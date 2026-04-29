  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SEZONA PIKNIKOV

Lahka in sočna: to je najboljša na žaru pečena zelenjava (FOTO)

Na žaru pravilno pripravljena zelenjava je lahko samostojna jed ali dodatek drugim jedem.
M. Fl.
 29. 4. 2026 | 15:00
3:47
A+A-

Žar ni rezerviran samo za meso, na njem pripravljena zelenjava je lahko še bolj okusna, aromatična in nepozabna. Pravilno pripravljena dobi rahlo dimljen okus, zunaj se lepo karamelizira, znotraj pa ostane mehka in polna naravne sladkobe. Poglejte izbor zelenjave, ki se na žaru izkaže kot odlična poslastica.

Paprika: kraljica žara

Paprika na žaru razvije izrazito sladkobo in prijetno dimljen okus. Najbolje je speči celo, nato pa olupiti in začiniti z olivnim oljem, česnom in kapljico kisa. Ko kožica rahlo zogleni, se notranjost zmehča in postane skoraj kremasta. Odlična je kot samostojna priloga ali kot dodatek solatam in sendvičem.

FOTO: Ordasi Tatyjana/Gettyimages
FOTO: Ordasi Tatyjana/Gettyimages

Jajčevec: kremasta tekstura

Jajčevec je kot goba za začimbe, zato je idealen za mariniranje. Narežite ga na kolobarje, posolite, da spusti grenkobo, nato premažite z oljem in pecite, dokler ne postane mehak. Na žaru razvije bogat, skoraj maslen okus, ki se odlično ujema s česnom, peteršiljem ali celo jogurtovimi omakami. Z lahkoto lahko postane glavna jed, ne le priloga.

FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages
FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages

Bučke: lahke in sočne

Bučke so hitro pripravljene in popolne za lahke, poletne obroke. Za odličen rezultat potrebujete le malo olivnega olja, soli in popra. Pečene na žaru so prijetno sočne, hkrati dobijo rahlo hrustljavo skorjico. Odlično se podajo k ribam, mesu ali so sestavni del zelenjavnega krožnika.

FOTO: Serezniy/Gettyimages
FOTO: Serezniy/Gettyimages

Gobe: zadetek v polno

Gobe so mesnate in sočne, zato jih obožujejo tudi ljubitelji intenzivnejših okusov. Najboljše so, če jih pred peko marinirate v olju, česnu in zeliščih. Med peko spustijo sokove, ki se pomešajo z začimbami in ustvarijo bogat okus. Večje gobe lahko za še razkošnejši obrok napolnite s sirom ali zelišči.

FOTO: Islandleigh/Gettyimages
FOTO: Islandleigh/Gettyimages

Koruza: sladka klasika

Koruza na žaru ponuja popolno kombinacijo sladkobe in dimljenega okusa. Za izvrstno jed jo premažite z maslom in posolite. Med peko se zrna rahlo karamelizirajo, kar poudari njihovo naravno sladkost. Lahko jo postrežete tudi z dodatki, kot so limetin sok, sir ali začimbne mešanice.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Čebula: skrita junakinja

Na žaru pečena čebula je mehka, sladka in izjemno aromatična. Narežite jo na kolobarje ali četrtine in pecite, dokler ne dobi zlatorjave barve. Njena naravna ostrina se med peko ublaži, kar ustvari prijetno sladkast okus. Odlično dopolni druge jedi ali zasije kot samostojna priloga.

FOTO: Malydesigner/Gettyimages
FOTO: Malydesigner/Gettyimages

Krompir: nasiten in okusen

Krompir lahko pečete v foliji, ali ga najprej rahlo skuhate, nato pa do konca popečete na žaru. Tako nastane popolna kombinacija hrustljave skorjice in mehke sredice. Na žaru razvije globlji okus kot pri klasičnem kuhanju ali pečenju. Odličen je z zelišči, maslom ali česnom, lahko ga postrežete tudi kot glavno jed.

FOTO: Kabvisio/Gettyimages
FOTO: Kabvisio/Gettyimages

Mali triki za popolno zelenjavo z žara:

  • Pred peko zelenjavo rahlo premažite z oljem, da se ne prime rešetke.
  • Ne obračajte je prepogosto, pustite, da nastanejo lepe sledi žara.
  • Za bogatejšo in bolj zanimivo jed kombinirajte več vrst zelenjave, priporoča portal stil.kurir.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki