Ločimo med gripo in prehladom

Smo v času bolezni, ki jih povzročajo respiratorni virusi. Nekoč smo se bali le gripe, zadnja leta nam preglavice povzroča še covid-19; trenutna različica koronavirusa ni tako močna kot tiste izpred treh ali štirih let, a vseeno je dobro biti previden.

Če smo se po začetku epidemije novega koronavirusa že ob prvem kašlju testirali, je tega danes, ko se zdi, da je covid-19 izgubil svojo moč, vedno manj. A zdravniki se testom ne bi kar tako odpovedali. Svetujejo, da jih še vedno uporabljajo osebe, ki spadajo v ranljive skupine, torej starejši od 60 let in tisti z že obstoječimi boleznimi, ki prizadenejo srce, krvni obtok ali pljuča. Pa tudi tisti, ki so predebeli ali imajo sladkorno bolezen ter ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. Testiranje je vsekakor priporočljivo za ljudi v poklicih z visokim tveganjem ali za tiste, ki nenadoma razvijejo hude simptome, kot so zasoplost ali bolečine v prsih. Takšni hudi simptomi se običajno pojavijo od sedem do deset dni po okužbi. V takem primeru je vsekakor nujno obiskati zdravnika.

Prehlad nas večinoma ne ustavi pri normalnem življenju. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Imunolog Andreas Bergthaler z dunajske medicinske univerze je za avstrijski ORF pred dnevi pojasnil, da je v omenjenih primerih testiranje priporočljivo zaradi hitrejšega zdravljenja z zdravilom paxlovid. »Če pravočasno vemo, da je nekdo okužen s SARS-CoV-2 (virusom, ki povzroča covid-19), lahko to zdravilo damo,« pravi imunolog. Pravočasno pomeni v prvih petih dneh po pojavu simptomov. Če so testi hitri, morda starejši, domači, je treba preveriti rok uporabnosti. Za vse druge, ki ne spadajo v omenjene skupine posameznikov, testiranje ni nujno. »Če sem pozitiven, vendar iz tega ni mogoče medicinsko izpeljati ničesar, je to morda zanimiva informacija, sicer pa rezultat testa ni zelo uporaben,« je razložil Bergthaler. Za sicer zdrave ljudi, ki ne pričakujejo hudega poteka covida-19, je pomemben počitek, bolni naj ostane doma in naj ne hodi v službo ali na obiske k tistim, ki bi jim lahko že manjši prehlad poslabšal potek osnovne bolezni. Če se obiskom ne morete izogniti, nosite zaščitno masko.

Simptomi prehlada se pojavljajo postopoma, večinoma prizadenejo nos in grlo.

Prehlad, gripa in covid-19

Pa znate razločiti med simptomi prehlada, gripe in covida-19? Čeprav se mnogi prekrivajo, razlika obstaja, pravijo strokovnjaki. Pri prehladu običajno velja, da se simptomi pojavljajo postopoma in da večinoma prizadenejo nos in grlo. Zgodnji znak, da bomo obležali zaradi prehlada, je pritisk v ušesih. Pogosto imamo tudi kašelj z izmečkom.

Kaj pa gripa? Ta se pojavi nenadoma, posameznik se počuti povsem izčrpan. Najpogostejši znaki, da bomo zboleli za gripo, so vročina, bolečine v mišicah ter potreba po počitku v postelji. In suh kašelj. Pri covidu-19 so značilni tipični simptomi gripe, izguba voha in prebavne motnje.

Če ste bolni, ostanite doma in ne širite virusov. FOTO: Getty Images

Ključen simptom pri covidu-19 je izguba voha ali okusa.

Strokovnjaki izpostavljajo nekaj namigov, ki nam pomagajo prepoznati natančnega krivca bolezni. Prehlad se pogosto pojavlja postopoma, prizadene nos in zadnji del grla, kjer nekateri občutijo žgečkanje. Drugi zgodnji opozorilni znak je pritisk v ušesih. Če se virus širi, lahko doseže pljuča in povzroči nadležen kašelj. Vendar nas ti simptomi večinoma ne ustavijo pri normalnem življenju. Pri gripi je zgodba povsem drugačna. Povzroči bolečine, vročino in mišično oslabelost pa seveda globoko utrujenost. Covid-19 je stvari še bolj zapletel, saj ima podobne simptome kot gripa, vendar je eden ključnih simptomov izguba voha ali okusa. To zimo se pojavljata novi različici stratus in nimbus, simptom je »ostro kot britev« vneto grlo. Pogosta je tudi driska.

Ne glede na to, ali nas je v posteljo položil prehlad, gripa ali covid-19 oziroma kateri koli drugi respiratorni virus, ostanemo doma, počivamo. V primeru težav z dihanjem ali če simptomi po treh tednih ne izginejo, poiščemo zdravniško pomoč.