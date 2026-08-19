Ledena voda ni najboljša zamisel, raje se ohlajajmo postopoma

Po kratkotrajni osvežitvi z neba se nam znova obetajo visoke temperature, zato še ne velja razglasiti zmage nad poletno vročino. Čeprav nam nasvetov in napotkov zadnje tedne ne manjka, pa vendarle velja nekatere ponoviti. Denimo, vročine ne premagujemo z ekstremnim mrazom!

Ob vrnitvi domov sredi vročega popoldneva je mnogim nadvse mikavna hladna prha: skoraj ledena voda sicer prinese takojšnji občutek osvežitve, a zelo mrzla prha v hudi vročini ni najboljša izbira. Telo je namreč v takšnih vremenskih razmerah že precej obremenjeno, nenadna sprememba temperature pa mu prinaša dodaten stres in napor. Ob stiku z zelo mrzlo vodo se namreč žile hitro skrčijo, srčni utrip in krvni tlak pa se lahko začasno spremenita. Pri zdravem človeku tak prehod običajno ne povzroča težav, lahko pa ga spremljajo neprijeten občutek, vrtoglavica ali celo slabost, zlasti če smo dehidrirani in izčrpani. Previdnejši naj bodo predvsem starejši in ljudje s srčno-žilnimi težavami.

Olajšanje prinese tudi mlačna voda.

Olajšanje in osvežitev prinese tudi mlačna voda, poudarjajo strokovnjaki. Telo se bo tako ohlajalo postopoma, brez velikega temperaturnega šoka. Če smo ves dan preživeli na vročini in smo zaradi tega utrujeni, celo slabotni in imamo glavobol, prha nikakor ne bo zadostovala. Čim prej se umaknimo v temen in hladen prostor, privoščimo si počitek in postopno pitje tekočine. Če se počutje kmalu ne izboljša, poiščemo zdravniško pomoč! In še, nadomeščanje izgubljene tekočine ne pomeni nalivanja z ledeno mrzlo pijačo. Kakor pri prhanju telo tudi pri pitju tekočino ogreva na ustrezno temperaturo, kar mu je v dodatno breme. Poleg tega lahko premrzla pijača povzroči nelagodje v želodcu ali glavobol. Najboljša izbira je prijetno ohlajena pijača, še najbolje mlačna, ki jo pijemo po požirkih.