoletnem hemogramu in širokem naboru laboratorijskih preiskav. Pogostost in obseg sta odvisna od starosti, dejavnikov tveganja, družinske obremenjenosti in zdravstvenega stanja. Drugače je pri ljudeh s kroničnimi boleznimi, pri katerih so redne kontrole pomemben del spremljanja stanja in zdravljenja.