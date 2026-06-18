Ločeno bivanje, skupno življenje: zakaj so takšne zveze vse bolj priljubljene

Na partnerskem področju se utrjuje nov fenomen, in sicer ločeno skupno življenje (ang. LAT, living apart together). Označuje pare, ki so v partnerski zvezi, vendar ne živijo pod isto streho. Takšen način življenja postaja vse bolj priljubljen predvsem med ljudmi po ločitvi, vdovci in posamezniki, ki cenijo svojo neodvisnost. Raziskave kažejo, da lahko ločeno bivanje zmanjša vsakodnevne konflikte in ohranja občutek svobode, hkrati pa partnerjema omogoča čustveno in intimno bližino. Strokovnjaki pri tem še poudarjajo, da uspešnost zveze ni odvisna od skupnega naslova, temveč od kakovosti odnosa.

Kljub očitnim prednostim pa ta sodobni model partnerstva prinaša tudi specifične izzive, ki zahtevajo veliko mero zrelosti. Pari, ki se odločijo za ločena gospodinjstva, se morajo namreč soočiti z višjimi finančnimi stroški vzdrževanja dveh domov, hkrati pa so pogosto tarča družbenih predsodkov, saj okolica takšen odnos nemalokrat dojema kot manj resen ali nestabilen. Ključ do uspeha v zvezah LAT zato tiči v izjemno močni komunikaciji, visokem medsebojnem zaupanju in jasnem usklajevanju pričakovanj, saj se lahko brez vsakodnevne rutine in skupnega prostora partnerja hitreje odtujita, če zavestno ne vlagata truda v preživljanje kakovostnega skupnega časa.