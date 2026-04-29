Lahka in sočna: to je najboljša na žaru pečena zelenjava (FOTO)

Žar ni rezerviran samo za meso, na njem pripravljena zelenjava je lahko še bolj okusna, aromatična in nepozabna. Pravilno pripravljena dobi rahlo dimljen okus, zunaj se lepo karamelizira, znotraj pa ostane mehka in polna naravne sladkobe. Poglejte izbor zelenjave, ki se na žaru izkaže kot odlična poslastica.

Paprika: kraljica žara

Paprika na žaru razvije izrazito sladkobo in prijetno dimljen okus. Najbolje je speči celo, nato pa olupiti in začiniti z olivnim oljem, česnom in kapljico kisa. Ko kožica rahlo zogleni, se notranjost zmehča in postane skoraj kremasta. Odlična je kot samostojna priloga ali kot dodatek solatam in sendvičem.

Jajčevec: kremasta tekstura

Jajčevec je kot goba za začimbe, zato je idealen za mariniranje. Narežite ga na kolobarje, posolite, da spusti grenkobo, nato premažite z oljem in pecite, dokler ne postane mehak. Na žaru razvije bogat, skoraj maslen okus, ki se odlično ujema s česnom, peteršiljem ali celo jogurtovimi omakami. Z lahkoto lahko postane glavna jed, ne le priloga.

Bučke: lahke in sočne

Bučke so hitro pripravljene in popolne za lahke, poletne obroke. Za odličen rezultat potrebujete le malo olivnega olja, soli in popra. Pečene na žaru so prijetno sočne, hkrati dobijo rahlo hrustljavo skorjico. Odlično se podajo k ribam, mesu ali so sestavni del zelenjavnega krožnika.

Gobe: zadetek v polno

Gobe so mesnate in sočne, zato jih obožujejo tudi ljubitelji intenzivnejših okusov. Najboljše so, če jih pred peko marinirate v olju, česnu in zeliščih. Med peko spustijo sokove, ki se pomešajo z začimbami in ustvarijo bogat okus. Večje gobe lahko za še razkošnejši obrok napolnite s sirom ali zelišči.

Koruza: sladka klasika

Koruza na žaru ponuja popolno kombinacijo sladkobe in dimljenega okusa. Za izvrstno jed jo premažite z maslom in posolite. Med peko se zrna rahlo karamelizirajo, kar poudari njihovo naravno sladkost. Lahko jo postrežete tudi z dodatki, kot so limetin sok, sir ali začimbne mešanice.

Čebula: skrita junakinja

Na žaru pečena čebula je mehka, sladka in izjemno aromatična. Narežite jo na kolobarje ali četrtine in pecite, dokler ne dobi zlatorjave barve. Njena naravna ostrina se med peko ublaži, kar ustvari prijetno sladkast okus. Odlično dopolni druge jedi ali zasije kot samostojna priloga.

Krompir: nasiten in okusen

Krompir lahko pečete v foliji, ali ga najprej rahlo skuhate, nato pa do konca popečete na žaru. Tako nastane popolna kombinacija hrustljave skorjice in mehke sredice. Na žaru razvije globlji okus kot pri klasičnem kuhanju ali pečenju. Odličen je z zelišči, maslom ali česnom, lahko ga postrežete tudi kot glavno jed.

Mali triki za popolno zelenjavo z žara: