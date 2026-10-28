Luskavica ni zgolj kožna bolezen

Človek je veliko več kot njegova bolezen, poudarjajo pri Društvu psoriatikov in drugih kožnih bolezni Slovenije. Še posebej pri mladih lahko vidne spremembe na koži vplivajo na samozavest, prijateljstva, vključevanje v šolsko okolje in načrtovanje prihodnosti. Zato je pomembno, da jim prisluhnemo, njihove izkušnje vzamemo resno ter jim zagotovimo varno in spodbudno okolje.

Marsikdo si ne upa pokazati kože v javnosti.

»Ob letošnjem svetovnem dnevu luskavice, ki ga zaznamujemo 29. oktobra, se pridružujemo mednarodni kampanji IFPA z geslom Poglej onkraj moje kože (#LookBeyondMySkin). Letošnja kampanja je posebej namenjena mladim, ki odraščajo z luskavico in se ob tem pogosto srečujejo z nerazumevanjem, predsodki, osamljenostjo in izzivi pri vzpostavljanju odnosov,« pojasnjuje Nina Pahor, univ. dipl. kult., strokovna sodelavka Društva psoriatikov in drugih kožnih bolezni Slovenije. »Letošnje sporočilo razumemo kot poziv vsem – družinam, vrstnikom, šolam, delodajalcem in širši javnosti –, da pogledamo onkraj vidnih sprememb na koži in prepoznamo človeka, njegove sposobnosti, želje in potrebe. Naš cilj je družba, v kateri se nikomur ni treba sramovati luskavice ali se odpovedovati dejavnostim, odnosom in priložnostim, ki mu veliko pomenijo.«

Vpliva na vsakdan

Največkrat se pojavi na koži lasišča, komolcev, kolen, ledvenega ali križnega dela hrbtenice. FOTO: Shutterstock

Največkrat se pojavi na koži lasišča, komolcev, kolen, ledvenega ali križnega dela hrbtenice. Do 40 odstotkov bolnikov razvije psoriatični artritis, lahko se pojavijo metabolna bolezen, srčno-žilne bolezni, depresija, debelost in sladkorna bolezen. Luskavica se lahko pojavi v katerem koli življenjskem obdobju, najpogosteje med 20. in 40. letom starosti. Na pojavnost vplivajo genetski dejavniki in pa okužbe, nekatera zdravila, mehanske poškodbe, alkohol, kajenje in stres. V Sloveniji po razpoložljivih podatkih živi z luskavico 40.000 ljudi, kar pomeni dva odstotka prebivalstva. »Ob tem je pomembno poudariti, da luskavica ni zgolj kožna bolezen: gre za kronično vnetno bolezen, ki lahko prizadene tudi sklepe in je povezana z drugimi zdravstvenimi težavami,« pojasnjuje sogovornica in dodaja, da je stroka na področju zdravljenja v zadnjih letih naredila velik napredek: »Danes imajo bolniki na voljo precej več možnosti kot nekoč in mnogi lahko ob ustrezni terapiji živijo povsem običajno življenje. Pri blažjih oblikah se uporabljajo predvsem mazila in kreme, pri težjih pa tudi fototerapija, sistemska in biološka zdravila. Pomembna novost v Sloveniji so prve nacionalne klinične smernice za zdravljenje zmerne do hude luskavice v plakih pri odraslih, objavljene leta 2026. Prinašajo priporočila za izbiro in zaporedje zdravljenja, opredelitev resnosti bolezni ter določanje ciljev terapije. Pomagajo prepoznati, kdaj bolnik z obstoječim zdravljenjem ne dosega zadovoljivega učinka in je treba razmisliti o drugi možnosti.«

V društvu veliko pozornosti namenjajo tudi duševnemu zdravju in podpori bolnikom.

Bolniki se soočajo s srbenjem, bolečinami, luščenjem kože, težavami s spanjem, nekateri pa tudi z bolečinami v sklepih. Vse to lahko vpliva na počutje, delo in vsakodnevne dejavnosti. V društvu si prizadevajo tudi za ozaveščanje javnosti, ki je sicer občutno boljša kot pred leti, a kljub temu mnogi menijo, da je luskavica nalezljiva. Prav tako ne vedo, da ne gre le za spremembe na koži, ampak za kronično bolezen: »Bolniki se žal še vedno srečujejo z neprijetnimi pogledi, vprašanji in včasih tudi z zavračanjem. Marsikdo si zato ne upa obleči kratkih rokavov, obiskati bazena ali pokazati kože v javnosti. Še posebej nas skrbijo otroci in mladostniki, saj so lahko tarča zbadanja ali izključevanja med vrstniki. V obdobju odraščanja, ko je že tako pomembno, da si sprejet, lahko takšne izkušnje pustijo precejšnje posledice na samozavesti.«

Mnogi se sčasoma naučijo živeti z boleznijo, vendar to še ne pomeni, da jih ta ne obremenjuje. V društvu zato veliko pozornosti namenjajo tudi duševnemu zdravju in podpori bolnikom. »S programom Skupaj v šolo in službo želimo pomagati predvsem mladim in odraslim. Pomembno se nam zdi, da vedo, da niso sami, da imajo pravice in da jim je na voljo pomoč.«