Pričeska je še vedno enaka, a preča je vse širša, lasišče se vse bolj vidi skozi lase, čop je opazno tanjši. Pri nekaterih se spremembe prikradejo počasi, pri drugih se zdi, da so lasje skoraj čez noč začeli izpadati v večjih količinah. Redčenje je lahko povezano s staranjem in dednostjo, pogosto pa so v ozadju tudi drugi razlogi: hormonske spremembe, bolezni, stres, pomanjkanje hranil ali neustrezna nega.

Dedne nagnjenosti k redčenju las ne moremo odpraviti.

Z leti se lasni mešički spreminjajo, lasje postajajo tanjši, njihova rast se upočasni, gostota se zmanjšuje. Pomembno vlogo ima tudi dednost. Pri tako imenovanem androgenetskem izpadanju las se mešički postopoma manjšajo, zato iz njih rastejo vse tanjši in krajši lasje. Pri ženskah se najpogosteje redči predel na vrhu glave, preča postaja širša, lasje ob čelu praviloma ostanejo gosti. Pri moških se lasje pogosto najprej začnejo umikati ob sencih, redčijo se tudi na temenu. Spremembe so postopne, pri ženskah lahko postanejo izrazitejše po menopavzi.

Drugače je, kadar lasje začnejo nenadoma izpadati v večjem številu. Pogost vzrok je tako imenovano telogeno izpadanje. Pri njem večji delež las prezgodaj preide v fazo mirovanja, nato pa izpade. Značilno je, da se to zgodi z zamikom, navadno od dva do štiri mesece po sprožilnem dogodku. To so lahko huda okužba z visoko vročino, operacija, porod, večji telesni ali psihični stres, hitro hujšanje ali izrazita sprememba prehrane. Takšno izpadanje je pogosto prehodno, po odpravi vzroka se rast las postopoma obnovi.

Vroč zrak škodi

Med možnimi razlogi so tudi motnje delovanja ščitnice, pomanjkanje železa, druge prehranske pomanjkljivosti in hormonske motnje. Na rast las lahko vplivajo tudi nekatera zdravila. Posebna oblika je alopecija areata oziroma žariščno izpadanje las, pri katerem imunski sistem napade lasne mešičke. Pokaže se lahko kot nenadna izguba las v jasno omejenih, okroglih predelih.

Lasem škoduje grobo česanje, zlasti če so mokri.

Ni vsako redčenje posledica izpadanja iz lasnih mešičkov. Lasje so lahko videti redkejši tudi zato, ker se lomijo. Pogosto beljenje, kemično ravnanje, trajno kodranje, agresivno barvanje, likanje in sušenje z zelo vročim zrakom lahko poškodujejo lasno steblo. Lasje postanejo krhki, se cepijo in lomijo, zato je pričeska videti manj gosta. Škodijo lahko tudi grobo česanje, zlasti mokrih las, ter dolgotrajno spenjanje v tesne čope in kite. Vlečenje lahko sčasoma poškoduje tudi lasne mešičke in povzroči trajnejše izpadanje. Pomagamo si lahko z nežnejšo nego: izbirajmo blage šampone in balzame, lase razčesavajmo previdno, omejimo uporabo vročih pripomočkov in agresivnih kemičnih postopkov ter se izogibajmo pričeskam, ki zategujejo lasišče.

Zdravljenje odvisno od vzroka

Če se lasje izrazito redčijo, izpadajo v šopih, nastajajo gola mesta ali se stanje ne izboljšuje, je čas za obisk zdravnika oziroma dermatologa. Zlasti ne odlašajmo, če izpadanje spremljajo srbečica, bolečina, rdečina ali luščenje lasišča, saj so to lahko znaki vnetja, glivične okužbe, dermatitisa ali luskavice. Zdravnik bo pregledal lase in lasišče ter povprašal o prebolelih boleznih, prehrani in zdravilih. Po potrebi bo predlagal krvne preiskave, denimo za preverjanje krvne slike, zalog železa in delovanja ščitnice. Njihov obseg je odvisen od posameznika.

Zdravljenje je odvisno predvsem od vzroka. Če je izpadanje posledica bolezni ali pomanjkanja hranil, je treba zdraviti bolezen oziroma odpraviti pomanjkanje. Pri dednem redčenju lahko dermatolog priporoči minoksidil, učinkovino v pripravkih v obliki tekočine ali pene, ki jih nanašamo neposredno na lasišče. Lahko upočasni napredovanje izpadanja in pri nekaterih spodbudi ponovno rast, a učinek ni zagotovljen. Potrebna je večmesečna redna uporaba, po prenehanju pa se doseženi učinek praviloma izgubi. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana z dovolj beljakovin, železa in drugih hranil, ki jih telo potrebuje za rast las. Prehranska dopolnila so smiselna predvsem ob ugotovljenem pomanjkanju, saj lahko preveliki odmerki nekaterih vitaminov in mineralov celo škodujejo.

Zaradi nekaj las na krtači ni treba zganjati panike. FOTO: Chokja/Getty Images

Dolgotrajno spenjanje v čope ali kite lahko poškoduje lasne mešičke. FOTO: Yun Han Xu/Getty Images